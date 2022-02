Patinage artistique, danse sur glace - Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron - Meilleurs moments et compte-rendu des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Après 20 mois sans compétition, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron se sont de nouveau mesurés à la concurrence en début de saison. Les quadruples champions du monde ont remportés toutes les compétitions auxquelles ils ont participé avant d'arriver aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 avec le costume de favoris pour le titre, quatre ans après leur médaille d'argent de PyeongChang 2018. Les Français n'ont pas déçu, avec notamment un programme court sur le thème du whacking, un style de danse né dans les clubs homosexuels aux États-Unis dans les années 70, récoltant le meilleur score de l'histoire (90,83 points), et un programme libre éblouissant.

« On n'avait jamais été aussi stressé de toute notre vie. En même temps, on a vécu l’un des plus beaux moments de notre carrière. Il y avait une certaine sérénité. On sait qu’on peut avoir confiance dans notre entraînement, que l’on peut se faire confiance sur la glace. Il y avait toutes ces 17, 18 années de partenariat. On pouvait se reposer sur tout ça, mais c’était quand même très stressant. »

