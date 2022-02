Hannah Neise è oro Olimpico a Beijing 2022 nello skeleton femminile

Bis tedesco nello skeleton, dopo l'oro maschile arriva anche la vittoria tra le donne con Neise

È una giornata di record e prime volte quella vissuta oggi al Centro nazionale di scivolamento di Yanqing.

A conquistare l'oro è la tedesca Hannah Neise, prima teutonica in assoluto a primeggiare nello skeleton Olimpico femminile. Proprio ieri, il suo connazionale Christopher Grotheer era stato il primo tedesco a imporsi in una rassegna a cinque cerchi sul fronte maschile. Per la Germania, ora che il programma dello skeleton è concluso, sono quindi 6 le vittorie su 6 gare disputate nelle discipline del budello in attesa del bob.

C'è una prima volta anche per l'Australia, che a sorpresa si prende uno straordinario argento grazie a Jacklyn Narracott, capace di imporsi già nell'ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo a pochi giorni dall'inizio dei Giochi Invernali di Beijing 2022.

Sul terzo gradino del podio sale invece Kimberley Bos, vincitrice della Coppa del Mondo generale 2021/2022 e prima olandese a mettere in bacheca una medaglia Olimpica in uno sport del budello.

Chiude infine al 12° posto l'azzurra Valentina Maragaglio, che dopo le prime 3 manche opache sfodera una grande prestazione nell'ultima, firmando il terzo tempo assoluto di manche e rimontando 4 posizioni. Le qualità e il potenziale non mancano di certo a un'atleta che alle Olimpiadi casalinghe di Milano Cortina 2026 vorrà essere protagonista.

LA TOP DELLO SKELETON FEMMINILE A PECHINO 2022

1 - Hannah NEISE (GER) 4:07.62

2 - Jacklyn NARRACOTT (AUS) +0.62

3 - Kimberley BOS (NED) +0.84

12- Valentina MARGAGLIO (ITA) +2.76

LEGGI ANCHE: Valentina Margaglio: la speranza dello skeleton italiano per Beijing 2022 e il sogno Milano Cortina 2026.