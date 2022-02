Skiathlon 7,5 km + 7,5 km femmes : Johaug en or, devant Nepryaeva et Stadlober

La première médaille de Beijing 2022 a été remise !

La première épreuve à médailles des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 – le skiathlon 7,5 km + 7,5 km femmes dans le sport du ski de fond – s’est disputée ce samedi 5 février au Centre national de ski de fond de Zhangjiakou.

Et c’est la Norvégienne Therese Johaug qui a été sacrée championne olympique. Elle a parcouru les 15 km de cette course en 44 min 13 s 7, soit une avance de 30,2 s sur Natalia Nepryaeva et 30,5 s sur Teresa Stadlober.

Dans cette course où les fondeuses parcourent 7,5 km en style classique avant de courir 7,5 km supplémentaires en style libre, la Française Delphine Claudel a terminé à la neuvième place.

