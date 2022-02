Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron : « C'est irréel »

« Je pense qu’on n’y croit pas encore. Franchement, c’est irréel. »

Gabriella Papadakis a encore la tête dans les étoiles. C’est là où la danseuse sur glace française et son partenaire Guillaume Cizeron se sont envolés pendant leur danse libre du patinage artistique, ce lundi 14 février, aux Jeux Olympiques de Beijing 2022.

« On a du mal à réaliser ce qui arrive en ce moment », a ajouté Papadakis au micro de France TV.

Pourtant, la planète lointaine où ils se sont posés durant leur prestation XXL qui les a vu remporter l’épreuve individuelle de danse sur glace, les Français l’avaient déjà explorée depuis plusieurs années. Depuis au moins cette fameuse médaille d’argent aux Jeux de PyeongChang 2018, en fait.

Il y a quatre ans aux JO, les deux comparses qui se connaissent depuis l’enfance étaient aussi favoris. Ils étaient doubles champions du monde et quadruples champions d’Europe. Mais ils avaient quelque peu flanché en danse rythmique olympiques et avaient dû se contenter de la médaille d’argent. Depuis, ils étaient obnubilés par l’or. Autant dire que ce lundi 14 février représente un gros soulagement pour les danseurs.

« Ces quatre années paraissaient très longues et très difficiles », ajoute Papadakis. « Ces Jeux, c’était le moment pour lequel on travaillait. On a fait honneur à ces quatre dernières années. On est très heureux. »

« C'est vrai que c'est un énorme soulagement de finir sur un programme où on n'a fait aucune erreur. Chaque seconde était presque parfaite », a renchéri Cizeron à propos de leur programme libre où ils ont obtenu le score de 136,15, notamment grâce à une note de 10 (sur 10) en composition.

« On n'avait jamais été aussi stressé de toute notre vie. En même temps, on a vécu l’un des plus beaux moments de notre carrière. Il y avait une certaine sérénité. On sait qu’on peut avoir confiance dans notre entraînement, que l’on peut se faire confiance sur la glace. Il y avait toutes ces 17, 18 années de partenariat. On pouvait se reposer sur tout ça, mais c’était quand même très stressant. »

Une prestation sensationnelle

Patinant sur la musique Élégie de Gabriel Fauré, les pensionnaires de l’Ice Academy de Montréal avaient annoncé que pour produire une prestation en or, ils devaient faire le vide dans leur tête pour évacuer la pression. Visiblement, ils ont réussi. « Je ne me souviens pas trop [de notre prestation] (rires). Je ne sais pas, c’est comme si le temps s’était arrêté. Le moment se passe et c’est fini », déclarait Cizeron en zone mixte avant de se souvenir de la différence entre aujourd’hui et PyeongChang. « On a su amener plus de maturité, plus de magie qu’il y a quatre ans. Il s’est passé tellement de choses et nous sommes à un stade de notre carrière complètement différent. L’expérience est totalement différente. »

En quatre ans, ils ont en effet ajouté deux titres mondiaux et un européen avant de faire une pause de 20 mois en raison du COVID. À leur retour, ils ont remporté toutes les compétitions auxquelles ils ont participé. Cette victoire olympique est donc loin d’être une surprise, comme en attestent les propos exprimés par leur adversaire Nikita Katsalapov, le danseur du ROC médaillé d’argent aujourd’hui avec sa partenaire Victoria Sinitsina. « C’est un de mes couples préférés. On n’est pas passé loin d’eux et ce fut une compétition intéressante, mais ils méritent amplement la médaille d’or. »

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron félicités par leurs concurrents Photo de Justin Setterfield/Getty Images

Un grand respect parmi les patineurs

Les néo-champions olympiques font d’ailleurs l’unanimité dans le patinage artistique et le respect est mutuel. « Toutes les personnes qui sont avec nous sur le podium, on les respectait déjà depuis longtemps », a déclaré Papadakis alors que les médaillés de bronze américains Madison Hubbell et Zachary Donohue sont venus chaleureusement les féliciter après leur présentation. « Mais pendant cette compétition, c’était tellement difficile que j’ai vraiment ressenti du respect pour tous les autres. Je me disais "mon Dieu, ils ont en train de vivre la même chose que moi ! Ils sont bons !". C’est une expérience merveilleuse. »

Les protégés de Romain Haguenauer ont aussi tenu à remercier leur entourage qui les aide à progresser depuis tant d’années. « Je pense qu'on sentait l'énergie de nos coaches », conclut Cizeron. « Il n'y avait pas que nous sur la glace. Il y avait aussi toute une équipe derrière qui nous portait. On a dansé avec beaucoup de gratitude aujourd'hui sur la glace. »

Gratitude, respect et élégance… Tous les éléments étaient au rendez-vous pour voir l’aboutissement de tant d’années d’efforts. Bravo à Gabriella Papadakis et à Guillaume Cizeron, champions olympiques 2022.