Alerte médaille : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont champions olympiques de danse sur glace !

Champions olympiques !

Le traumatisme de PyeongChang 2018 n’est plus qu’un mauvais souvenir. Les danseurs sur glace français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ne sont plus « vice-champions olympiques », mais sont bien les n° 1 de danse sur glace du patinage artistique aux Jeux Olympiques.

Déjà étincelants en danse rythmique, samedi, ils ont été splendides en danse libre, ce lundi 14 février aux Jeux Olympiques de Beijing 2022. Ils ont été notés 136,15, à 0,43 points du record mondial qu’ils avaient eux-mêmes établis en 2019. Ajouté à leur record mondial de danse rythmique, ils obtiennent un score total de 226,98 – ce qui est là aussi un record au score cumulé. Ils dansaient sur Élégie de Gabriel Fauré.

Ce sont les premiers Français depuis Marina Anissina et Gwendal Peizerat à Salt Lake City 2002 à décrocher l’or en danse sur glace aux Jeux Olympiques.

« Je connais bien la danse sur glace et les difficultés auxquelles ils ont fait face ces deux dernières années, auxquelles on a tous fait face », a commenté Nathalie Péchalat, présidente de la Fédération française de sports sur glace (FFSG), trois participations aux JO et double championne d’Europe. « Pour eux, c’était un but ultime. On sait qu’ils reviennent de PyeongChang 2018 avec l’argent… Cette médaille d’or a plus de saveur après avoir traversé tout ça. Pour toute l’équipe fédérale qui travaille dur pour que tout soit parfait sur ce moment-là, et ça a été parfait, c’est très émouvant. »

Les patineurs du ROC Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov n’ont pas pu faire grand-chose face à l’excellence des pensionnaires de l’Ice Academy de Montréal. Passés juste avant les néo-champions olympiques, ils ont obtenu une note de 131,66, pour conserver la deuxième place qu’ils avaient acquise en danse rythmique deux jours plus tôt avec un score total de 220,51.

Les Américains Madison Hubbell/Zachary Donohue, troisièmes après la danse rythmique de samedi et qui patinaient sur le magnifique morceau Drowning d’Anne Sila, ont battu leur record personnel de plus de deux points en obtenant un score de 130,89, pour un score cumulé de 218,02. Ils décrochent le bronze à Pékin.

Une note en or pour les Français

En argent à PyeongChang 2018 après une danse rythmique moins bien notée, les Français avaient fait de l’or olympique leur objectif n°1 à Beijing 2022. Ultra-favoris, surtout après avoir battu le record mondial de la danse rythmique samedi, ils n’ont pas cédé sous le poids de la pression alors qu’ils passaient après tous leurs autres concurrents ce lundi.

Et pour prendre la mesure de la performance des Français Papadakis/Cizeron, il faut regarder du côté du détail des scores obtenus selon les différentes composantes, où ils ont frôlé la perfection dans plusieurs catégories. Ils l’ont carrément atteinte en composition, avec une note de 10 – le maximum – pour récompenser la beauté de leur chorégraphie. Ils sont les seuls à avoir obtenue cette note aujourd’hui.

Avant eux, les patineurs du ROC Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov avaient obtenu un joli score de 131,66, mais les champions du monde et d’Europe savaient que, sauf catastrophe du côté des Français, ils ne pourraient décrocher que l’argent. Ils avaient déjà réussi à écarter la menace des Américains Madison Hubbell/Zachary Donohue, qui avaient battu leur record personnel en danse libre quelques minutes plus tôt.

Les Italiens en progression, plus dur pour Gilles/Poirier

En dehors du podium, les Américains Madison Chock/Evan Bates avaient cumulé trop de retard en danse rythmique pour prétendre à une place parmi les étoiles olympiques. Les doubles champions des Championnats des Quatre Continents font toutefois bien mieux qu’à Sotchi 2014 où ils avaient fini 8es et à PyeongChang 2018, 9es.

Les Italiens Charlène Guignard/Marco Fabbri peuvent eux aussi satisfaire de leur journée. Ils avaient fini septièmes en danse rythmique avant de produire un excellent programme de danse libre qui leur permet de prendre une superbe cinquième place. C’est une belle progression pour les deux danseurs italiens qui avaient terminé 14es à Sotchi et 10es quatre ans plus tard.

Petite déception, en revanche, pour les Canadiens Piper Gilles/Paul Poirier. Sixièmes à la fin de la danse rythmique, ils sont passés à la septième place après le programme libre.

« On a travaillé si dur pour ce moment », a déclaré Piper Gilles en zone mixte. « Tout se passait bien, c’était très émouvant. On s’est un peu emballé et j’ai mis le pied au mauvais endroit. Le sport, c’est comme ça. Tu ne peux pas être parfait tout le temps. On est un petit peu tristes, là. »

Les résultats, classements et scores détaillés sont ici.

