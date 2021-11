Tout savoir sur les Championnats d’Europe de curling 2021

Le curling européen fait son retour.

Le Håkons Hall Sportssenter de Lillehammer, en Norvège, va accueillir les meilleurs joueurs et joueuses de curling d’Europe du 20 au 27 novembre à l’occasion des Championnats d’Europe de curling 2021. Les épreuves de hockey sur glace des Jeux Olympiques d’hiver 1994 avaient eu lieu dans cette salle, pouvant accueillir 10 000 spectateurs.

Annulés en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, les Championnats d’Europe font donc leur retour à Lillehammer, une ville qui a accueilli la compétition pour la dernière fois en 1990 et qui a aussi organisé les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver en 2016. La Norvège a organisé les Europe à deux autres reprises : à Oslo en 1977 et à Stavanger en 2013.

Les Championnats d’Europe sont répartis en trois divisions : A, B et C. Cet article évoque la division A qui donne la possibilité de se qualifier pour les Championnats du monde de curling. Alors qui succédera à la Suède, hommes et femmes, au palmarès ? Quelles sont les nations à surveiller ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur les Championnats d’Europe de curling 2021.

Le top des curleurs aux Championnats d’Europe

La Suède est championne d’Europe en titre, à la fois chez les hommes et chez les femmes, après avoir remporté le titre en 2019.

Chez les hommes, les Suédois, dirigés par leur skip Niklas Edin au palmarès incroyable (cinq fois champion du monde, sept fois champion d’Europe, médaillé d’argent et de bronze aux Jeux Olympiques), seront les curleurs à battre. C’est bien simple, la Suède a remporté six des huit dernières éditions européennes sous l’impulsion d’Edin. Seules la Suisse et l’Écosse ont bousculé l’hégémonie suédoise.

Lors de la dernière édition, les Suédois ont battu la Suisse représentée par une autre équipe que celle présente cette année. À Lillehammer, c’est l’équipe de Peter de Cruz qui portera les couleurs helvètes. Le skip est vice-champion d’Europe 2015 et double médaillé de bronze, en 2016 et 2017.

Dans un entretien avec Olympics.com, De Cruz a déclaré que la clé se situerait au niveau mental : « Maintenant, c'est beaucoup dans la tête. Il va falloir savoir arriver mentalement frais pour cette compétition qui est longue et difficile. Il faudra être prêt pour une semaine difficile à Lillehammer. »

Il faudra aussi faire attention à l’Écosse de Bruce Mouat, que l’on retrouvera à Beijing 2022 sous la bannière de la Grande-Bretagne. Les Écossais sont vice-champions du monde depuis avril, après une défaite en finale face aux Suédois d’Edin, et restent sur une victoire et une finale en deux Grands Chelems au Canada début novembre, après avoir déjà remporté les deux Grands Chelems précédents. « Ils ont une très, très grosse équipe », prévient De Cruz.

Le top des curleuses aux Championnats d’Europe

Du côté des femmes, les trois mêmes nations sont aussi à craindre même si l’Écosse d’Eve Muirhead a connu un petit coup de moins bien récemment et va devoir passer par un tournoi de qualification olympique pour Beijing 2022, au mois de décembre. En avril dernier, les Écossaises n’ont pas passé le premier tour des Championnats du monde après sept défaites et six victoires.

Au contraire, les Suissesses et les Suédoises surfent sur une vague de bons résultats. Les Helvètes de Silvana Tirinzoni sont doubles championnes du monde en titre et les Suédoises d’Anna Hasselborg – la première curleuse de l’histoire à être simultanément championne du monde par équipe, championne du monde en double mixte et championne olympique – sont doubles championnes d’Europe en titre.

La Fédération russe de curling (RCF) d’Alina Kovaleva a terminé quatrième aux derniers Championnats d’Europe, en 2019, et s’est hissée en finale des Championnats du monde 2021, après déjà celle de 2017. À chaque fois, elle a été battue par la Suisse. Il faudra donc garder un œil sur cette équipe qui a aussi disputé les demi-finales et les quarts de finale des deux derniers Grands Chelems au Canada.

Retrouvez toutes les équipes masculines et féminines ici.

Format de la compétition

Les Championnats d’Europe de division A comportent 10 équipes masculines et 10 équipes féminines. Une phase de groupe, où toutes les équipes s’affrontent les unes contre les autres, est tout d’abord disputée.

L’équipe première de la phase de groupe affronte alors l’équipe ayant terminé quatrième en demi-finale. Le deuxième rencontre le troisième dans l’autre demi-finale. Suivent la petite finale pour la troisième place entre les perdants des demi-finales, puis la finale entre les vainqueurs.

Calendrier de la compétition

La phase de groupe féminine ouvre les festivités, le samedi 20 novembre à 9h puis 19h. Les hommes seront sur la piste de curling à partir de 14h le même jour.

Les poules se terminent jeudi 25 novembre. Le même jour, les demi-finales féminines ont déjà lieu à 16h et 20h. Le 26 novembre, ce sera au tour des hommes d’en découdre dans le dernier carré. Les femmes disputeront quant à elles leur match pour le bronze.

Le 27 novembre sera jour de finales : petite finale hommes à 9h, finale femmes à 12h30 et finale hommes à 17h.

Pour connaître le calendrier complet, c’est ici.

Où regarder les Championnats d’Europe 2021 ?

Si vous êtes de passage à Lillehammer, vous pouvez vous procurer des billets ici.

Sinon, vous aurez la possibilité de regarder certaines rencontres sur la chaîne YouTube de la Fédération mondiale de curling.

Le curling à Beijing 2022

La compétition de curling aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 comporte trois épreuves : l’épreuve masculine, l’épreuve féminine et le double mixte.

Le double mixte sera le premier à l’honneur, avec un tour préliminaire qui débute le 2 février, deux jours avant la cérémonie d’ouverture, et la finale le 8 février. Les équipes masculines et féminines entrent dans la compétition le lendemain jusqu’aux finales du 19 et du 20 février.