क्रिसमस की छुट्टियों में लीजिए ओलंपिक शीतकालीन खेलों पर बनी इन फिल्मों का आनंद

छुट्टियों का मौसम आ गया है और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग अपने पसंदीदा कामों का आनंद लेते हुए क्रिसमस और नया साल बिताने का इंतजार कर रहे हैं। आपको ओलंपिक मूड में लाने के लिए, यहां 10 शीतकालीन खेल फिल्में और ओलंपिक चैनल डॉक्यूमेंटरीज हैं जिन्हें आप शायद देखना पसंद कर सकते हैं। तो बिना इंतज़ार किए आइए नजर डालते हैं।

फिल्में

Cool Runnings

एक ऑल-टाइम शीतकालीन खेल क्लासिक फिल्म, "कूल रनिंग्स" सभी बाधाओं के खिलाफ अपने सपनों पर विश्वास करने के बारे में है। 1998 के कैलगरी ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाली प्रतिष्ठित जमैका की 4-मैन बॉबस्ले टीम की सच्ची कहानी से प्रेरित होकर, 1993 की इस फिल्म को शुरू में एक नाटक के रूप में बनाने की योजना बनाई गई थी, हालांकि, बाद में यह एक कॉमेडी फिल्म बन गई जहां यह दिखाया गया कि कैसे जमैका के एथलीटों ने ग्रह पर सबसे बड़ी प्रतियोगिता से कुछ ही महीने दूर खेल में प्रतिस्पर्धा करना सीखा।

Miracle

2004 की यह फिल्म सभी आइस हॉकी प्रशंसकों द्वारा पसंद की जाती है। यह फिल्म 'मिरेकल ऑन आइस' की सच्ची कहानी बताती है, जहां अमेरिकी पुरुषों की टीम ने लेक प्लेसिड 1980 ओलंपिक शीतकालीन खेलों के अंतिम दौर के दौरान सोवियत संघ को चौंका कर देश का दूसरा स्वर्ण पदक जीता था। Kurt Russell को कोच Brooks के रूप में अभिनीत करने के अलावा, यह फिल्म वास्तविक आइस हॉकी खिलाड़ियों को कास्ट करने के लिए भी जानी जाती है।

Ice Castles

1979 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित, यह फिगर स्केटिंग फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित नहीं थी, हालांकि इसने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों पर राज जरूर किया। यह Lexie की कहानी बताती है, एक होनहार स्केटर, जिसे गिरने से मस्तिष्क की चोट का लगी थी और जिसके कारण उनकी आंखे भी चली गई थीं। वहीं उनका बॉयफ्रेंड, Nick, उन्हें बर्फ पर लौटने और उनके सपनों का पीछा करने के लिए उन्हें मनाता है।

'Eddie the Eagle' surrounded by reporters at the 1988 Calgary Olympics

Eddie the Eagle

ओलंपिक शीतकालीन खेलों की एक और अविश्वसनीय कहानी करिश्माई Michael Edwards की कहानी से प्रेरित थी। 2016 में बनी यह बायोपिक Edwards की जीवन कहानी को दर्शाती है, जो शुरू में यूके में एक प्लास्टरर थे, लेकिन बाद में कैलगरी 1988 में 1928 के बाद से पहले ब्रिटिश ओलंपिक स्की जम्पर बने।

अपने मोटे चश्मे और महान वन-लाइनर्स के लिए प्रसिद्ध, जैसे "I’d like to say I flew like an eagle, but I was probably closer to the ostrich,” Eddie the Eagle सबसे लोकप्रिय शीतकालीन ओलंपिक एथलीटों में से एक बने, भले ही उन्होंने जिन दोनों स्पर्धाओं में भाग लिया, उनमें वह अंतिम स्थान पर रहे।

Eddie Edwards (center), alongside actors Hugh Jackman (left) and Taron Egerton (right) at the European premiere of 'Eddie The Eagle' in London. फोटो क्रेडिट 2016 Getty Images

ओलंपिक चैनल की फिल्में और सीरीज

The Nagano Tapes

यह 2018 की डॉक्यूमेंटरी नागानो 1998 में पुरुषों की चेक गणराज्य आइस हॉकी टीम द्वारा हासिल किए गए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक की उपलब्धि को प्रदर्शित करता है। इसमें अभियान के विशेष क्षण और चेक खिलाड़ियों के साथ साक्षात्कार भी शामिल हैं।

Cirque Blanc

यदि आप अल्पाइन स्कीइंग में अधिक रुचि रखते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप Cirque Blanc मिनि-सीरीज देख रहे हैं। एपिसोड एक नए सत्र की शुरुआत में फ्रांसीसी ओलंपिक टीम की दुर्दशा का अनुसरण करता हैं, जिसमें Tessa Worley, Tiffany Gauthier और Romane Miradoli शामिल हैं।

We Are One

यह डॉक्यूमेंट्री एक टीम की कहानी बताती है जिसे पूरे ग्रह का समर्थन प्राप्त था। कोरियाई यूनिफाइड टीम जिसने प्योंगचांग 2018 में महिला आइस हॉकी में भाग लिया। यह एक सच्चे ओलंपिक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है।

Halfpipe Hype

स्नोबोर्ड के प्रशंसक इस सीरीज को मिस करना नहीं चाहेंगे, जो खेल के कुछ महानतम एथलीटों का अनुसरण करती है, जैसे कि Ayumu Hirano, Chase Josey, Maddie Mastro, Leilani Ettel और Dylan Marineau. यह उन तत्वों का विश्लेषण करती है जो स्नोबोर्ड को इतना पेचीदा और अद्वितीय बनाते हैं।

On Edge

इस फिगर स्केटिंग सीरीज में, आप पांच देशों के कुछ सबसे बड़े एथलीटों, जैसे कि फ्रांसीसी जोड़ी Gabriella Papadakis और Guillaume Cizeron, और टीमों को कनाडा के मॉन्ट्रियल के आइस अकादमी में ट्रेनिंग करते देखेंगे।

Winter Tracks

यदि आप प्रेरणादायक फिल्में या सीरीज देखना पसंद करते हैं, तो यह सीरीज आपके लिए उत्तम चयन होगी। दुनिया के कोने-कोने से आए छह एथलीट बताते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। पहले दो एपिसोड में प्यूर्टो रिको के कैंसर सर्वाइवर William Flaherty और फ़िनिश आइस हॉकी खिलाड़ी Jenni Hiirikoski शामिल हैं, जो एक खेत में काम करते थे।