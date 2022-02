Ski alpin, slalom géant - Marco Odermatt - Meilleurs moments et compte-rendu des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

« C’est incroyable ! », a réagi Odermatt.

À tout juste 24 ans et pour sa première participation olympique, le Suisse Marco Odermatt a décroché le titre ultime en slalom géant à Beijing 2022. Le dauphin d'Alexis Pinturault au classement général de Coupe du monde de la saison 2020/21 s'est transcendé sur les pistes pékinoises pour s'offrir l'or olympique avec un temps cumulé de 2 min 09 s 35, prouvant qu'il mérite bien la tête du classement de slalom géant cette année en Coupe du monde.

« C’était difficile aujourd’hui, avec les conditions et la longue attente entre les deux manches. Pour moi, c’était plus de cinq heures. C’était très long pour tout repenser et dur de rester concentré. J’ai essayé de dormir quelques minutes entre-temps. Je n’en avais jamais rêvé, mais j’ai l’impression d’être dans un rêve. »

Un rêve en or qui s'est réalisé et qui pourrait bien se transformer en cristal d'ici la fin de la saison de Coupe du monde. Le Suisse pointe actuellement en tête du classement général avec une avance de 375 points sur son premier poursuivant, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.

Mais avant de parler du gros globe de cristal, revivez en vidéo la victoire de Marco Odrmatt en slalom géant à Beijing 2022.

Cette vidéo sera disponible aux USA à partir du 2 mars (00h01 PST | 03h01 EST).