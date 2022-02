Patinage artistique à Beijing 2022 : Loena Hendrickx, 7e avant le programme libre du 17 février

Il y avait une moue sur le visage de la patineuse Belge Loena Hendrickx à la fin de son programme court, à Beijing 2022.

Tout de rouge vêtue, la porte-drapeau de la Belgique a fait son entrée dans la patinoire de Pékin, lors du programme court de la compétition individuelle femmes de patinage artistique de Beijing 2022.

Mais à l’issue de son passage, ponctué d’une faute sur son double Axel, elle a été notée 70,9 points, bien loin de son record personnel de 76,25 points.

Pourtant, Hendrickx avait bien entamé sa prestation avec un triple Lutz + triple Toeloop bien réalisé, mais par la suite, elle a posé la main sur la glace lors de la réception de son double Axel, une figure qui est une formalité en temps normal pour la patineuse et qui lui a coûté cher.

« Ce n'est pas mal, mais j'attendais mieux », a-t-elle dit en sortant de la patinoire. « Je manquais d’adrénaline… »

La digne représentante du patinage artistique belge, entrainée par son frère Jorik, lui aussi ancien patineur artistique, s’est tout de même qualifiée pour le programme libre avec une 7e place au classement provisoire, à un peu moins de 12 points de la patineuse en tête, Kamila Valieva, à 82,16 points. Les résultats de Valieva, qui, selon une décision du TAS, continuera à participer aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, sont provisoires en raison de la procédure en cours concernant les résultats d’un contrôle anti-dopage de l’athlète.

Gênée au dos à l'issue des Championnats d'Europe de patinage artistique 2022, où elle a obtenue la quatrième place, l'athlète de 22 ans ressent toujours des douleurs, mais cela ne l'empêche pas de pouvoir donner le meilleur d'elle même.

« Mon dos constitue toujours un problème, même si cela s'améliore », avait-elle déclaré sur le site du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB). « Je bénéficie de tous les soins nécessaires grâce aux kinés et médecins présents ici à Pékin. Je dois parfois mordre sur ma chique pendant certains entraînements, j'essaie de ne pas me concentrer là-dessus.

Hendrickx sera de retour sur la glace dès le 17 février pour le programme libre.

