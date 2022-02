Nouveaux records olympiques et records du monde des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 jusqu’à présent

Beijing 2022 a donné lieux à d’incroyables exploits de vitesse, d’audace, de ruse et d’habileté, mais certains athlètes sont allés là où personne n’était jamais allé auparavant, établissant des records du monde, des records olympiques et des scores élevés qui semblaient jusque là impossible.

Des danseurs sur glace Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron au patineur de vitesse suédois Nils van der Poel, découvrez quels records sont tombés à Beijing 2022.

Records du monde

Nils van der Poel, patinage de vitesse, 10 000m masculin

Le patineur de vitesse suédois Nils van der Poel avait déjà remporté la médaille d’or du 5000 m avec, à la clé, un record du monde, lorsqu’il a pris le départ du 10 000 m. Ce 11 février, dans une course rapide comme l’éclair, l’athlète de 25 ans a réalisé un étonnant étourdissant de 12 s 30 74 pour battre son propre record du monde du 10 000 m remontant à février 2021.

« Je suis très satisfait », raconte-t-il après la course. « C’était mon objectif principal quand j’ai commencé il y a trois ans. Cela s’est avéré bien meilleur que ce que j’aurais pu imaginer ».

Suzanne Schulting, patinage de vitesse sur piste courte, 1 000 m féminin

La Néerlandaise Suzanne Schulting a pris d’assaut les Jeux Olympiques d’hiver en enregistrant trois records olympiques, son chrono sur 1 000 m sur piste courte faisant également office de meilleur de tous les temps. Ce 11 février, lors du quart de finale du 1000 m, la Néerlandaise volante a terminé la course en 1 min 26 514 pour établir un nouveau record du monde et émerveiller la foule présente au Capital Indoor Stadium.

« D’abord, le quart de finale, j’ai patiné en un temps record, j’étais vraiment excitée », rejoue-t-elle après avoir remporté l’or en finale plus tard dans la même journée. « Et je me suis dit, ‘Oh m_e, je dois encore faire les demi-finales et ensuite la finale. Je devais faire encore deux courses. Je suis vraiment devenue confiante après avoir établi le record du monde. J’étais vraiment excitée ».

« Je me concentrais sur ce que je devais faire, sur ma technique et tout le reste. C’est fou ».

Nils van der Poel Photo de GETTY IMAGES

Records olympiques

Si vous êtes à la recherche des records olympiques de Beijing 2022, vous ne devez pas aller plus loin que la patinoire, où les stars du patinage de vitesse et sur piste courte ont réécrit les livres d’histoire. Voici tous les records olympiques établis à Beijing 2022.

Patinage de vitesse

Ireen Wust, Pays-Bas, patinage de vitesse 1 500 m femmes : 1 min 53 s 28

Irene Schouten, Pays-Bas, patinage de vitesse 3 000 m femmes : 3 min 56 s 93

Irene Schouten, Pays-Bas, patinage de vitesse 5 000 m femmes : 6 min 43 s 51

Japon, patinage de vitesse, poursuite par équipe féminine : 2 min 53 s 61

Gao Tingyu, République populaire de Chine, patinage de vitesse 500m hommes : 34,32 s

Kjeld Nuis, Pays-Bas, patinage de vitesse 1 500 m hommes : 1 min 43 s 21

Nils van der Poel, Suède, patinage de vitesse 10 000 m hommes : 12 min 30 s 74

ROC, patinage de vitesse, poursuite par équipe masculine : 3 min 36 s 62

Patinage de vitesse sur piste courte

Suzanne Schulting, Pays-Bas, 500 m femmes : 42,379 s

Suzanne Schulting, Pays-Bas, 1 000 m femmes : 1 min 26 s 514

Daeheon Hwang, République de Corée, 1 000 m hommes : 1 min 23 s 042

Liu Shaolin Sandor, Hongrie, 1 500 m hommes : 2 min 09 s 213

Pays-Bas, relais équipe mixte : 2 min 36 s 437

Pays-Bas, relais 3 000 m femmes : 4 min 03 s 409

Le Chinois Gao Tingyu célèbre après avoir remporté la médaille d'or du 500m masculin Photo de 2022 Getty Images

Les meilleurs scores

Nathan Chen, États-Unis, patinage artistique, programme court individuel hommes

Bien que la Fédération internationale de patinage artistique utilise le terme de ‘notes élevées’ et non de ‘records du monde’, la note de 113,97 points du patineur artistique Nathan Chen en programme court de l’individuel masculin n’avait jamais été atteint auparavant.

L’athlète de 22 ans, qui a ensuite remporté la médaille d’or après le programme libre, était ravi de sa performance, surtout après avoir échoué à obtenir un gros score dans le même programme à PyeongChang 2018.

Sui Wenjing/Han Cong, République populaire de Chine, patinage artistique, programme court couple

Le couple chinois Sui Wenjing/Han Cong, double champion du monde et vice-champion olympique, a parfaitement lancé son aventure olympique à domicile en battant le record du programme court avec un score de 82,83 points.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, France, patinage artistique, danse sur glace

Les quadruples champions du monde français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont montré pourquoi ils étaient les meilleurs en établissant le score le plus élevé de l’histoire dans le programme de danse rythmique en danse sur glace avec 90,83 points. Ils ont également établi le meilleur score de l'histoire au total après le programme libre, avec 226,98 points.