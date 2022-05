Coppa del mondo di arrampicata sportiva Salt Lake City 2022: anteprima, programma e i big da tenere d'occhio

Il primo dei due incontri consecutivi della Coppa del mondo di arrampicata sportiva a Salt Lake City, negli Stati Uniti, si svolgerà dal 20 al 22 maggio. L'ultimo appuntamento ha visto gli atleti della speed e del boulder contendersi la vittoria a Seul, nella Repubblica di Corea, e Salt Lake City ospiterà ancora una volta gli scalatori in gara nelle stesse discipline.

Dalla statunitense Natalia Grossman, che potrà contare sul fattore casa, al nuovo detentore del record mondiale di speed in Indonesia, Kiromal Katibin, che si confronterà con il connazionale Veddriq Leonardo: scoprite tutto quello che c'è da sapere sulla Coppa del mondo di Salt Lake City di questo fine settimana.

Cosa è successo l'ultima volta?

Sarebbe più corretto dire: cosa non è successo l'ultima volta.

La gara di speed a Seul ha visto infrangere due record del mondo: la polacca Aleksandra Miroslaw ha registrato il miglior tempo del mondo in 6,64 secondi nella gara femminile prima di vincere la finale, e l'indonesiano Kiromal Katibin ha stabilito il record del mondo in 5,17 secondi nella gara maschile, prima di perdere in finale contro il connazionale Veddriq Leonardo. Tutti e tre li ritroveremo pronti a scalare le pareti di Salt Lake City.

La gara di boulder è stata altrettanto emozionante, con Natalia Grossman che ha dominato la gara conquistando l'oro, mentre il secondo posto è andato alla francese Oriane Bertone e il bronzo alla connazionale Brooke Raboutou.

In quella che sta diventando una consuetudine nelle gare d'apertura della stagione, gli atleti giapponesi hanno dominato la gara di boulder maschile, con il Campione del mondo Fujii Kokoro che ha conquistato l'oro. Il podio giapponese è stato completato da Narasaki Tomoa e Ogata Yoshiyuki, rispettivamente secondo e terzo.

I grandi nomi da tenere d'occhio a Salt Lake City

Mentre la campionessa Olimpica Janja Garnbret - vincitrice della prima prova della Coppa del Mondo boulder a Meiringen, in Svizzera - non parteciperà alle altre gare di Coppa del Mondo boulder di questa stagione, la statunitense Grossman ha dimostrato di essere in forma smagliante in vista dei due incontri di casa.

A Seul, Grossman si è dimostrata nettamente superiore alla concorrenza e spera di ripetersi anche a Salt Lake City.

Anche la statunitense Raboutou sarà da tenere d'occhio, dato che vorrà migliorare il bronzo conquistato nell'ultima gara.

Al secondo posto dell'attuale classifica stagionale c'è la francese Bertone, che ha un totale di 1415 punti contro i 1805 di Grossman. Da non sottovalutare la serba Stasa Gejo, attualmente terza con 1105 punti.

Nella gara di boulder maschile, è difficile guardare oltre il trio giapponese composto da Kokoro, Tomoa e Yoshiyuki. Tomoa è in testa alla classifica dopo l'oro e l'argento nelle prime due prove, Yoshiyuki è secondo e Kokoro terzo. Riusciranno a continuare la loro striscia positiva quando la Coppa del mondo si sposterà a Salt Lake City?

Nella gara di velocità maschile i primi tre posti della classifica sono tutti occupati da scalatori indonesiani, con Leonardo in testa, Katibin secondo e Adi Mulyono Rahmad terzo. Ci si aspetta un'altra epica battaglia tra i primi due a Salt Lake City, dopo che il record mondiale, a Seul, è passato dalle mani di Leonardo a quelle di Katibin.

La nuova detentrice del record mondiale Miroslaw è l'atleta da tenere d'occhio nella gara di velocità femminile, dopo l'epica prestazione di Seul. Tuttavia, dovrà affrontare l'agguerrita concorrenza della statunitense Emma Hunt, desiderosa di ottenere una buona prestazione sul suolo di casa. Anche la polacca Aleksandra Kalucka e la tedesca Franziska Ritter, rispettivamente terza e quarta nella classifica di Coppa del Mondo, non si tireranno indietro nella lotta per la vittoria.

Il programma della Coppa del mondo di arrampicata sportiva a Salt Lake City 2022

Venerdì 20 maggio:

12:15 Qualifiche speed

20:00 Finali speed

Sabato 21 maggio:

9:00 Qualificazioni boulder maschile

18:00 Qualificazioni boulder femminile

Domenica 22 maggio:

11:00 Semifinali boulder

16:00 Finale boulder maschile

A seguire

Finale del boulder femminile

Dove guardare la Coppa del mondo di arrampicata a Salt Lake City?

È possibile seguire tutta l'azione delle prossime due gare di Coppa del mondo di arrampicata sportiva a Salt Lake City su Olympics.com dal 20 al 22 maggio e dal 27 al 29 maggio (potrebbero essere applicate limitazioni geografiche).