Alerte médaille : Wendl/Arlt remportent leur troisième titre olympique consécutif en luge double

Le duo allemand Tobias Arlt et Tobias Wendl entre un peu plus dans l'histoire en remportant leur troisième couronne olympique consécutive en luge double. Ils devancent leurs compatriotes Benecken/ Eggert et les Autrichiens Steu/Koller.