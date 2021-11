Combinata nordica 2021/22: tutto quello che c'è da sapere sulla stagione

Esiste un altro sport invernale che richiede un repertorio di abilità così ampio come la combinata nordica?

Mentre si appresta a iniziare la stagione che prepara il cammino ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, è arrivato il momento di esaminare al dettaglio i protagonisti e le protagoniste della corsa al podio della Coppa del Mondo e non solo.

Il 26 novembre inizia la stagione di combinata nordica 2021/22, a Ruka, in Finlandia, una sede che ha ospitato in passato altre tappe di Coppa del Mondo, anche di altri importanti tornei.

I combinatisti tedeschi domineranno anche quest’anno la competizione maschile?

Gli atleti tedeschi hanno letteralmente dominato la combinata nordica negli ultimi quattro anni. Dei primi cinque atleti della classifica generale 2020/21, tre provenivano dalla Germania: Vinzenz Geiger (2°), Fabian Riessle (4°) ed Eric Frenzel (5°).

Non solo. la Germania ha superato la Norvegia di 470 punti conquistando il primo posto nella classifica della Nations Cup, mostrando il suo altissimo livello su tutta la linea.

Frenzel è uno degli atleti di combinata nordica più decorati di tutti i tempi: il tre volte medaglia d'oro Olimpica, spera di salire sul podio per la terza volta consecutiva anche a Pechino, il prossimo febbraio.

Terence Weber, Vinzenz Geiger, Fabian Riessle e Eric Frenzel: la squadra tedesca di combinata nordica Foto di 2021 Getty Images

Il suo connazionale, il giovane Geiger, farà di tutto per vincere la prima medaglia d'oro individuale dopo aver conquistato il podio nella competizione a squadre del trampolino lungo ai Giochi Invernali di Pyeongchang 2018. La medaglia d'argento a squadre del Campionato del Mondo 2021 sarà uno degli atleti da tenere d'occhio per tutta la stagione, in particolare ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

La Norvegia è la nazione di maggior successo nella storia Olimpica della combinata nordica, ma non è riuscita a vincere un solo oro ai Giochi di Pyeongchang 2018. Tuttavia, un talento norvegese, il 24enne campione del mondo Jarl Magnus Riiber, è uno dei favoriti a guastare la festa tedesca e a interromperne il dominio nella nuova stagione.

Riiber, vincitore di due medaglie d'oro e due argenti al Campionato del mondo 2021, ha superato Geiger e il giapponese Watabe Akito, conquistando il primo posto nella classifica generale dello scorso anno. Sarà un compito difficile per chiunque battere Riiber in questa stagione, un atleta che possiede un invidiabile mix di freschezza giovanile e esperienza d’élite.

Tuttavia, non si può non considerare Watabe come uno dei concorrenti più esperti tra i favoriti ai Giochi Olimpici Invernali. L'oro nell’individuale del trampolino lungo prevede una battaglia tra giganti e si presenta come l’evento principale del calendario della combinata a Pechino 2022.

L'evento a squadre potrebbe essere una questione a due tra i due paesi di maggior successo nella storia Olimpica di questo sport: Norvegia e Germania. Mentre la Norvegia ha il diritto di vantarsi in termini di numero di medaglie complessive, i suoi rivali europei hanno dominato l'evento a squadre della scorsa stagione e a Pyeongchang 2018. Con Riiber a fare da asso nella manica tra le loro file, la Norvegia spera di sconfiggere i campioni in carica della Germania.

Da non sottovalutare Austria e Giappone negli eventi a squadre, agguerritissimi nella volontà di sfidare le tradizionali potenze di questo sport.

Jarl Magnus Riiber e Akito Watabe - Combinata nordica Foto di 2021 Getty Images

Occhi puntati su Geraghty-Moats e Hansen

La prima edizione della Coppa del Mondo di combinata nordica femminile si è svolta nella stagione 2020/21 e ha regalato momenti spettacolari di sci e salto delle migliori atlete del mondo.

Anche se la competizione femminile non farà parte dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, possiamo aspettarci alcune gare emozionanti alla Coppa del Mondo e ai Campionati del Mondo. La statunitense Tara Geraghty-Moats è una delle atlete di combinata nordica più talentuose al mondo, e la sua ascesa negli ultimi due anni è stata a dir poco fulminante.

Ha gareggiato in eventi internazionali di biathlon, fondo, salto con gli sci e combinata nordica, ottenendo in quest'ultimo i suoi migliori risultati. La prima vincitrice in assoluto della Coppa del Mondo di combinata nordica femminile rimane saldamente una delle favorite all'inizio della nuova stagione.

Gyda Westvold Hansen, Mari Leinan Lund e Marte Leinan Lund - Combinata nordica femminile Foto di 2021 Getty Images

Con la sua vittoria ai Mondiali in Germania nel 2021, la giovanissima Gyda Westvold Hansen è stata la vera sorpresa, quando è diventata la prima Campionessa mondiale di combinata nordica, superando le connazionali Mari Leinan Lund e Marte Leinan Lund.

Il trio norvegese è la minaccia più concreta al dominio di Geraghty-Moats che, in questa stagione, cercherà di vincere la sua prima medaglia in un Campionato del Mondo.

Women Nordic Combined Picture 2 Foto di 2021 Getty Images

Programma combinata nordica 2021/22