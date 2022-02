Le gare di Francesco Friedrich a Beijing 2022: 14-15 e 19-20 febbraio, bob a 2 e a 4

Il catino di Beijing 2022 ospiterà le gare di Francesco Friedrich: il 14 e il 15 febbraio quelle di bob a 2, il 19 e il 20 febbraio quelle di bob a 4. Per tutte le informazioni utili continua a leggere.

A 31 anni, Francesco Friedrich arriva ai Giochi Olimpici cinesi da Campione in carica in entrambe le discipline. A PyeongChang 2018 si è messo al collo le medaglie d’oro sia nel bob a 2 sia a 4, impresa riuscita solo ad altri cinque bobbisti nella storia delle Olimpiadi. Ai Mondiali, Friedrich ha conquistato 13 titoli, record assoluto, di cui 7 consecutivi nella specialità a 2.

Ma i successi del fuoriclasse tedesco non finiscono qui. Ha ottenuto ben 11 trofei di Coppa del mondo: 4 nel bob a 2, 3 nel bob a 4, e 4 nella combinata maschile, per un totale di 62 vittorie generali. Altro record fatto suo. Ovviamente prevale anche agli Europei, dove vince per 6 volte.

Questi clamorosi risultati proiettano Francesco Friedrich tra i più vincenti bobbisti di sempre e tra i favoriti a Pechino.

Programma Francesco Friedrich: 14,15,19,20 febbraio

· Bob maschile a 2 – manche 1

14 febbraio 20:05 (ora Pechino, +7 rispetto all'Italia)

· Bob maschile a 2 – manche 2

14 febbraio 21:40 (ora Pechino)

· Bob maschile a 2 – manche 3

15 febbraio 20:15 (ora Pechino)

· Bob maschile a 2 – manche 4 (assegnazione medaglie)

15 febbraio 21:50 (ora Pechino)

· Bob maschile a 4 – manche 1

19 febbraio 9:30 (ora Pechino)

· Bob maschile a 4 – manche 2

19 febbraio 11:05 (ora Pechino)

· Bob maschile a 4 – manche 3

20 febbraio 9:30 (ora Pechino)

· Bob maschile a 4 – manche 4 (assegnazione medaglie)

20 febbraio 11:20 (ora Pechino)

Francesco Friedrich Foto di Viesturs Lacis

Dove vedere i Giochi Olimpici in diretta

Scopri dove guardare i Giochi Invernali nel tuo Paese.

Grazie ai broadcaster partner ufficiali dei Giochi, potrai seguire in diretta ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Ti faranno cogliere tutta l'emozione e lo spettacolo delle Olimpiadi, dal vivo e on demand, con l'offerta più completa e su misura, ovunque tu sia.