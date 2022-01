Qu'est-ce que l'épreuve de luge par équipes mixtes ?

La luge par équipes mixtes fait partie des neuf compétitions mixtes présentes au programme des Jeux Olympiques de Beijing 2022, afin de soutenir la mise en avant l’égalité des sexes prônée par le Comité International Olympique.

L’épreuve de luge par équipes mixtes a intégré le programme des Jeux en 2014. Une édition remportée par le quartet allemand Natalie Geisenberger, Felix Loch, Tobias Arlt et Tobias Wendl. L’Allemagne a conservé l’or olympique durant les Jeux de PyeongChang 2018 et sera de nouveau favorite à Pékin.

Le relais sera la toute dernière épreuve de la compétition de luge à Beijing 2022 et se tiendra le 10 février 2022.

Découvrez en quoi consiste cette épreuve avec notre guide.

Format de compétition de la luge par équipes mixtes à Beijing 2022

L’épreuve de luge par équipes mixtes a fait ses débuts olympiques à Sotchi 2014, mais elle est présente au programme des Championnats du monde depuis 1989.

L’épreuve est l’addition de trois disciplines : la luge individuelle femmes, la luge individuelle hommes et le luge double hommes.

Le relais commence donc par la lugeuse. Lorsque l’athlète atteint la fin de la piste, elle frappe sur une planche au dessus de sa tête qui ouvre la porte pour le prochain lugeur et ainsi de suite jusqu’à l’arrivée de la luge double.

Dès que la première lugeuse part, le chronomètre est lancé et ne s’arrête que lorsque la luge double franchit la ligne d’arrivée. Le vainqueur de l’épreuve est l’équipe qui a réussi ses trois descentes le plus rapidement possible.

L’ordre de départ est déterminé par l’ordre inverse des nations lors des épreuves précédentes. Une seule équipe par CNO est autorisée à concourir dans l’épreuve de relais mixtes : un homme, une femme et un double, tous engagés dans leurs compétitions respectives.

Quand et où regarder la luge par équipes mixtes à Beijing 2022

La luge, comme toutes les disciplines de glisse, se tiendront dans le Centre national de glisse de Yanging. La piste mesure 1 165 mètres avec une inclinaison maximale de 18 % et contient 16 virages dont un à 360°, du jamais vu jusqu’à présent.

La compétition de luge se tiendra du 5 au 10 février 2022 et le relais par équipes mixtes se déroulera le 10 février.

Quoi de neuf ? Un olympien explique

L’épreuve de luge par équipes mixtes est une opportunité unique pour les lugeurs de remporter une médaille olympique. Pour le triple champion du monde Roman Repilov, avoir plus d’épreuves et favoriser l’équité sont de bons moyens d’augmenter la visibilité de son sport.

« De ce que j’en sais, il y a une volonté d’avoir un nombre égal d’épreuves pour les hommes et les femmes aux JO. Nous allons dans la bonne direction avec ce genre d’épreuve. »

« Nous avons déjà le relais par équipes mixtes et peut-être aurons-nous un jour une nouvelle épreuve comme le double femmes (testé pour la première fois aux JOJ de Lausanne 2020). Je pense que c’est bien si cela dynamise notre sport, parce qu’il est assez sous-estimé dans les médias et un peu partout. Si les épreuves mixtes augmentent la visibilité, alors je suis totalement pour. »

Repilov songe à repousser encore plus les limites de son sport, en poursuivant : « Peut-être même qu’un jour, nous aurons un double mixte, ce qui ne semble pas se profiler, mais qui sait ? Il y aurait des binômes de la même famille qui pourraient être aux JO et aux Championnats du monde. »

Quelles sont les équipes à surveiller à Beijing 2022 ?

L’Allemagne est la plus grande nation de la luge aux Jeux Olympiques. À Sotchi 2014, dès l’introduction du relais mixte, les Allemands Natalie Geisenberger, Felix Loch et le double Tobias Arlt et Tobias Wendl ont décroché l’or olympique à presque une seconde de l’équipe de Russie et de la Lettonie.

Quatre années plus tard, à PyeongChang 2018, l’équipe d’Allemagne (avec Johannes Ludwig à la place de Felix Loch), ont de nouveau remporté l’or. Au total, l’Allemagne a gagné 17 titres de champions du monde de la discipline depuis l’apparition de l’épreuve aux Mondiaux 1989, avec une impressionnante série de 13 victoires consécutives entre 1999 et 2019.

Toutefois, durant les Championnats du monde 2021, l’équipe d’Autriche, composée de Madeleine Egle, David Gleirscher et du double Thomas Steu/Lorenz Koller, ont chipé l’or à l’Allemagne. L’Autriche a également remporté la toute première compétition dans le Centre national de glisse de Yanqing en novembre 2021, qui sera la piste utilisée pour les Jeux de Beijing 2022.

Gardez également un œil sur l’équipe lettone, avec les frères Andris et Juris Šics, qui font partis des meilleurs binômes du monde.