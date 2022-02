Alerte médaille : l'Allemagne remporte le relais mixte de luge et s'offre tous les titres de la discipline à Beijing 2022

Les lugeurs allemands ont été de nouveau sacrés champions olympiques de relais mixte de luge à Beijing 2022.

C'est le troisième titre consécutif de l'Allemagne en relais mixte de luge, soit tous les titres possibles depuis l'introduction de l'épreuve à Sotchi 2014.

Avec Natalie Geisenberger, désormais sextuple championne olympique, Johannes Ludwig, triple champion olympique et le duo Tobias Arlt et Tobias Wendl, aussi détenteurs de six médailles d'or olympiques, il semblait difficile pour l'Allemagne de ne pas remporter ce relais.

Pourtant, après le passage de Geisenberger et Ludwig, l'Allemagne était en retard par rapport à l'Autriche. Mais l'incroyable duo Arlt/Wendl a terminé en beauté pour s'imposer en 3 min 03 s 406, avec en prime un record de la piste.

Avec ce dernier titre en relais par équipes mixtes, l'Allemagne a dont remporté tous les titres de luge en jeu aux Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Les Autrichiens, médaillés de bronze à PyeongChang 2018, ont gagné une place en remportant l'argent à Beijing 2022, grâce à Madeleine Egle, Wolfgang Kindl Thomas Steu et Lorenz Koller. Avec un relais en 3 min 03 s 486, Kindl repart donc avec l'argent en individuel et le bronze en relais et le double Steu/Koller avec deux médailles de bronze, en double et relais.

Les Lettons se sont adjugés la médaille de bronze avec Eliza Tiruma, Kristers Aparjods et surtout une splendide descente du double Martins Bots/Roberts Plume. Ils ont complété leur relais en 3 min 04 s 354. C'est la deuxième médaille olympique de la Lettonie en relais mixte, après le bronze à Sotchi 2014.

Le relais du ROC, lancé par Tatyana Ivanonva, suivie de Roman Repilov, double champion du monde en titre, qui était un peu passé à côté de sa compétition individuelle à Beijing 2022 avec une 9e place, et le double Denisyev/Antonov sont au pied du podium avec un chrono de 3 min 04 s 667.

Les vice-champions olympiques de 2018, les Canadiens avec Trinity Ellis, Reid Watts et la paire Justin Snith et Tristan Walker ont effectué une très bonne course avec un temps cumulé de 3 min 05 s 235 et se sont emparés de la 6e place.

