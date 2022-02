Quelles stars des Jeux Olympiques d’hiver pourraient prendre leur retraite après Beijing 2022 ?

Shaun White (USA) : Snowboard

« Oh, bien sûr, oui », a déclaré White au magazine Rolling Stone, qui l’interrogeait sur son potentiel départ à la retraite après Beijing 2022. Ces Jeux seront les cinquièmes de White (à 15 ans, il avait raté Salt Lake City 2002 d’une seule place aux qualifications), qui tentera d’ajouter une nouvelle ligne à son palmarès comptant déjà trois médailles d’or. La superstar aux cheveux roux, surnommée la « Tomate Volante », sera le plus participant olympique le plus âgé en halfpipe aux JO 2022.

Le médaillé d'or américain Shaun White à PyeongChang 2018 après sa victoire en snowboard halfpipe. Photo de 2018 Getty Images

Les légendes de la luge allemande

Sport à couper le souffle, la luge ne valide pas la thèse selon laquelle seuls les jeunes seraient intrépides. Les vétérans allemands tenteront de décrocher ce qui pourrait être leur dernière médaille olympique, que ce soit en simple, chez les femmes et les hommes, comme en double. Felix Loch, âgé de 32 ans, pourra-t-il remporter son quatrième titre olympique ? Natalie Geisenberger réussira-t-elle à s’adjuger une cinquième médaille d’or trois jours après son 34e anniversaire ? Geisenberger est la lugeuse la plus titrée de l’histoire aux côtés de Tobias Wendl et Tobias Arlt, tous deux âgés de 34 ans. Le duo pourra-t-il remporter sa troisième médaille d’or consécutive ?

Les médaillés d'or allemands Natalie Geisenberger, Felix Loch, Tobias Wendl, et Tobias Arlt célèbrent leur victoire en luge par équipes à Sochi 2014. Photo de 2014 Getty Images

Kaillie Humphries (USA) : Bobsleigh

Avec ses médailles d’or olympiques de 2010 et 2014 tatouées sur chaque épaule, avec 60 % de sa peau recouverte d’encre, difficile de dire où Humphries, âgée de 36 ans, pourrait se tatouer sur la peau une nouvelle médaille à Pékin. Après avoir remporté le bronze en 2018, elle a déclaré : « Le bobsleigh féminin n’est présent aux Jeux Olympiques d’hiver que depuis cinq éditions et j’ai été sur le podium lors de trois d’entre elles ». Nouvelle citoyenne américaine, Humphries sera accompagnée de la freineuse Lolo Jones, 39 ans, et participera également au monobob, une nouvelle épreuve olympique.

La Canadienne Kaillie Humphries célèbre sa médaille d'or en bobsleigh féminin aux Jeux de Vancouver 2010. Photo de 2010 Getty Images

Martins Dukurs (LAT) : Skeleton

Au cours de la dernière décennie, Dukurs a figuré sur l’un des timbres de la Lettonie, a reçu la plus haute distinction civile de son pays, a porté son drapeau lors d’une cérémonie d’ouverture olympique, a remporté la plupart des Championnats du monde et d’Europe de skeleton, et s’est gagné le surnom de Superman. Mais après avoir pris part à quatre Jeux Olympiques et décroché deux médailles d’argent, Dukurs, du haut de ses 37 ans, ne vise rien de moins que l’or pour ce que pourraient être ses derniers Jeux Olympiques d’hiver. « Il n’y a pas de formule que signifie que vous aurez ou non du succès selon votre âge », a-t-il déclaré à des journalistes.

Le skeletonneur letton Martins Dukurs reçoit la médaille d'argent aux Jeux de Vancouver 2010. Photo de 2010 Getty Images

Hilary Knight (USA) et Jocelyne Larocque (CAN) : Hockey sur glace

Hilary Knight, âgée de 32 ans, et Jocelyne Larocque, âgée de 33 ans, défendent respectivement les couleurs des États-Unis et du Canada depuis près d’une décennie et demie. Toutes deux ont déjà remporté l’or olympique, mais la rivalité épique entre leurs sélections, qui se sont disputées cinq des six finales olympiques, est plus cruelle pour Larocque. Après avoir retiré sa médaille d’argent lors de la cérémonie de PyeongChang 2018, elle s’est excusée, expliquant que dans un tel moment de déception, « votre perspective est vraiment, vraiment étriquée ». Dès ses cinq ou six ans, Knight « a tout de suite voulu participer aux Jeux Olympiques, même si le hockey sur glace féminin n’existait pas encore ». Qui remportera donc les honneurs lors de la finale de Beijing 2022 ?

La Canadienne Jacqueline Larocque refuse de porter sa médaille d'argent après avoir perdu contre les États-Unis en finale des Jeux de PyeongChang 2018. Photo de 2018 Getty Images

Sven Kramer (NED) : Patinage de vitesse

Kramer est d’ores et déjà le patineur de vitesse masculin le plus décoré de tous les temps aux Jeux, avec un total de neuf médailles remportées sur quatre Jeux Olympiques d’hiver. Mais, en mai dernier, après avoir atteint un point de non-retour, puisqu’il n’arrivait même plus à tenir sa fille dans ses bras, il a été contraint de se faire opérer du dos pour conserver intactes ses ambitions olympiques. Dans l’histoire olympique, seuls deux patineurs ont remporté cinq médailles d’or. Kramer peut-il les égaler ?

Le patineur de vitesse néerlandais Sven Kramer. Photo de Getty Images

Charlotte Kalla (SWE) : Ski de fond

Après avoir comblé un retard de 27 secondes pour offrir à l’équipe de Suède la médaille d’or du relais 4 x 5 km à Sotchi 2014, l’aéroport de sa région natale de Norrbotten a immédiatement changer de nom pour devenir l’aéroport Kalla. Âgée de 34 ans, Kalla est la Suédoise la plus décorée de l’histoire olympique avec neuf médailles, dont trois en or. Mais pour arriver à ses quatrièmes Jeux, elle a dû lutter contre une maladie cardiaque. Heureusement, elle ne voit pas l’entraînement comme « un sacrifice » : « C’est quelque chose que j’aime, que je recherche, tous les jours de l’année ».