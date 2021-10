Vincent Zhou a surpris tout le monde au Skate America 

Vincent Zhou commence la saison 2021-2022 de la meilleure des manières !

L'Américain s'est imposé au Skate America ce samedi 23 octobre. Lors de sa première sortie internationale de la saison, il a remporté le premier Grand Prix de sa carrière. Après avoir obtenu la meilleure note du programme court, le patineur de 20 ans a su confirmer.

Son programme libre sur The Crouching Tiger Hidden Dragon lui a rapporté 198,13 points. Grâce à une chorégraphie inspirée des arts martiaux notamment composée d'un quadruple Lutz et de deux triples Axels, il a convaincu les juges et le public de l'Orleans Arena de Las Vegas pour décrocher une victoire inattendue.

Avec 295.56 points, Vincent Zhou a devancé le vice-champion olympique en titre UNO Shoma et le triple champion du monde Nathan Chen. Les deux favoris ont été relégués à plus de 25 points du vainqueur du jour.

Pour Nathan Chen, cette troisième place est un véritable coup d'arrêt. Prétendant à la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, il restait sur trois victoires consécutives au Skate America et n'avait plus été battu au niveau international depuis PyeongChang 2018. Déjà troisième du programme court, le natif de Salt Lake City n'a pas réussi à redresser la barre sur une composition de Wolfgang Amadeus Mozart. Il a été handicapé par une répétition de Lutz et de Salchow.

« Je suis fier de ce que j'ai réalisé par le passé mais désormais, il n'y a qu'une chose à faire : avancer », a confié le patineur de 22 ans au site de l'ISU.

Le Japonais SATO Shun a terminé au pied du podium alors que l'Américain Jimmy Ma a complété le top 5.

Kévin Aymoz s'est retiré avant le programme libre

Kévin Aymoz n'a pas participé au programme libre du Skate America ce samedi 23 octobre. Onzième après le programme court, le Français a été handicapé par les conséquences de la pubalgie qui a perturbé son été. Le natif de Grenoble n'avait pu reprendre les sauts qu'à la mi-septembre. Malgré une préparation physique intensive pour lui permettre d'aller au bout de ses programmes, il n'a pas pu exprimer son potentiel. Le patineur de 24 ans semble également avoir été touché à un orteil.

Après avoir décroché un quota olympique au Nebelhorn Trophy et remporté le Masters de patinage à Épinal, Adam Siao Him Fa a enchaîné en participant au premier Grand Prix de la saison. C'est la première fois qu'il s'alignait à ce niveau-là. Avec un total de 217,52 points, le patineur de 20 ans s'est classé neuvième, après avoir obtenu obtenu la dixième note du programme court et la septième note du programme libre.

Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov remportent l'épreuve par couples

Après une performance très solide durant le programme court, Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov ont confirmé lors du programme libre pour s'offrir la victoire au Skate America. Avec une note finale de 222.50 points, ils ont envoyé un message à la concurrence dans l'optique des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. C'est leur cinquième succès dans un Grand Prix, le premier depuis 2018.

« C'était une longue journée mais on a réussi à le faire. Ce n'était pas parfait mais c'est un grand pas en avant », a réagi Vladimir Morozov.

Le duo russe a devancé un surprenant couple japonais. MIURA Riku et KIHARA Ryuichi ont pris la deuxième place malgré une chute sur un triple Lutz lancé. Ils ont récolté 208,20 points. C'est la première fois depuis 2011 qu'un couple japonais monte sur le podium d'un Grand Prix ISU. Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii ont complété le podium de l'épreuve par couples grâce à une note de 205,53. La deuxième journée du Skate America a également vu Alexandra Trusova obtenir la meilleure note du programme court dans l'épreuve femmes. Avant le programme libre, elle devance deux de ses compatriotes. En danse sur glace, Madison Hubbell et Zachary Donohue ont dominé la danse rythmique.

Les classements du Skate America

Épreuve hommes

Vincent Zhou (USA) - 295,56 points UNO Shoma (JPN) - 270,68 points Nathan Chen (USA) - 269,37 points SATO Shun (JPN) - 247,05 points Jimmy Ma (USA) - 228,12 points.

Épreuve par couples

Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov (RUS) - 222,50 points MIURA Riku / KIHARA Ryuichi (JPN) - 208,20 points Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii (RUS) - 205,53 points Alexa Knierim / Brandon Frazier (USA) - 202,97 points Jessica Calalang / Brian Johnson (USA) - 197,42 points

Le patinage artistique à Beijing 2022

En patinage artistique, cinq épreuves sont au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 : hommes, femmes, couples, danse sur glace et l'épreuve par équipes.

Les compétitions auront lieu au Palais Omnisports de la Capitale de Pékin du 4 au 20 février 2022.