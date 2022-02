Alerte médaille, curling : la Suède s'impose face à la Grande-Bretagne en finale du tournoi hommes

Quelle finale de rêve.

Cette ultime confrontation olympique de curling hommes entre les Britanniques Bruce Mouat et les Suédois de Niklas Edin, a délivré un véritable spectacle de tout ce que le curling fait de meilleur. De la stratégie de haut niveau, des dégagements splendides, de la précision chirurgicale et un extra end pour faire monter la pression à son paroxysme, tout y était.

L'extra end avait des aires de mort subite tant la pression était immense. Cette revanche de la finale des Championnats du monde 2021, qui avait déjà penché en faveur de la formation suédoise, était une vraie guerre des nerfs.

Et au final, ce sont les Suédois avec le capitaine Niklas Edin, son vice-capitaine Oskar Eriksson, avec un immense Rasmus Wranaa et Christoffer Sundgren qui se sont imposés 5 à 4, pour décrocher le tout premier titre olympique de curling de la Suède. Edin possède désormais toutes les couleurs de médailles olympiques après le bronze à Sotchi 2014 et l'argent à PyeongChang 2018.

C'est également la deuxième médaille olympique à Beijing 2022 pour le vice Eriksson qui avait déjà décroché le bronze en double mixtes.

L'équipe Britannique de Bruce Mouat et ses coéquipiers Grant Hardie, Bobby Lammie et Hammy McMillan est donc médaillée d'argent de ce tournoi. S'il fallait justifier de l'intensité de cette finale, les Écossais se sont inclinés avec des statistiques stratosphériques de 90% de réussite sur l'ensemble de l'équipe, contre 94% pour les Suédois.

Malgré la déception de perdre cette finale olympique, la médaille d'argent de cette équipe est la première de la délégation de Grande-Bretagne lors de ces Jeux en République populaire de Chine. Leurs compatriotes joueront la finale olympique du tournoi femmes pour une deuxième médailles dont on ne connaitra la couleur qu'à l'issue de cette rencontre qui se tiendra le 20 février, dernier jour des JO à Pékin.

Lors du match pour le bronze, le Canada de Brad Gushue s'est imposé 8 à 5, face aux États-Unis de John Shuster.

Dans la journée, les Suédoises joueront leur match pour le bronze, face aux Suissesses, en petite-finale du tournoi de curling femmes à Beijing 2022. Demain, le dimanche 20 février et en clôture de ces Jeux Olympiques d'hiver, les Britanniques joueront pour l'or olympique face aux Japonaises en finale femmes.

Le film de la finale olympique de curling hommes à Beijing 2022

Les Britanniques ont ouvert la marque en prenant un point lors du premier end, vite rattrapés par l’équipe Suédoise qui a repris deux points dès le end suivant.

La première belle opération de cette finale fût le point volé par la Suède lors du troisième end pour mener 3-1.

À noter tout de même la splendide pierre de Bruce Mouat en fin de ce 3e end. Le capitaine de l’équipe a attaqué les deux pierres de garde de la Suède et en a profité pour dégager la dernière pierre adverse de la maison.

Il aura fallu faire appel aux arbitres pour mesurer la distance des pierres lors du quatrième end, qui a finalement sourit aux Britanniques, pour revenir à un point de l’équipe Edin.

À mi-match, Wranaa a fait un grand ménage de printemps en sortant les quatre pierres britanniques de la maison en un seul coup. Une très belle pierre, qui a permis à son équipe en possession du marteau de viser le nul sur cette manche et conserver le marteau au sixième end.

La machine Wranaa a de nouveau frappé lors de ce nouveau end. Le déménageur Suédois a fait place net et fait un coup triple pour ne laisser qu’une pierre de son équipe dans la maison.

Le septième end a eu une physionomie complètement différente. Avec trois pierres de garde, Hardie a réussi a placé une pierre dans le bouton. Mais avec la bonne pierre d’Eriksson, en appuie sur cette dernière pierre, les britanniques n’avaient d’autre choix que de protéger ce point avec une garde chirurgicale, pour éviter le coup double. Bruce Mouat n’est pas l’un des meilleurs joueurs du monde pour rien. Il a placé cette pierre et la suède n’a pas pu sortir de cette situation.

Avec cette pierre volée, le score était donc de 3 partout à trois end de la fin.

La tension commençait a être vraiment palpable sur la glace du Ice Cube de Pékin.

Après avoir concédé un point supplémentaire lors du huitième end, l’équipe de Bruce Mouat récupérait enfin le marteau avec deux options, viser le nul pour le conserver lors du dernier end ou frapper un grand coup en s’envoler au score. La première option semblait être privilégiée. Mais pour ce faire, Hardie devait réussir un énorme coup double. Les deux pierres Suédoises étaient prenables mais avec un angle vraiment difficile. Et le vice-skip a été impérial en éjectant ces deux pierres.

Alors que les sourires revenaient sur le visage des Britanniques, les Suédois se fermaient en voyant le marteau être conservé par leurs adversaires.

À quatre pierres de la fin et avec le marteau, Hardie a de nouveau été décisif en sortant la pierre suédoise la plus proche du bouton et en se cachant derrière les deux autres pierres suédoises en prenant le point au passage. Tout simplement splendide. Mais c'tait sans compter sur la réponse directe de Edin qui a dégagé cette pierre en s'appuyant sur une de ses pierres.

Edin a tenté le tout pour le tout. Avec seulement 25 secondes pour jouer sa pierre, il l'a envoyé dans sa pierre pour sortir celle des Britanniques et partir en extra end, avec le marteau côté Suédois.

Le coup de poker de Bruce Mouat n'aura pas fonctionné. Le skip Écossais a tenté le coup double pour placer deux pierres dans la maison, mais la vitesse de cette pierre n'a pas été suffisante.

La Suède s'est donc imposée à l'issue d'un match sensationnel.