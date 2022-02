Les héros des héros olympiques

Même les héros des JO ont leur héros.

Les olympiens ont beau avoir accompli des faits héroïques pendant les Jeux Olympiques de Beijing 2022, ils ont aussi leurs propres idoles et héros venant du monde du sport. Qu’il s’agisse de sports d’hiver ou d’été.

Olympics.com revient sur les héros qui ont inspiré nos olympiens de Beijing 2022.

Ryan Regez (Suisse)/Roger Federer

Or - skicross (ski acrobatique)

Ryan Regez rêvait d’être un superhéros longtemps avant d’être couronné champion olympique de ski cross à Beijing 2022 puisqu’il dévalait les pentes habillé en Superman. Vous ne nous croyez pas ? Voyez par vous-même dans le poste Instagram ci-dessous.

Mais même Superman a son propre héros, comme le Suisse Mike Schmid, champion olympique 2010 de ski cross ou encore deux superstars du monde du tennis : Roger Federer et Novak Djokovic.

Regez partage aussi son amour de la vitesse avec le septuple champion de Formule 1 Lewis Hamilton. Tout ce beau monde ferait une belle affiche pour un film de superhéros, vous ne trouvez pas ?

Arianna Fontana (Italie)/Valentino Rossi

Or - 500 m (patinage de vitesse short-track)

La reine italienne du patinage de vitesse Arianna Fontana apprécie aussi la vitesse, comme celle de son compatriote Valentino Rossi. Quand on lui a demandé qui elle aimerait inviter à dîner, l’olympienne n’a pas hésité dans sa réponse : Il Dottore, le nonuple champion du monde de Grand Prix moto.

Fontana est devenue l’athlète italienne la plus titrée aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, avec 11 médailles olympiques au compteur. Mais son amour de la vitesse ne se limite pas à ses prestations sur la glace : elle est une grande fan de MotoGP et adorait regarder Rossi, qui a pris sa retraite à la fin de la saison 2021, ainsi que le regretté Marco Simoncelli.

Elle adore aussi les films Fast and Furious !

Tobias Wendl (Allemagne)/Michael Schumacher

Or - double (luge)

Toujours dans la vitesse, le sextuple champion olympique de luge Tobias Wendl est lui aussi un grand fan. L’Allemand et son partenaire de longue date Tobias Arlt ont décroché une troisième médaille d’or consécutive en double aux JO à Beijing 2022, du jamais vu.

Pour Wendl, le septuple champion de Formule 1 Michael Schumacher est l’un de ses héros. Et parmi ses hobbies, on retrouve de nombreuses activités à sensations fortes. Regardez plutôt cette vidéo :

Ester Ledecka (République tchèque)/Jonas Ledecky

Or - Slalom géant parallèle (snowboard)

Certains olympiens s’inspirent de leur famille et vice-versa. C’est le cas de la superstar tchèque Ester Ledecka.

La triple championne olympique est entrée dans l’histoire à PyeongChang 2018 en devenant la première athlète à remporter l’or dans deux sports : le ski alpin et le snowboard. Elle a défendu avec succès son titre en slalom géant parallèle de snowboard à Beijing 2022.

Ledecka puise son inspiration chez son frère Jonas Ledecky, créateur de BD, tandis que celui-ci prend modèle sur l’olympienne. Ses tenues et ses planches arborent souvent des motifs créés par son frère afin qu’elle ressemble à une héroïne de BD.

« On a développé une sorte d’identité secrète. Il m’a créé un costume, mais aussi mon casque et tout. Quand je prends le départ, j’ai l’impression d’être un superhéros, ça m’aide énormément. C’est cool d’avoir quelqu’un de si proche de moi qui crée des trucs incroyables que je peux utiliser dans mon métier », avait-elle déclaré à FIS Snowboard en décembre 2020.

Max Parrot (Canada)/Lewis Hamilton

Or - slopestyle (snowboard)

Le Canadien Max Parrot a vaincu un cancer puis est devenu champion olympique de slopestyle à Beijing 2022 après avoir décroché le bronze en big air.

Pour remporter ses combats, le triple médaillé olympique Parrot s’est inspiré du septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton. « J’ai déjà rencontré Lewis Hamilton et j’admire son côté compétitif », a déclaré Parrot à Olympics.com. « C’est un guerrier quand il entre dans sa voiture. »

Nathan Chen (USA)/Michael Phelps

Or - épreuve hommes (patinage artistique)

Le nouveau champion olympique de patinage artistique a beau être une inspiration pour de nombreuses personnes, Nathan Chen a également ses idoles.

Ainsi, Chen admire Michelle Kwan, la double médaillée olympique et quintuple championne du monde de patinage artistique. Il s’inspire aussi d’autres olympiens américains, comme l’emblématique Michael Phelps (28 médailles olympiques) ou encore le patineur de vitesse short-track Apolo Anton Ohno (huit médailles olympiques).

Chen est également fan de basket. Alors qui saute le plus haut ? Chen ou Stephen Curry ?

Mikaël Kingsbury (Canada)/Michael Phelps

Argent - bosses (ski acrobatique)

Le triple médaillé olympique Mikaël Kingsbury est excellent en bosses, mais aussi en hockey sur glace. Parmi ses idoles : Sidney Crosby, champion olympique en hockey sur glace.

Mais quand la glace fond, une autre légende du sport apparaît. En effet, Kingsbury admire grandement l’emblématique nageur américain Michael Phelps, 23 titres olympiques au palmarès.

Federico Pellegrino (Italie)/Alessandro del Piero

Argent - sprint libre hommes (ski de fond)

Federico Pellegrino représente deux clichés italiens : il adore skier (et est excellent) et le football.

S’il est grand supporteur de la Juventus et que son héros s’appelle Alessandro Del Piero, difficile de reproduire les performances de son idole. Jugez par vous-même :

Jessie Diggins (USA)/Oksana Masters

Bronze - sprint libre femmes (ski de fond)

Les Jeux Olympiques de Beijing 2022 sont finis, mais les Jeux Paralympiques arrivent. L’Américaine Oksana Masters dispute les Paralympiques d’hiver et d’été. Une source d’inspiration pour Jessie Diggins.

Masters a représenté les USA aux Jeux Paralympiques d’hiver et d’été en 2012, 2014, 2016, 2018 et 2020 en aviron, ski de fond et handi-cyclisme. Elle est double médaillée d’or aux JP d’hiver et d’été.

Diggins, triple médaillée olympique, déclare admirer Masters « pour sa persévérance, son positivisme et pour avoir le courage de partager ses expériences afin d’inspirer les autres. »