Julien Lizeroux, de retour avec un slalom enflammé

Le vice-champion du monde de slalom 2009, Julien Lizeroux a posté le 18 nombre 2021 une vidéo spectaculaire. Pour marquer les 60 ans de la station de La Plagne, le natif des Moutiers s’est offert un slalom entre 100 piquets enflammés et en pleine nuit.

Retraité du ski alpin depuis le début de l’année 2021, Lizeroux n’en a donc pas tout a fait fini avec son sport, mais cette fois-ci, il a souhaité présenter son sport sous un angle beaucoup plus artistique.

Une prouesse technique entre feu et glace qui a demandé beaucoup de préparation autant pour lui que pour les porteurs du projet, et qui montre que la flamme olympique est toujours bien vivante pour le skieur aux trois JO d'hiver.

« S’élancer dans la nuit noire avec pour seule lumière, celle des torches, est une expérience on ne peut plus délicate. Je devais à la fois gérer l’inconnu, l’appréhension de ne rien voir entre les piquets et le risque du feu », expliquait-il à ski-nordique.net.

« Nous avons eu besoin de deux nuits de tests avant d’avoir la bonne technique d’allumage des piquets, ainsi qu’une bonne soirée de réglages pour gérer le faible éclairage et le pilotage du drone que l’on a eu du mal à caler à cause du manque de repères au sol », poursuivait Julien Régnier, le réalisateur.

Julien Lizeroux, une quatrième place à Pyeongchang 2018

Julien Lizeroux a mis un terme à sa carrière sportive en début d’année 2021. Une carrière ponctuée de trois éditions olympiques, dont une 4e place par équipes à PyeongChang 2018.

Le Savoyard a remporté deux médailles d’argent durant les Championnats du monde 2009 en slalom et en super combiné. Plus récemment, il s’est imposé par équipes lors des Mondiaux 2017, à St. Mortiz en Suisse.

Après 173 départs en Coupe du monde, le conjoint de la skieuse française Tessa Worley a donc raccroché les skis de compétition, mais certainement pas l’exploration, lui qui vadrouille régulièrement avec des grands noms du monde outdoor comme les coureurs d’ultra trail Michel Lanne et Ludovic Pommeret.

Notre petit doigt nous dit qu’il n’a pas fini de nous faire rêver au dessus des nuages et sur les pistes, avec des vidéos toutes plus exceptionnelles les unes que les autres.