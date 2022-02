Alerte médaille, patinage en couple : Sui Wenjing et Han Cong triomphent à domicile à Beijing 2022

Le podium

Un triomphe à domicile.

Sui Wenjing et Han Cong sont devenus champions olympiques dans l'épreuve de patinage en couple à Beijing 2022. En première position après le programme court, ils ont achevé leur récital lors du programme libre.

Vice-champions olympiques à Pyeongchang 2018, les patineurs de la République populaire de Chine grimpent donc cette fois sur la plus haute marche du podium.

Ils devancent deux couples du ROC : Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov en argent, et Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov en bronze.

Le classement complet et toutes les notes du programme libre ici

Le film de la compétition

Du feu sur la glace au Palais omnisports de la capitale.

Les prouesses se sont multipliées ce samedi 19 février lors du passage des 16 couples. On retiendra notamment l'excellent programme des Japonais Miura Riku et Kihara Ruyichi et des Chinois Peng Cheng et Jin Yang.

Puis le niveau est encore monté d'un cran avec le programme d'Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov (ROC), troisièmes du programme court. Les n°1 mondiaux, champions du monde et champions d'Europe, ont été irréprochables sur le libre, notamment avec un triple salchow parfaitement maîtrisé et un score total de 237,71 points.

Juste derrière eux, Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (ROC) ont livré une prestation pleine de grâce et de beauté. Leur programme comportait moins de difficultés techniques mais a été davantage récompensées pour sa composante artistique (239,25).

Mais Sui Wenjing et Han Cong ont été époustouflants de justesse pour clore cette épreuve. Malgré une petite erreur sur le triple salchow, les doubles champions du monde en titre ont récolté une note finale de 239,88 points et gardent une très courte avance sur Tarasova / Morozov. Les Chinois ont réussi notamment un quadruple twist, unique dans ce concours.

« Je me sens si heureuse, mon rêve est devenu réalité, a déclaré Sui Wenjing. Je remercie mon pays, la République populaire de Chine, qui a organisé des Jeux magnifiques, mon coach, notre grande famille et tous ceux qui ont cru en nous. Aujourd’hui, nous avons tout donné. Et ce serait une grande joie si des gens en sont inspirés et encouragés à commencer le patinage. »

« Nous avons récité un programme que nous connaissons très bien, nous n’étions pas vraiment stressés, a commenté pour sa part Vladimir Morozov. Cette médaille d'argent récompense le travail de plusieurs années. »

« Cette troisième place nous la donne la motivation pour travailler encore plus dur, a souligné Anastasia Mishina. « Les deux premiers couples ont réussi des performances fantastiques, a renchéri Aleksandr Galliamov. C’est un honneur de nous battre contre des rivaux aussi talentueux. »

Par ailleurs, Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro ont pris la 10e place, devant une autre paire canadienne Vanessa James et Eric Radford (12e).

Ne ratez aucun moment des Jeux grâce au Liveblog de Beijing 2022 en cliquant ici