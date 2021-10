100 डेज टू गो: शीतकालीन खेलों के 100 तथ्य़ों के बारे में जानें - भाग 3

67. अमेरिकी स्नोबोर्डर Chloe Kim ने प्योंगचांग 2018 के दौरान सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलोअर्स की वृद्धि का अनुभव किया, जहां फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनकी फॉलोइंग में 927,070 की वृद्धि हुई।

68. फ़िनलैंड के Klaes Karppinen ने 1930 के दशक के दौरान 10 विश्व चैंपियनशिप पदक और एक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के बावजूद, कभी भी एक व्यक्तिगत फिनिश चैम्पियनशिप खिताब नहीं जीता।

69. फिगर स्केटिंग और आइस हॉकी की शुरुआत क्रमशः लंदन 1908 और एंटवर्प 1920 में ग्रीष्मकालीन खेलों में हुई।

70. 1980 के लेक प्लासिड शीतकालीन ओलंपिक में पहली बार कृत्रिम बर्फ (आर्टिफीसियल स्नो) का इस्तेमाल किया गया था।

71. सोची 2014 खेलों से पहले, ओलंपिक लौ ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की और अंतरिक्ष यात्री Oleg Kotov द्वारा स्पेसवॉक पर बाहर भी जलाई गई।

72. ल्यूज सबसे तेज़ शीतकालीन ओलंपिक खेल है जिसमें गति 90 mph (144kph) तक पहुँचती है।

73. शैमॉनिक्स 1924 में पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों में केवल 13 महिलाओं ने भाग लिया था तो वहीं प्योंगचांग 2018 में, रिकॉर्ड 1,242 थेमहिलाओं ने भाग लिया।

74. महिला आइस हॉकी में, शीतकालीन ओलंपिक खेलों के छह फाइनल में से पांच संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच हुए हैं।

75. कनाडा कर्लिंग में सबसे सफल देश है, 2018 तक, इस राष्ट्र ने छह स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य जीते हैं।

76. स्वीडन के Gillis Grafstrom ने एक ही इवेंट - फिगर स्केटिंग में समर (एंटवर्प 1920) और विंटर गेम्स (शैमॉनिक्स 1924, सेंट मोरित्ज़ 1928) दोनों में स्वर्ण पदक जीते हैं।

78. कैलगरी 1988 में मेक्सिको के चार भाइयों, जिन्हें टेम्स ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता था, ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक ही इवेंट, बॉबस्ले में भाग लेने वाले सबसे ज्यादा भाई-बहनों के रूप में प्रवेश किया।

79. ल्यूज "स्लेज" के लिए एक फ्रांसीसी शब्द है और बॉबस्ले की तरह, इसे स्विट्जरलैंड में एक खेल के रूप में विकसित किया गया था। पहला ल्यूज ट्रैक स्विस होटल के मालिकों द्वारा रोमांच चाहने वाले पर्यटकों के लिए बनाया गया था।

80. नॉर्वेजियन Sondre Norheim को व्यापक रूप से आधुनिक स्की जंपिंग का जनक माना जाता है। 1866 में, उन्होंने घरेलू बर्फ पर दुनिया की पहली स्की जंपिंग प्रतियोगिता के रूप में वर्णित जीत हासिल की थी।

81. मिलिट्री पैट्रॉल - एक ऐसा खेल जो 1924 में ओलंपिक खेलों का हिस्सा था, बाद में बैथलॉन बन गया, जिसकी शुरुआत 1960 के ओलंपिक खेलों में हुई।

82. ट्यूरिन 2006 में प्रस्तुत किए गए पदकों के पीछे इतालवी पियाजा अवधारणा थी।

83. साप्पोरो 1972 से पहले, जापान ने शीतकालीन खेलों में कभी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। Cue Yukio Kasaya, जिन्होंने शुरू से अंत तक सामान्य पहाड़ी स्की-जंपिंग इवेंट का नेतृत्व किया, ने स्वर्ण पदक का दावा किया।

84. स्केलेटन में, दौड़ने वाले अपने पेट के बल लेटते हुए बर्फीले ट्रैक से स्लाइड करते है, जहां वे लगभग 130 किमी / घंटा (80 मील प्रति घंटे) की शीर्ष गति प्राप्त करते हैं।

85. फ्रीस्टाइल स्कीयर, Gus Kenworthy - सोची 2014 में मेंस स्लोपस्टाइल में रजत पदक विजेता, टीवी श्रृंखला, अमेरिकन हॉरर स्टोरी में एक अभिनेता भी हैं।

86. NHL के खिलाड़ियों ने 1998 में नागानो में शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया था।

87. ओलंपिक शीतकालीन खेलों बीजिंग 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर 'बिंग ड्वेन ड्वेन' नाम का एक पांडा है। 'बिंग' का अर्थ है बर्फ और यह 'पवित्रता और शक्ति' का प्रतीक है जबकि 'ड्वेन ड्वेन' बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है।

Beijing 2022 mascots फोटो क्रेडिट Lintao Zhang/Getty Images

88. वॉल्ट डिज़नी कैलिफोर्निया में 1960 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह के अध्यक्ष थे।

89. Bill Johnson अल्पाइन स्कीइंग स्वर्ण जीतने वाले पहले अमेरिकी थे, उन्होंने 1984 में साराजेवो में यह उपलब्धि हासिल की थी।

90. Philip Boit, जो शीतकालीन ओलंपिक में केन्या का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले एथलीट थे, जिन्होंने नागानो 1998, साल्ट लेक सिटी 2002 और ट्यूरिन 2006 में क्रॉस-कंट्री में भाग लिया था. युवा एथलीटों को गाइड करना जारी रखते हैं और वह प्योंगचांग 2018 के शेफ-डी-मिशन भी रह चुके हैं।

91. 2010 में वैंकूवर शीतकालीन ओलंपिक में, प्रसिद्ध अमेरिकी अल्पाइन स्कीयर, Lindsey Vonn ने सभी पांच महिलाओं की अल्पाइन स्पर्धाओं में भाग लिया और घायल होने के बावजूद डाउनहिल और सुपर-जी में कांस्य पदक जीता।

92. प्योंगचांग 2018 में सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय एथलीट अमेरिकी स्नोबोर्डर Shaun White थे।

93. 1956 के Cortina d'Ampezzo गेम्स आखिरी थे जहां फिगर स्केटिंग प्रतियोगिताएं बाहर हुईं थी।

94. अमेरिकी Chloe Kim एक ओलंपिक में स्नोबोर्डिंग हाफपाइप में बैक-टू-बैक 1080s निष्पादित करने वाली पहली महिला थीं।

95. डीपीआर कोरिया और कोरिया गणराज्य के एथलीटों ने एक एकीकृत कोरिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ही ध्वज के तहत उद्घाटन समारोह के दौरान प्योंगचांग 2018 में ओलंपिक स्टेडियम में प्रवेश किया।

96. क्रॉस कंट्री स्कीइंग एथलीट केवल दो घंटे में 30 मील से अधिक दूरी बर्फ पर तय कर सकते हैं।

97. 90 मीटर की ऊंचाई से कूदने के बावजूद, स्की जम्पर कभी भी जमीन से लगभग 20 फीट (6 मीटर) से ऊपर नहीं होता है।

98. पुरुषों के लिए 5,000 मीटर शॉर्ट-ट्रैक स्पीड स्केटिंग दौड़ में 45 लेप्स होते हैं।

99. बॉबस्ले क्रू लगभग 80-90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तीखे मोड़ के साथ बर्फ से ढके ट्रैक पर दौड़ते हैं। Bobsleigh crews career down an ice-covered track with sharp turns at around 80-90 mph.

100. शीतकालीन ओलंपिक खेल 100 वर्ष पुराने हैं, जिनका जन्म 1921 में हुआ था जब आईओसी कांग्रेस ने उसी वर्ष शीतकालीन खेलों में प्रतियोगिताओं के मंचन के लिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मेजबान देश को अधिकृत किया था।

बीजिंग 2022 ओलंपिक शीतकालीन खेल 4-20 फरवरी तक होंगे।