Champions League Judo : Tout savoir sur le retour de Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou

Les athlètes à suivre pendant la Champions League de judo

Les deux stars des Champions League sont sans aucun doute Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou. Avec eux, le PSG Judo et le Red Star Champigny peuvent avoir des ambitions élevées dans la course au titre européen.

Et c'est d'autant plus vrai que ces deux formations ont brillé sur la scène européenne l'an passé. Le club de la capitale avait remporté l’Europa League alors que la formation du Val de Marne avait atteint la finale de la Champions League.

Deux autres clubs français vont compter sur des médaillées olympiques dans le tableau féminin. Le PSG Judo avec Romane Dicko, sacrée championne du monde des +78 kg le mois dernier, et Amandine Buchard ou l’Étoile Sportive Blanc-Mesnil avec Madeleine Malonga.

Les autres clubs ne sont pas en reste.

Deux champions olympiques en titre sont présents à Gori : Distria Krasniqi avec Galatasaray et Lasha Bekauri qui évoluera devant son public en Géorgie.

D’autres Géorgiens qui ont ramené une médaille olympique de Tokyo 2020, en 2021, sont au rendez-vous : Guram Tushishvili (argent en +100 kg hommes) , Vazha Margvelashvili (argent en -66 kg hommes) ou Lasha Shavdatuashvili (argent en -73 kg hommes). Daria Bilodid, Saeid Mollaei ou Chelsea Giles sont aussi annoncés à la Champions League, de quoi assurer le spectacle en Géorgie pour une des dernières grandes échéances de la saison.

En terme de clubs, les écuries les plus attendues sont l'Étoile Rouge de Belgrade, Golden Gori et Abensberg chez les hommes et Galatasaray, Champigny, Valence et Ujisk Slavija chez les femmes.

Ces clubs étaient montés sur le podium l'an passé à Paris. Dans l'épreuve femmes, les Françaises du RSC Champigny et FLAM 91 ont remporté deux des trois derniers titres.