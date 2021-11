Internationaux de France : Papadakis/Cizeron et Kévin Aymoz, têtes d’affiche à Grenoble

Ce week-end, Grenoble est à l’honneur.

Après Las Vegas, Vancouver, Turin et Tokyo, c’est en effet la capitale des Alpes qui reçoit le cinquième Grand Prix de patinage artistique en 2021. Ne restera plus que Sotchi lors du dernier week-end de novembre, et la boucle sera bouclée.

En attendant, c’est donc Grenoble qui accueille certains des meilleurs patineurs artistiques et danseurs sur glace vendredi 19 et samedi 20 novembre. L’objectif, comme depuis le début de la série des Grands Prix : cumuler des points auprès du comité de sélection de chaque nation en vue des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, qui auront lieu du 4 au 20 février.

Les quatre disciplines des Internationaux de France devraient être fascinantes, surtout que des vainqueurs du Grand Prix de Turin sont présents, comme les Français Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron en danse sur glace. Ils font leur retour sur leurs terres pour une compétition internationale pour la première fois en presque deux ans.

La patineuse de la Fédération de patinage artistique de Russie (FFKKR) Anna Shcherbakova chez les femmes et le Japonais Kagiyama Yuma chez les hommes ont aussi fini sur la première marche du podium à Turin et peuvent donc se qualifier pour la finale du Grand Prix à Osaka, au Japon, du 9 au 12 décembre. Le Français Kévin Aymoz, natif de Grenoble, disputera aussi la compétition individuelle masculine. Du côté des couples, Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii sont favoris, eux qui ont fini en bronze à Skate America fin octobre.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les Internationaux de France qui ont lieu à la Patinoire Polesud, qui accueille la compétition pour la quatrième édition consécutive après 2017, 2018 et 2019 (l’événement a été annulé en 2020 en raison de la pandémie de Covid).

Danse sur glace : Papadakis/ Cizeron face à Gilles/Poirier

Papadakis/Cizeron espèrent réussir leur retour en compétition internationale en France, leur pays. Leur victoire dernière participation à un événement mondial remonte à il y a deux ans où ils l’avaient emporté. En revanche, ils ont déjà signé leur retour sur sol français fin septembre, lors des Masters d’Épinal où ils ont triomphé.

Absent tout au long de la saison 2020-21, ils ont réussi leur reprise internationale lors du Grand Prix d’Italie à Turin où ils ont fini devant leurs partenaires d’entraînement, les Américains Madison Hubbell/Zachary Donohue.

Ce week-end, les médaillés d’argent olympiques 2018 et quadruples champions du monde devront faire face à la concurrence des Canadiens Piper Gilles/Paul Poirier, vainqueurs du Grand Prix de Patinage Canada et qui espèrent décrocher leur place pour la finale du Grand Prix. Les patineurs de la FFKKR Alexandra Stepanova/Ivan Bukin seront aussi présents. Ils ont fini troisièmes à Turin.

Hommes : Aymoz et Siao Him Fa pour titiller Kagiyama

Le régional de l’étape Kévin Aymoz espère faire bonne impression devant le public de sa ville natale. « J'ai hâte », a-t-il déclaré dans un entretien exclusif avec Olympics.com. « J'en ai beaucoup rêvé. Le Grand Prix en France à la maison avant les Jeux Olympiques, c'est cool. C'est vraiment chouette. »

Il sera accompagné de son compatriote Adam Siao Him Fa, qui a décroché le deuxième quota masculin de la France lors du Nebelhorn Trophy en septembre.

Ils devront tous deux se méfier du Japonais Kagiyama (18 ans), vainqueur des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020 et médaillé d’argent surprise aux derniers Championnats du monde cette année. Il a réalisé un exploit lors du Grand Prix d’Italie : septième après le programme court, il a fini par remporter la médaille d’or. Il sera donc favori pour le titre à Grenoble.

L’Américain Jason Brown et le Canadien Keegan Messing seront aussi attendus, tout comme trois patineurs de la FFKKR. Brown a fini deuxième à Patinage Canada alors que Messing est mal tombé dans le programme libre et a dû lâcher la troisième place acquise au programme court pour finalement se placer cinquième.

Femmes : Shcherbakova favorite

À Turin, Anna Shcherbakova (17 ans) est partie de moins loin que Kagiyama après le programme court – la troisième place – pour finalement s’imposer devant sa compatriote Khromykh et la Belge Loena Hendrickx, deux patineuses qui ne seront pas à Grenoble.

À Grenoble, la patineuse de la FFKKR tentera de réaliser un doublé en or en prenant le dessus sur sa compatriote Alena Kostornaia, championne d’Europe 2020, la Japonaise Wakaba Higuchi, excellente en triple Axel, les Américaines Mariah Bell et Karen Chen et la Sud-Coréenne Lee Hae-in. Shcherbakova espère à nouveau réussir son quadruple flip, comme en Italie (voir vidéo ci-dessus).

Les Françaises Léa Serna, Mae-Bérénice Méité et Maïa Mazzara seront présentes, mais aucune d’entre elles ne se rendra aux JO à Pékin puisque la France n’a décroché aucun quota chez les femmes, ni chez les couples.

Couples : Boikova/ Kozlovskii visent la première place

Si la série de trois victoires consécutives s’est arrêtée net pour le duo de la FFKKR Boikova/Kozlovskii, troisièmes à Skate America le mois dernier, les champions d’Europe 2020 ont bien l’intention de se reprendre, notamment au programme libre et en particulier lors des sauts en parallèle où ils espèrent glaner des points supplémentaires avec la combinaison complexe d’un triple Salchow – demi-boucle – triple Salchow.

Ils auront pour principal concurrent les Américains Alexa Knierim/Brandon Frazier, quatrièmes à Skate America, et le duo récemment constitué de Vanessa James/Eric Radford. Les patineurs de la FFKKR Iuliia Artemeva/Mikhail Nazarychev, eux, se verraient bien surpasser le bronze acquis à Turin il y a deux semaines.

Où regarder les Internationaux de France

Si vous êtes en mesure de vous rendre à Grenoble, vous pourrez assister à la compétition à la patinoire Polesud de la ville. Les billets sont disponibles ici.

Vous préférez regarder à la télé ? En France toujours, c’est Eurosport qui diffusera l’intégralité de la compétition, vendredi et samedi. Le programme libre de la danse sur glace, avec Papadakis/Cizeron, sera diffusé sur France 3.

Dans les autres pays, retrouvez la liste complète des diffuseurs des Grands Prix ici.

Le programme des Internationaux de France

Vendredi 19 novembre (heure française)

13h : Femmes, programme court

15h : Danse sur glace, danse rythmique

16h45 : Hommes, programme court

18h45 : Couples, programme court

Samedi 20 novembre

13h : Femmes, programme libre

15h10 : Danse sur glace, programme libre

17h : Hommes, programme libre

19h : Couples, programme libre

Dimanche 21 novembre