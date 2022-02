Alerte médaille, patinage artistique  : Anna Shcherbakova sacrée championne olympique en individuel femmes à Beijing 2022

La championne du monde en titre, Anna Shcherbakova est la nouvelle championne olympique de patinage artistique femmes à Beijing 2022.

La patineuse du ROC a délivré un programme d’une beauté et d’une maîtrise impressionnante. Avec deux quadruples, une combinaison quadruple flip, triple boucle piqué et une quadruple boucle dès l’entrée de sa prestation, elle a fait une excellente performance notée 175,75 points. Avec un total de 255,95 points, elle a donc remporté l'or olympique à tout juste 17 ans.

Avec cinq tentatives de quadruple dans son programme, dont deux quadruple lutz en deuxième partie de programme, la patineuse du ROC Alexandra Trusova a présenté le programme le plus technique de cette finale olympique. Malgré des difficultés notamment sur sa quadruple boucle, elle a été noté 177,13 points, son record personnel. Avec un total de 251,73 points, elle a remporté la médaille d'argent pour un doublé du ROC.

La Japonaise Sakamoto Kaori, qui avait pris la troisième place du classement provisoire après le programme court, a réalisé un programme libre très propre et conservé sa place pour prendre la médaille de bronze. Bien qu’elle n’ait pas proposé de quadruple comme ses concurrentes du ROC, elle a fait une très belle combinaison double axel, triple boucle piqué, double boucle piqué et une splendide triple boucle en fin de programme. Elle a été récompensée d’une note de 153,29 points pour une note totale de 233,13 points.

Avec une note de 136,70 points sur son programme libre et un total de 206,79 points, la Belge Loena Hendrickx a pris la 8e place du concours. Elle a débuté son programme libre par un beau triple Lutz, triple boucle piqué en suivi d’un double Axel. Sur un remix oriental, la belge a fait preuve d’élégance et de maîtrise lors de ce programme libre. Avec une très belle suite de pas qui précédait un triple Lutz, double boucle piqué puis un triple flip, double boucle piqué, doubles boucle. Malheureusement, la Belge a arrêté son triple salchow, une erreur qui lui a fait perdre beaucoup de points. Elle a tout de même poursuivi son programme sur un tempo beaucoup plus rythmé avec de jolies pirouettes.

« J’étais très déçue de mon programme court, trop même parce qu’il était quand même très bien. Aujourd’hui, je voulais plus en profiter, être plus fière de moi pour ma deuxième participation aux Jeux Olympiques d’hiver ce qui est quand même une performance », a déclaré Hendrickx à Olmypics.com.

« J’ai bataillé, j’ai fait une erreur stupide à la fin, c’est la seule chose à laquelle je pense parce que c’était mon saut le plus simple et je devais le réussir. Mais globalement, je suis très heureuse de ma performance et d’avoir patiné ici. »

Les résultats sont provisoires.

