Come guardare lo skeleton ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022

Saranno 50 gli atleti, 25 per genere, a gareggiare nello skeleton alle Olimpiadi invernali di Beijing 2022.

Tenete d'occhio i loro caschi personalizzati mentre sfrecciano a faccia in giù nel nuovissimo Yanqing National Sliding Centre, che dispone del primo loop a 360 gradi al mondo, a una velocità che può arrivare fino a 130 km orari.

Il programma prevede un evento maschile e uno femminile, con le competizioni che si svolgeranno dal 10 al 12 febbraio.

Continua a leggere per scoprire il calendario degli eventi e il modo migliore per assistere alle gare.

Leggi anche: Skeleton Olimpico a Beijing 2022: cinque cose da sapere.

Skeleton: gli eventi previsti a Beijing 2022

Ci sono due eventi di skeleton a Pechino 2022: quello maschile e quello femminile.

Questo il programma stabilito già a partire dai Giochi di Salt Lake City nel 2002, quando questo sport venne reintrodotto per la prima volta dal 1948 (allora era solo maschile).

Le star dello skeleton da non perdere a Beijing 2022

C'è una storia affascinante alle Olimpiadi Invernali che riguarda Tina Hermann, la favorita per la medaglia d'oro. L'atleta tedesca è quattro volte campionessa del mondo individuale in carica, ma non può allenarsi con la squadra nazionale. Qui potete scoprire di più sulla vicenda.

La sua connazionale Jacqueline Loelling, ha vinto i Campionati mondiali del 2017 e sarà la rivale più quotata nella lotta alla medaglia Olimpica. La 26enne ha vinto l'argento a PyeongChang 2018. Tra le donne, attenzione pure all'austriaca Janine Flock, che ha vinto il titolo assoluto di Coppa del Mondo nel 2020/21.

Da dove iniziare nel settore maschile, se non da "Superman" Martins Dukurs? La leggenda lettone è 6 volte Campione del mondo e 2 volte argento Olimpico. A Pechino andrà per vincere l'unico titolo che ancora gli sfugge.

Il Campione Olimpico in carica Yun Sung-bin - l'uomo di ferro della Corea - è stato maggiormente nell'ombra nel corso dell'ultimo ciclo Olimpico a causa di infortuni e problemi logistici causati dalla pandemia di Covid. Il suo bronzo mondiale nel 2019 dimostra però che è più che capace di trovare la sua forma migliore nelle grandi occasioni.

Per la Germania, punteranno al podio il Campione del mondo in carica Christopher Grotheer e il vincitore del test event di Beijing 2022, Alexander Gassner.

LEGGI ANCHE: Martins Dukurs e la pressione di essere il "Superman" dello skeleton lettone.

Il programma dello skeleton a Beijing 2022

Sede di gara: Yanqing National Sliding Centre

(Ora locale: UTC+8)

10 febbraio

09:30 - Singolo maschile: manche 1 e 2

11 febbraio

09:30 - Singolo femminile: manche 1 e 2

20:20 - Singolo maschile: manche 3 e 4

12 febbraio

20:20 - Singolo femminile: manche 3 e 4

I momenti da non perdere durante le gare Olimpiche di skeleton

Gli atleti scendono lungo la pista di ghiaccio a testa in giù su una slitta creata appositamente. Questo sport si basa tanto sulla tecnologia più avanzata quanto sul coraggio di chi lo pratica.

Il rapporto tra atleta, slitta e pista è cruciale. Shelley Rudman, medaglia d'argento per la Gran Bretagna ai Giochi di Torino 2006, spiega l'importanza dell'aerodinamica. "Per noi è tutto. Il flusso d'aria che passa sopra il tuo corpo, e anche la sua forma, possono essere fattori decisivi", ha detto a Olympic Channel.

Una partenza esplosiva è la chiave. I partecipanti sprintano per 30 metri con la loro slitta prima di lanciare sé stessi a capofitto in posizione prona. Da quel momento in poi, raggiungeranno una velocità di circa 130 km orari mentre guidano il mezzo lungo la pista.

"La partenza è l'aspetto più importante", ci ha detto Rhys Thornbury, in gara per la Nuova Zelanda a PyeongChang 2018. "È la fase nella quale puoi ottenere maggiore vantaggio. Il più piccolo errore ti fa perdere molto terreno. I migliori hanno tutti tempi simili". Quando si tratta di guidare, "essere rilassati sulla slitta" è fondamentale, ha continuato. "Più riesci a rilassarti e meglio sarà. Hai bisogno che la slitta vada dritta e, se ti muovi insieme a lei, lo farà. Sterzare troppo ti rallenta. È un confine molto sottile".

In molti decorano i loro caschi con i loro supereroi preferiti, animali e altre immagini ispiratrici. Teneteli d'occhio, poiché il design scelto rivelerà molto sulla personalità e la mentalità dell'atleta.

Come guardare le gare di skeleton alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Pechino 2022 godrà di un'ampia copertura televisiva e digitale.

Le gare dal vivo, i replay e gli highlight di tutti gli sport saranno disponibili tramite piattaforme TV e streaming in collaborazione con le emittenti partner in diverse regioni, e anche sull'Olympic Channel.

Dopo la conclusione dei Giochi, le sessioni complete degli eventi saranno disponibili anche su Olympics.com e i migliori momenti condivisi sugli account dei social media @Olympics.

Per maggiori informazioni sulle modalità di fruizione nella vostra zona, cliccate qui.