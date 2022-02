Perrine Laffont, une quatrième place mais un sourire intact

Elle en rêvait, mais le sport livre parfois des scénarii inattendus.

Perrine Laffont arrivait en République populaire de Chine dans la peau de la championne olympique en titre, mais également de championne du monde et détentrice du globe de cristal de ski de bosses. La pression pouvait donc être lourde à porter pour la Française de 23 ans, mais en décembre 2021, elle confiait à Olympics.com avoir envie de vivre ces Jeux « de manière légère, à la cool », après deux expériences avec « beaucoup de pression ».

Ce dimanche 6 février, Laffont a terminé au pied du podium avec une note de 77,36 points, à 0,36 points de la médaille de bronze remportée par la skieuse du ROC Anastasiia Smirnova.

La nouvelle championne olympique est australienne et se nomme Jakara Anthony (83,09 points), qui a dominé toutes les manches, de la qualification (3 février) aux trois finales disputées ce dimanche. Elle a pris le meilleur sur l’Américaine Jaelin Kauf (77,72 points).

Une place de quatrième est toujours difficile à encaisser, mais la native de Lavelanet n'avait pour autant pas perdu son sourire au moment de féliciter sa concurrente américaine et de répondre aux questions au micro de France TV.

« C’était dur ce soir », concédait l’Ariégeoise. « J’ai eu du mal à me relâcher et à skier comme lors des entraînements ».

Les Jeux, une compétition si particulière

Mais celle qui disputait ses troisièmes Jeux Olympiques, après Sotchi 2014 et PyeongChang 2018, a tout de suite relativisé en apportant de la légèreté.

« C’est dur, mais j’irai manger du chocolat avec Ben [Cavet] », ironisait Laffont, en référence à la quatrième place obtenue par son partenaire d’entraînement Benjamin Cavet. « Des quatrièmes, il en faut. Je rêvais de monter sur ce podium, un autre rêve de petite fille. »

Depuis sa victoire aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, Perrine Laffont était montée sur 22 podiums en ski de bosses en Coupe du Monde, glanant 12 victoires. Elle avait également remporté son premier titre de championne du monde en 2021, et faisait donc figure de favorite. Mais les Jeux Olympiques sont une compétition à part.

« Oui [j’ai tout gagné pendant cette olympiade], mais on voit que sur le podium, il n’y a pas que des favorites. Les Jeux Olympiques, c’est une course d’un jour. Certains y arrivent, d’autres moins. »

De nouveaux podiums olympiques ?

Terminer au pied du podium est certes un événement cruel à vivre dans la carrière d’une sportive. Mais Perrine Laffont n’a que 23 ans. Difficile à croire avec un tel palmarès.

Des moments difficiles, elle en a déjà vécus, notamment pendant l’olympiade de PyeongChang à Beijing où, pendant une courte période, elle ne « prenait plus de plaisir ». Mais la championne a su se relever, en prenant du recul par rapport à son sport pour revenir avec « plus de confiance et un meilleur mental », comme elle le confiait en décembre dernier.

Il n’est donc pas impossible de revoir la Française aux quatre globes de cristal tenter une nouvelle aventure olympique. Après tout, elle n’aura que 27 ans lors des Jeux Olympiques de Milano Cortina 2026. Mais pour le moment, le temps du repos et de la digestion est nécessaire.

« Je pense qu’il va falloir digérer tout ça. Ça faisait neuf mois que l’on se préparait. Ça va être dur. Je pense que je vais avoir besoin de couper. C’est beaucoup de travail sans la médaille au bout. Il va falloir encaisser et voir comment se projeter sur la suite. »