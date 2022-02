Tout savoir sur le gala de clôture du patinage artistique des JO 2022, le 20 février

Après l’effort, le réconfort.

Les athlètes qui ont brillé lors des épreuves de patinage artistique aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 vont faire leurs adieux à la République populaire de Chine.

Comme le veut la tradition, ils vont pouvoir à nouveau vêtir leurs plus belles tenues et patiner librement lors du gala de clôture qui vient conclure chaque grande compétition. Dans la plus grande tranquillité puisqu’il n’y a absolument aucun enjeu, ne serait-ce de se montrer sous le meilleur jour.

Alors, comme eux, détendez-vous et apprenez tout ce que vous devez savoir sur le gala de clôture du patinage artistique aux JO 2022.

Qui participe au gala de clôture ?

Tous les médaillés des Jeux Olympiques et leurs amis vont pouvoir se lâcher et passer un bon moment sur la patinoire du Palais omnisports de la capitale.

Du côté des danseurs sur glace, les néo-champions olympiques français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron seront là, tout comme leurs dauphins du ROC Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov et les médaillés de bronze Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue, ainsi que cinq autres couples dont les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier.

Chez les hommes, le Japonais Hanyu Yuzuru, double champion olympique qui a terminé quatrième à Pékin, a confirmé qu’il serait présent au gala. C’est également le cas du champion olympique 2022 Nathan Chen, du vice-champion japonais Yuma Kagiyama et de son compatriote Uno Shoma, troisième. L’Américain Vincent Zhou et le Canadien Keegan Messing répondront présent.

Du côté des femmes, les trois médaillées seront sur la glace pour le gala : la nouvelle championne de 17 ans Anna Shcherbakova (ROC), sa dauphine Alexandra Trusova (ROC) et la troisième Sakamoto Kaori (JPN). Elles seront accompagnées de la Sud-Coréenne You Young (sixième à Beijing 2022), de l’Américaine Alysa Liu (septième) et de la Belge Loena Hendrickx (huitième). Les résultats sont provisoires.

La liste des couples engagés dans le gala sera communiquée ultérieurement.

À quoi s’attendre lors du gala de clôture ?

L’humour et les programmes inédits sont souvent au rendez-vous lors du gala de clôture, l’occasion pour les patineurs de s’exprimer sans pression. Par exemple, à PyeongChang 2018, les Italiens Anna Cappellini et Luca Lanotte, sixièmes en danse sur glace pendant la compétition, ont proposé un spectacle basé sur Charlie Chaplin.

Les Italiens Valentina Marchei et Ondrej Hotarek, eux, nous ont fait voyager dans les années 90 avec Barbie Girl. L’Espagnol Javier Fernandez, lui, avait choisi le thème des années 80 pour fêter sa médaille de bronze et sa dernière participation aux Jeux Olympiques avant de prendre sa retraite la saison suivante. À Sotchi 2014, il avait fait un cours d’aérobic avant de changer de costumes à plusieurs reprises avant de se faire asperger d’eau à la Flashdance !

À Salt Lake City 2002, les danseurs sur glace français Marina Anissina et Gwendal Peizerat – fraîchement couronnés champions olympiques – ont patiné sur Susanna de The Art Company. On a pu voir Marina porter Gwendal, comme lors de leur programme libre qui les a fait gagner la médaille d’or.

En 1994, à Lillehammer, sous l’ovation du public norvégien pendant le gala de clôture, la Française Surya Bonaly, qui avait fini au pied du podium, avait tenté et réussi un salto arrière, réceptionné sur un pied, figure inédite en compétition et pour cause, elle est interdite.

Que nous réservent donc Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron cette année ?

Comment regarder le gala de clôture du patinage artistique