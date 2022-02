Alerte médaille : Jakara Anthony sacrée championne olympique de ski de bosses femmes, Laffont au pied du podium

Impériale, l'Australienne Jakara Anthony a été sacrée championne olympique de ski de bosses femmes.

En tête durant toute la compétition, la skieuse de 23 ans a remporté sa toute première médaille olympique, ce dimanche 6 février à Beijing 2022. L'Australienne a réalisé des runs à plus de 80 points sur chaque étape de cette compétition olympique, pour terminer en beauté avec une note de 83,09 points.

La Française Perrine Laffont n'aura pas réussi à conserver son titre olympique de PyeongChang. Avec une note de 77,36 points en super finale, elle a terminé à la cruelle 4e place, comme Benjamin Cavet, son partenaire d'entrainement, la veille en finale de ski de bosses hommes.

« C’était dur ce soir. J’ai eu du mal à me relâcher et à skier comme lors des entraînements. C’est dur, mais j’irai manger du chocolat avec Ben [Cavet]. Des quatrièmes, il en faut. Je rêvais de monter sur ce podium, un autre rêve de petite fille », a déclaré Laffont après course.

« Je pense qu’il va falloir digérer tout ça. Ça fait neuf mois que l’on se prépare pour ça. Ça va être dur. Je pense que je vais avoir besoin de couper. C’est beaucoup de travail sans la médaille au bout. Il va falloir encaisser et voir comment se projette la suite. »

L'Américaine Jaelin Kauf aura incontestablement été fantastique durant cette finale. Avec un temps hallucinant de 26 s 37 et des bons sauts, elle s'est emparée de la médaille d'argent avec une note de 80,28 points. La skieuse du ROC Anastasiia Smirnova, championne du monde de bosses parallèles 2021, complète ce podium avec un run noté 77,72 points.

Ce qu'il faut retenir de la finale de ski de bosses femmes à Beijing 2022

C'est donc la consécration pour la jeune Australienne Jakara Anthony qui, pour sa première participation olympique, est montée sur la plus haute marche du podium de ski de bosses femmes.

Outre la surprise de ne pas voir la Française Perrine Laffont sur le podium olympique, les outsider de cette finale étaient l'Américaine Jaelin Kauf, 19e au classement général de Coupe du monde et la skieuse du ROC Anastasiia Smirnova, 23e de ce même classement. Elles ont toutes les deux mené leur finale olympique d'une main de maître avec de la vitesse et des sauts tout en contrôle.

Preuve s'il en est que les Jeux Olympiques sont une course d'un jour, durant laquelle il faut répondre présent.

Autre surprise, la leader du classement général de Coupe du monde de bosses, la Japonaise Kawamura Anri a terminé 5e de la finale. Avec une note de 77,12 points, et principalement pénalisé par sa note de saut, elle s'est classée derrière Perrine Laffont.

L'Américaine Olivia Giaccio, seule skieuse à faire un D-spin 1080 en compétition, n'a pas réussi à placer son saut signature par manque de vitesse, durant la super finale. Elle s'est emparée de la 6e place de cette super finale olympique dans le Genting Snow Park.

La médaillée de bronze des Jeux de PyeongChang 2018, la Kazakh Yuliya Galysheva et son emblématique front flip truck driver, s'est fait surprendre par la vitesse et est partie à la faute lors de son deuxième run. Elle n'a pas pu aller au bout de son deuxième saut et a vu la super finale olympique lui filer entre les doigts.

L'autre grosse surprise de la journée vient de la championne olympique de Sotchi 2014 et vice-championne olympique de PyeongChang 2018, la canadienne Justine Dufour-Lapointe, qui a chuté dès le premier run de cette finale. Malgré cet incident impressionnant durant lequel la skieuse a heurté de nombreuses bosses, Justine Dufour-Lapointe a tenu à terminer son run. Plus de peur que de mal, mais pour la première fois depuis huit ans, la Canadienne ne sera pas sur le podium olympique. Sa sœur Chloé Dufour-Lapointe, elle aussi qualifiée en finale de ski de bosse a pris la 9e place de cette finale. Leur compatriote Sofiane Gagnon a connu le même sort tragique, que Justine Dufour-Lapointe avec une chute lors de son deuxième run.

L’autre française en lice, Camille Cabrol, qui s’était offert une place en finale olympique lors de la deuxième manche de qualification, a terminé sa compétition à la 18 place, avec un run noté 70,31 points.