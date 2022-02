Résumé de la luge à Beijing 2022 : les résultats, les meilleurs moments et les records

La luge à Beijing 2022 peut se résumer en une seule phrase : faites place à l’Allemagne ! La nation reine des sports de glisse a ainsi remporté les quatre médailles d’or décernées.

La tête d’affiche de la délégation allemande a été Natalie Geisenberger, considérée comme la plus grande lugeuse de tous les temps, qui s’est adjugée son troisième titre consécutif en luge simple femmes. À 34 ans, la vétéran est entrée dans l’histoire en devenant la première triple championne olympique de luge simple.

À 35 ans, Johannes Ludwig a remporté une première médaille d'or olympique mémorable en luge simple chez les hommes. Le natif de Suhl, qui n’a jamais gagné de titre mondial en simple et qui a passé la majeure partie de sa carrière dans l’ombre de son compatriote Felix Loch, a montré que tout était possible grâce à la persévérance, le dévouement et la constance.

Dans le même temps, l’équipe de rêve composée par Tobias Wendl et Tobias Arlt a atteint son meilleur niveau au moment idéal, décrochant son troisième titre consécutif en double. Certains se demandaient si les légendes bavaroises pouvaient relever le défi lancé par leurs compatriotes et champions du monde en titre Toni Eggert et Sascha Benecken. Mais après un duel de haut-vol sur le tout nouveau parcours de Yanqing, les ‘Tobys’ ont terminé en tête pour 0,099 seconde.

Compte tenu de leurs brillantes performances individuelles, il était plutôt logique de voir que Geisenberger, Ludwig et les ‘Tobys’ ont réussi à conserver leur titre par équipes mixtes.

Les 3 meilleurs moments

1- Ludwig devient le plus vieux médaillé olympique de luge

Que Johannes Ludwig ait remporté l’or n’a pas été une surprise en soi. L’Allemand était dans une forme resplendissante cette saison, remportant le classement général de la Coupe du monde.

Mais cette victoire a tout de la belle histoire, car elle est la juste récompense pour un athlète qui s’est donné corps et âme pour la luge depuis qu’il a commencé à s’y dédier en 1996. Sa carrière a connu des hauts et des bas, comme en attestent sa non-sélection pour deux Jeux Olympiques ou ses nombreuses quatrièmes places aux Championnats du monde.

Le fait qu’il ait finalement réussi à remporter l’or en simple huit jours avant son 36ème anniversaire témoigne du professionnalisme dont il a fait preuve pour rester en forme pendant si longtemps.

L'Allemand Johannes Ludwig célèbre sa médaille d'or en luge simple masculine Photo de Getty Images

2- Geisenberger écrit l'histoire

Natalie Geisenberger était déjà la plus grande lugeuse de tous les temps avant Beijing 2022. Mais ce titre officieux ne lui suffisait pas, alors elle est devenue la première femme à remporter trois titres olympiques en simple.

Bien qu’elle ait fait une pause lors de la saison 2019 pour donner naissance, elle n’a pas mis longtemps à retrouver sa meilleure forme et a prouvé qu’être mère n’était pas une raison pour arrêter de rêver.

Geisenberger a été la reine de la régularité à Pékin, enregistrant deux meilleurs temps et deux seconds meilleurs temps au cours des quatre manches.

La médaillée d'or allemande Natalie Geisenberger pose durant la cérémonie de médaille de la luge simple féminine Photo de 2022 Getty Images

3 - Les 'Tobys' refont le coup

Champions olympiques en titre, Tobias Wendl et Tobias Arlt ont peiné à retrouver la forme et la régularité avant d’aborder ces Jeux Olympiques.

Mais le duo, très expérimenté, ne s’est pas inquiété le moins du monde. Car les deux Allemands avaient déjà constaté une tendance similaire avant PyeongChang 2018, où ils avaient été capables de retrouver leur meilleur niveau quand cela comptait vraiment.

Fidèles à cet état d'esprit, ils l’ont une nouvelle fait à Pékin, ne concédant rien à leurs adversaires pour entrer dans l’histoire du double et remporter trois titres consécutifs.

Ils vous racontent

Je suis quintuple championne olympique, mais c’est la première fois en tant que mère : c’est tout simplement génial. L’entraînement s’est adapté à mon enfant. Je pense que nous avons fait un très bon travail en tant que famille. Avoir une nouvelle médaille d’or est tout bonnement incroyable, c’est un moment très spécial.

Natalie Geisenberger réagit à son troisième titre olympique consécutif en simple.

Elle a glané une sixième médaille d'or olympique dans l'épreuve par équipe.

Cette médaille d’or signifie beaucoup pour moi. J’ai beaucoup d’années dans ce sport derrière moi et j’ai eu beaucoup d’années sans réussite. En 2010 (Vancouver) et en 2014 (Sotchi), je ne me suis même pas qualifié pour les Jeux. J’ai connu beaucoup de quatrième place aux Championnats du monde, je crois près de cinq. À de nombreuses reprises, je suis resté au pied du podium. Mais j’ai toujours continuer à faire de la luge, je suis très heureux d’y être parvenu. Je pense que cette médaille est le signe que j’ai fait les choses de la bonne façon.

Champion pour la première fois, Johannes Ludwig a passé en revue sa carrière en montagnes russes jusqu'à aujourd'hui.

C’est comme si nous venions de gagner pour la première fois. Chaque succès est un nouveau succès. Nous savons à quel point nous avons travaillé dur et cela nous rend très fiers. Ce n’est pas facile, 20 ans à glisser ensemble et nous sommes comme des frères. Nous nous connaissons depuis si longtemps, je suis si fer de lui. Il a fait du bon travail.

Tobias Arlt, qui a concouru avec son meilleur ami Tobias Wendl durant plus de deux décennies, a souligné l'alchimie qui existe dans ce duo pour atteindre des sommets jamais atteints dans la luge en double.

Les Allemands Tobias Wendl et Tobias Arlt célèbrent leur victoire en luge en double Photo de Getty Images

Liste des médailles de la luge à Beijing 2022

Simple femme :

Or : Natalie Geisenberger (Allemagne)

Argent : Anna Berreiter (Allemagne)

Bronze : Tatiana Ivanova (ROC)

Simple homme :

Or : Johannes Ludwig (Allemagne)

Argent : Wolfgang Kindl (Autriche)

Bronze : Dominik Fischnaller (Italie)

Double :

Or : Tobias Wendl et Tobias Arlt (Allemagne)

Argent : Toni Eggert et Sascha Benecken (Allemagne)

Bronze : Thomas Steu et Lorenz Koller (Autriche)

Équipe mixte :

Or : Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl et Tobias Arlt (Allemagne)

Argent : Madeleine Egle, Wolfgang Kindl, Thomas Steu et Lorenz Koller (Autriche)

Bronze : Eliza Tiruma, Kristers Aparjods, Mārtiņš Bots et Roberts Plūme (Lettonie)