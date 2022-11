Champions League Judo : Clarisse Agbegnenou fait son retour à la compétition cinq mois après avoir accouché

Clarisse Agbegnenou : « Quand j'aurais tout retrouvé, avec l'énergie de la maman en plus, ça va faire mal »

À moins de deux ans des Jeux Olympiques de Paris 2024, Agbegnenou sait qu'elle a une grande marge de progression.

« Je suis à 40%-50%. Il va encore me falloir cinq bons moins pour être à fond et bien pouvoir reprendre. Je dois retrouver de la force, de la mobilité et du physique. Mais je pense que lorsque j'aurais tout retrouvé, avec l'énergie de la maman en plus, ça va faire mal. »

Car elle peut compter sur une nouvelle source de motivation quand elle monte sur le tapis : la présence d’Athéna à ses côtés.

Ayant décidé d’allaiter à 100% sa fille, la quintuple championne du monde vient donc souvent au dojo avec elle. Ce qui lui procure une grande force et que du positif.

« Parfois, je l'entends essayer de parler et je me dis qu'elle m'encourage, je le prends pour moi. Ça donne une grande force. Je sais que dans tous les cas je suis là pour elle et elle pour moi, on aura nos moments de câlins et ça ne peut que rebooster. »

C’est pourtant un véritable défi de jongler entre la vie de maman et celle d’athlète de haut-niveau. Clarisse Agbegnenou reconnaît qu’elle n’a pas « dormi quatre heures consécutives depuis cinq mois ». Pour surmonter la fatigue, elle peut compter sur son entourage qui l’accompagne, mais aussi sur son hyper-activité.

Elle ne s’arrête jamais et cela s’est vu pendant sa grossesse, lors de laquelle elle a pratiqué une activité physique jusqu’au dernier moment. Elle avait même un entraînement prévu le jour où elle a dû aller à l’hôpital pour accoucher.

Le sport qui rythme son quotidien depuis de nombreuses années lui permettait de se sentir mieux et était une véritable source d’énergie pour elle.