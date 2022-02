Tripletta Germania nel bob a 2 maschile a Beijing 2022: oro a Friedrich

Supremazia tedesca: vince il "cannibale" Friedrich

Era uno degli atleti più attesi in queste Olimpiadi di Beijing 2022 e al primo appuntamento utile non ha tradito le attese. Francesco Friedrich, reduce da un doppio oro a PyeongChang 2018, domina con il suo equipaggio nel bob a 2

Friedrich, 13 volte Campione del mondo, tornerà in pista il 19 e 20 febbraio per le 4 manche del bob a 4, con il team tedesco assoluto favorito per la conquista della medaglia d'oro. Il fenomeno tedesco diventa il primo bobbista della storia a confermare il titolo Olimpico conquistato nell'edizione precedente. A differenza della rassegna sudcoreana, dove fu protagonista di una clamorosa rimonta, quella andata in scena in questi due giorni è stata una gara dominata dalla prima all'ultima frazione per il favorito della vigilia.

Dietro di lui si piazza il secondo duo teutonico capitanato da Johannes Lochner. La medaglia di bronzo, a oltre un secondo di distacco rispetto alla seconda piazza, va all'equipaggio pilotato da Christoph Hafer.

Quella appena firmata dai teutonici rappresenta la prima tripletta nella storia del bob a 2 alle Olimpiadi.

Fuori dalla quarta e ultima manche invece l'Italia di Patrick Baumgartner e Robert Mircea, uscita dai primi 20 al termine della terza discesa.

LA TOP 3 DEL BOB A 2 MASCHILE ALLE OLIMPIADI DI PECHINO 2022

1 - Francesco FRIEDRICH (GER)

2 - Johannes LOCHNER (GER)

3 - Christoph HAFER (GER)

