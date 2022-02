Vanina Guerillot est prête pour Beijing 2022 : « Je veux faire de mon mieux contre les plus grandes »

Le Portugal n’est peut-être pas un pays réputé pour ses pistes de ski, il a pris l’habitude d’envoyer régulièrement des athlètes aux Jeux Olympiques d’hiver pour participer aux épreuves de ski alpin. Aux JO d’hiver de Beijing 2022 qui ont débuté le 4 février, la délégation portugaise est notamment composée de Ricardo Brancal et de Vanina de Oliveira Guerillot.

La skieuse de 19 ans est portugaise par sa mère et Française par son père. Elle est née et a grandi dans l’Hexagone, et elle a porté le drapeau du Portugal à Beijing 2022.

Avant sa première participation aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, Vanina Guerillot s’est confiée à Olympics.com.

Découvrez cinq choses à savoir avant son entrée en lice au Centre national de ski alpin.

Sa passion du ski vient de son père

Le père de la future olympienne s’appelle Yannick Guerillot. Il est également son entraîneur et le fondateur d’un club de ski dans les Alpes. « Dès que j’ai su marcher, j’ai été mise sur des skis », a-t-elle avoué.

À 14 ans, Vanina Guerillot a connu une première saison couronnée de succès au niveau international et a réalisé qu’elle pouvait devenir skieuse professionnelle. « On a appris qu’il y avait une Fédération portugaise des sports d’hiver, alors je me suis demandée « pourquoi ne pas concourir pour ce pays ? » Ça pouvait être cool, m’ouvrir beaucoup de portes et j’avais envie de représenter ce pays », a expliqué Guerillot qui s’est rapproché du pays de sa mère.

Vanina Guerillot a participé à sa première course de Coupe du monde à 16 ans. En 2019, elle a pris la 39e place du slalom aux Championnats du monde d’Are en Suède et terminé 24e du combiné alpin des Championnats du monde juniors dans la station norvégienne de Narvik l’an passé.

Et elle a fait tout ça sans abandonner ses études. Grâce à un parcours réservé aux sportifs de haut niveau, elle étudie la géologie à l’Université de Grenoble.

Vanina Guerillot en action pendant la Coupe du monde de ski alpin Photo de 2019 Getty Images

Aller à Pékin sans pression

Vanina Guerillot va participer à deux épreuves pour sa découverte des Jeux Olympiques d’hiver. Elle est qualifiée pour le slalom géant qui aura lieu le 7 février et pour le slalom prévu deux jours plus tard. « Le slalom, je trouve ça amusant, il y a beaucoup de rythme. C’est une discipline que j’ai toujours aimée, une discipline où j’arrive à être rapide », a-t-elle analysé.

Alors qu’elle découvre encore le niveau international chez les seniors, la skieuse portugaise espère que sa première participation aux JO d’hiver va lui apporter de l’expérience. « Je me sens prête. J’ai eu quelques problèmes au dos durant l’automne, mais maintenant, je ne suis pas stressée, je ne ressens pas de pression. J’ai hâté d’y être » a clamé la skieuse. « J’ai hâte de faire de mon mieux aux côtés des plus grandes skieuses de la planète. »

« Je sais pertinemment que je ne vais pas être dans les meilleures, alors mon objectif sera de produire mon meilleur ski, prendre du plaisir et arriver en bas » - Vanina Guerillot

Elle veut inspirer les skieurs portugais

La possibilité qu’elle devienne la meilleure skieuse de l’histoire du Portugal a mis en lumière Vanina Guerillot au cours des dernières années. « Le ski n’est pas un sport très démocratisé au Portugal alors être capable de participer aux Championnats du monde ou aux Coupes du monde, c’est déjà incroyable pour ce pays. »

Vanina Guerillot à l’habitude de passer du temps dans le pays de sa mère, mais en porter les couleurs au niveau international lui a permis de tisser « un lien plus direct ».

« C’est un pays magnifique, les gens sont très gentils. L’ambiance est vraiment bonne. Le Portugal pour moi, c’est mon pays maternel. »

Même s’il y a beaucoup d’obstacles qui empêchent le développement de cette discipline au Portugal, Vanina Guerillot pense que son parcours peut inspirer d’autres athlètes. « Il n’y a pas beaucoup de neige ni de station alors essayer d’avoir un équipe importante est compliqué, mais ça peut donner envie aux jeunes qui habitent près des stations de sports d’hiver d’essayer. »

Vanina Guerillot a participé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Lausanne 2020

La skieuse de 19 ans a déjà une expérience olympique à son CV : elle a participé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Lausanne 2020. « Les médias étaient là, il y avait des athlètes du monde entier, tous les drapeaux. Ça nous a déjà mis un peu dans l’ambiance des Jeux Olympiques d’hiver. »

Néanmoins, ses souvenirs ne sont pas qu’heureux. Elle n’a terminé qu’une des quatre courses auxquelles elle a participé avec une 28e place en super G. La skieuse portugaise pourra quand même profiter de cette expérience à Beijing 2022.

« Je pense que c’est une expérience qui va me servir pour les JO d’hiver comme ça, je vais être moins stressée au départ. »

Son idole est Mikaela Shiffrin

Vanina Guerillot a gardé un souvenir particulier de sa première participation à une étape de Coupe du monde, à Courchevel en 2018. « J’ai skié aux côtés des filles que j’ai l’habitude de voir à la télévision et qui étaient mes idoles auparavant. C’était incroyable. »

Une de ces skieuses était Mikaela Shiffrin, double championne olympique.

« Je crois qu’elle a gagné cette course, et après elle est venue me voir en me disant qu’elle était contente de voir des jeunes filles participer à ces courses. Je pense que c’est le meilleur souvenir de ma carrière parce que Mikaela est mon idole », a avoué celle qui a même des dossards de l’Américaine accrochés dans sa chambre.

Les deux skieuses ont désormais un nouveau rendez-vous à Pékin le 7 février.