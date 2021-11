Internationaux de France : Papadakis/Cizeron en maîtres chez eux, déception pour Aymoz

G/G ont remis ça.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, le couple français de danse sur glace qui est vice-champion olympique 2018, a brillé sur la glace de la patinoire Polesud à Grenoble, à l’occasion du programme court du cinquième Grand Prix ISU de la saison, en France. Le programme libre a lieu samedi 20 novembre.

Du côté des femmes, les trois patineuses de la Fédération de patinage artistique de Russie (FFKKR) ont pris les trois premières places. Anna Shcherbakova, déjà vainqueur au Grand Prix de Turin début novembre, a pris la première place.

Chez les hommes, le Japonais Yuma Kagiyama a lui aussi été splendide et a passé la barre des 100 points au programme court. En revanche, Kévin Aymoz est reparti déçu après une lourde chute.

Les couples vont conclure cette belle journée grenobloise avec leur programme court en début de soirée.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron lors des Internationaux de France à Grenoble Photo de Alex Morean/Olympic Channel

Danse sur glace : Papadakis/Cizeron proches de leur record

Sur leurs morceaux de John Legend et devant un public grenoblois acquis à leur cause, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont ébloui pour obtenir 89,08 points.

À Turin au Grand Prix d’Italie, ils avaient empoché 87,45 points au programme court et avaient finalement triomphé après le programme libre. Leur record au programme court reste 90,03 points lors du NHK Trophy en 2019 où ils avaient été les premiers à passer la barre des 90 points.

« On compare beaucoup nos scores avec ceux qu'on a eus précédemment », expliquait Gabriella Papadakis en zone mixte. « On avait fait 2 points de plus à Turin que ce qu'on avait fait en Finlande et on était contents. Là, on a fait 2 points de plus que ce qu'on a fait à Turin, ce qui était notre but. On essaie d'améliorer notre score au fur et à mesure des compétitions et c'est ce qu'on a réussi aujourd'hui. »

Guillaume Cizeron s’est aussi dit satisfait de la prestation à Grenoble : « Modifier légèrement le style de la deuxième partie de notre programme était vraiment un bon changement pour nous. Ça nous permet de danser plus, c'est un peu plus sexy, un peu plus "edgy". On a bien progressé techniquement aussi. On gagne beaucoup en constance sur les niveaux techniques. Il nous reste du travail à effectuer, mais sur l'ensemble on est vraiment satisfait de notre progression. »

Gabriella estime que le public grenoblois y est aussi pour beaucoup : « C'est une compétition qu'on connaît très bien, qu'on a fait tous les ans à part l'année du COVID. C'est une espèce de compétition routinière. En plus, on arrive après quelques compétitions déjà, donc on est un peu plus confortables dans nos chorégraphies. Il y a un public évidemment qui nous soutient beaucoup. Cette compétition un peu du bonbon que celles d’avant. »

Derrière, Les Canadiens Piper Gilles/Paul Poirier, dans une combinaison orange fluo, ont eux aussi fait bonne impression, mais comptent toutefois près de huit points de retard sur le duo français. Les athlètes de la FFKKR Alexandra Stepanova / Ivan Bukin se placent troisièmes avec 79,89 points.

Les résultats complets de la danse sur glace sont ici.

Le Japonais Kagiyama Yuma Photo de Alex Morean/Olympic Channel

Hommes : la désillusion pour Aymoz, Adam Siao satisfait

Au terme du programme court, la plus haute marche du podium masculin est occupée par le Japonais Yuma Kagiyama, impressionnant de précision. Le vainqueur du Grand Prix d’Italie début novembre a empoché 100,64 points. Il est suivi du Letton Deniss Vasiljevs (quatrième à Turin) avec 89,76 points et de l’Américain Jason Brown (vice-champion au Grand Prix de Skate America) avec 89,39 points. Le Canadien Keegan Messing est pour l’instant sixième.

Ce vendredi fut une grosse déception pour le Français Kévin Aymoz, victime d’une lourde chute lors de son programme court qui le place à la dernière place après l’épreuve de vendredi avec 63,98 points.

Visiblement affecté lors de son passage en zone mixte, il a avoué ne s’être pas remis d’une blessure au gros orteil du pied droit. « Je ne pouvais faire ni flips, ni Lutz. Ma blessure s'est redéclenchée pendant Skate America où j'ai eu une grosse contusion au doigt de pied. Donc je ne peux pas mettre d'appui autour de mon doigt de pied. J'ai changé mes patins la semaine dernière pour une taille beaucoup plus grande, mais… »

Le Français Adam Siao Him Fa a lui aussi chuté une fois dans son programme court alors qu’il tentait un quad. Il se place septième avec 84.47 points. « Après Skate America où j'avais fait un très mauvais programme court, je me suis repréparé mentalement et physiquement pour être moins stressé et plus à l'aise sur mon programme. Il y a encore du travail, mais on est sur la bonne voie », s’est-il réjoui en zone mixte.

Si ce sont bien Aymoz et Siao qui ont décroché les deux quotas de la France pour les Jeux Olympiques de Beijing 2022, il leur reste d’être sélectionnés par le comité français. Or, leur compatriote Romain Ponsart espère jouer les trouble-fêtes. Il est dixième après le programme court, avec 66,38 points. « J'essaie de me qualifier pour les Jeux », a-t-il annoncé en zone mixte. « Si je n'y arrive pas, je mettrai un terme à ma carrière après les Championnats de France [du 16 au 18 décembre]. J’ai une première opportunité ici au Grand Prix de France. Kévin et Adam ont eu une chance au Skate America. Il me restera une chance à Zagreb [dans la série Challenger, 8-11 décembre] et aux Championnats de France. »

Les résultats des hommes sont ici.

Anna Shcherbakova Photo de Alex Moreán/Olympic Channel

Femmes : les patineuses de la FFKKR en force

Au programme court, les trois patineuses de la FFKKR Anna Shcherbakova, Alena Kostornaia et Kseniia Sinitsyna ont pris les trois premières places.

Shcherbakova, 17 ans, est championne du monde en titre et a déjà remporté le Grand Prix d’Italie (5-7 novembre). Au programme court à Turin, elle avait marqué 71,73 points. Cette fois à Grenoble, elle a inscrit 77,94 points avec un tout nouveau programme.

Elle devance Kostornaia, 18 ans et championne d’Europe 2020, qui a inscrit 76,44 points et qui a elle aussi changé de programme par rapport aux compétitions du début de la saison.

Leur compatriote Sinitsyna, 17 ans aussi et médaillée d’argent des Jeux Olympiques de la jeunesse à Lausanne 2020, a pris la troisième place alors qu’elle a ouvert le bal des patineuses. Elle compte 69,89 points. La seule Française en lice, Léa Serna, a pris la 9e place avec 62,75 points.

Les résultats complets des femmes sont ici.

Les couples en soirée

L’épreuve des couples commencera à 18h45 et prendra fin vers 20h. Revenez tout à l’heure pour connaître tous les résultats.