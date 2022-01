Come seguire il bob ai Giochi Olimpici di Beijing 2022

Una pista nuovissima è stata costruita presso lo Yanqing National Sliding Center per ospitare gli eventi del bob e delle altre discipline di scivolamento dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.

Uno degli aspetti pi[u importanti a cui prestare attenzione è la pista: si tratta del primo circuito a 360 gradi al mondo, che metterà alla prova i piloti come mai prima d'ora.

Altro debutto Olimpico è quello del monobob femminile. Lo slittino monoposto femminile richiederà probabilmente la prova di abilità di guida più esigente in questo sport di sempre.

Gli eventi di bob si svolgono dal 13 febbraio al 20 febbraio, compresi gli eventi monobob, a due uomini, a due donne e a quattro uomini.

Continua a leggere per scoprire il programma degli eventi e il modo migliore per seguire le competizioni.

Eventi di bob a Pechino 2022

Monobob - Si tratta di un evento solo femminile, con una sola atleta sullo slittino. La pilota farà anche da spinta e da frenatrice! La disciplina ha fatto il suo debutto ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Losanna 2020. Puoi farti un'idea del nuovo evento guardando la serie originale di Olympic Channel "Sliding Madness" e questo episodio che è stato girato proprio durante l'evento.

Bob a due maschile - Vi prendono parte il pilota e il frenatore. Nel corso di una stagione il pilota di solito lavora con diversi frenatori.

Bob a due femminile - Fino a Pechino 2022 e all'introduzione del monobob, si trattava dell'unico evento di bob femminile.

Bob a quattro - partecipano il pilota, due atleti di spinta al centro e un frenatore nella parte posteriore. È un evento solo maschile.

Le stelle del bob da seguire a Beijing 2022

Grande catalizzatore d'attenzione sarà Kaillie Humphries. Pilota di grande esperienza, Humphries ha vinto due medaglie d'oro con il Canada prima di iniziare a gareggiare per gli USA nel 2019. Ha vinto i Campionati del mondo del 2021 insieme a Lolo Jones e, dopo aver ricevuto la cittadinanza statunitense a dicembre, è la favorita a vincere sia nel monobob che nell'evento femminile a due.

La sua grande concorrenza verrà dalla connazionale e tre volte medaglia Olimpica Elana Meyers Taylor, nonché dalla tedesca Laura Nolte, medaglia d'oro nel monobob ai Giochi Olimpici Giovanili 2016.

Sul versante maschile, l'uomo da battere è il favorito Francesco Friedrich. Il pilota tedesco ha vinto due ori Olimpici a PyeongChang 2018 e ha vinto 15 dei 16 eventi di Coppa del Mondo nel bob a due e quattro nel 2020/21.

Secondo classificato dietro a Friedrich nella maggior parte degli eventi del passato ciclo Olimpico, è un altro tedesco, Johannes Lochner: è stato e rappresenta, sulla carta, la più grande minaccia per il suo connazionale.

Da non sottovalutare il canadese di origine hawaiana Justin Kripps, che ha eguagliato Friedrich per l'oro Olimpico nell'evento a due, a PyeongChang.

Luogo: Centro nazionale di scorrimento di Yanqing

(Tutti gli orari sono nell'ora locale, UTC+8)

13 febbraio

09:30 - Monobob: manches 1 e 2.

14 febbraio

09:30 - Monobob: manche 3 e 4

20:15 - A due: manche 1 e 2.

15 febbraio

20:05 - A due: manche 3 e 4

18 febbraio

20:15 - A due femminile: manche 1 e 2

19 febbraio

9:30 - A quattro: manche 1 e 2

20:00 - A due femminile: manche 3 e 4

20 febbraio

9:30 - A quattro: manche 3 e 4

Cosa tenere presente nella competizione di bob a Pechino 2022

Ci sono diverse componenti chiave in una run di bob.

In primo luogo, c'è la potenza esplosiva di cui gli atleti hanno bisogno per dare alla loro slitta la migliore partenza possibile. Ci sarà un timer sullo schermo che mostra la velocità con cui ogni squadra ha percorso la parte superiore della pista: tienilo d'occhio poiché è fondamentale per ottenere un buon tempo finale.

Negli eventi a due sia femminile che maschile e nel quattro uomini, la sintonia di squadra è fondamentale. Il frenatore o la frenatrice (che siede nella parte posteriore) e il pilota dettano la partenza.

"Quando il bob fila liscio - e non sempre lo fa - è la cosa più vicina che potessi immaginare a essere un supereroe", ha detto la pilota statunitense Elana Meyers Taylor a Olympic Channel. “Ti senti come se stessi volando. Puoi sentire la velocità, puoi sentire il vento. È la cosa più euforica che abbia mai fatto".

In secondo luogo, sta all'abilità tecnica di guida del pilota scegliere la migliore traiettoria lungo la pista. L'obiettivo è quello di colpire i lati della pista il minor numero di volte possibile, di conseguenza, se veci che ciò accade, significa che qualcosa è andato storto.

“Sto continuamente studiando le curve delle piste”, ha continuato Meyers Taylor. “Il vincitore non è chi guida una linea perfetta, è chi si adatta meglio. Devi controllare il bob abbastanza da non sbattere contro le pareti, ma anche dargli abbastanza velocità.

“Sono sul lato spericolato! La tua faccia può colpire il ghiaccio per mezzo miglio a 75 miglia all'ora. È brutale!".

Infine, l'attrezzatura è essenziale. I team aggiornano costantemente i loro bob per ottenere miglioramenti di un millesimo di secondo. “La tecnologia è tutto. Cambiamo sempre le cose e cerchiamo di adattarci. Avere il bob più veloce possibile è fondamentale”.

Da tenere d'occhio anche la prima curva a 360 gradi al mondo sulla nuovissima pista di Yanqing.

"È una pista fantastica con alcune curve davvero interessanti", ha detto Kaillie Humphries. "Questo circuito, se lo guardi da una veduta aerea, sembra un drago che serpeggia avanti e indietro."

Come guardare le gare di skeleton alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Pechino 2022 godrà di un’ampia copertura televisiva e digitale.

Le gare dal vivo, i replay e gli highlight di tutti gli sport saranno disponibili tramite piattaforme TV e streaming in collaborazione con le emittenti partner in diverse regioni, e anche sull’Olympic Channel.

Dopo la conclusione dei Giochi, le sessioni complete degli eventi saranno disponibili anche su Olympics.com e i migliori momenti condivisi sugli account dei social media @Olympics.

Per maggiori informazioni sulle modalità di fruizione nella vostra zona, cliccate qui.