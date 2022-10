Comment se qualifier pour Paris 2024 pour le tennis de table : Le système de qualification olympique expliqué

Le tennis de table a connu ses débuts olympiques à Séoul 1988 avec un total de quatre épreuves décernant des médailles, en simple et en double pour les femmes et pour les hommes.

À Beijing 2008, un changement majeur a été concocté avec des épreuves par équipes remplaçant les doubles. Le programme est resté le même jusqu’à Tokyo 2020, avec l’introduction d’une nouvelle épreuve, le double mixte.

Ces cinq épreuves remettant des médailles de Tokyo 2020 seront à nouveau au programme de Paris 2024. Mais avant cela, les CNO et les athlètes doivent assurer leur place pour les Jeux de Paris.

Découvrez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur le système de qualification du tennis de table pour Paris 2024.

Combien d’athlètes participeront au tennis de table à Paris 2024 ?

Au total, 172 athlètes (86 par genre) prendront part aux compétitions de tennis de table de Paris 2024. Parmi eux, 164 (82 par genre) se qualifieront par le biais des places de quota olympiques, tandis que deux (un par genre) se qualifieront via les places pour l’universalité. En tant que pays hôte, la France obtiendra six places de quota (trois par genre).

Chaque CNO peut qualifier un maximum de six places de quota (trois par genre) à travers les cinq épreuves, tandis qu’un maximum de deux athlètes par CNO peut se qualifier pour chacune des deux épreuves de simple, féminine et masculine.

Les épreuves par équipes autoriseront chaque CNO à qualifier une seule équipe de trois athlètes par genre, tandis que l’épreuve de double mixte permettra à chaque CNO de qualifier une équipe de deux (une femme et un homme).

Les places de quota sont attribuées aux athlètes de manière nominative pour les épreuves de simple et de double mixte. Pour les épreuves par équipes, les places de quota sont attribuées au CNO.

Quel est le parcours de qualification du tennis de table pour Paris 2024 ?

Voici comment les athlètes peuvent se qualifier pour les compétitions de tennis de table des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Qualification par équipe

Il existe quatre façons pour les CNO d’obtenir une place de quota d’équipe (trois athlètes par CNO) :

1 - Événements qualificatifs continentaux - six équipes

Chaque fédération continentale ITTF identifiera une épreuve existante pour prendre le rôle d’épreuve continentale qualificative olympique.

Le CNO le mieux classé de chaque épreuve continentale de qualification (pour l’Afrique, l’Asie, l’Europe et l’Océanie) recevra une place de quota d’équipe, à l’exception de l’épreuve continentale de qualification panaméricaine, qui attribuera deux places de quota d’équipe.

2 - Championnats du monde par équipes 2024 - huit équipes

Les Championnats du monde par équipes 2024 se tiendront du 16 au 25 février 2024 à Busan, en République de Corée.

Les CNO des huit quarts de finaliste recevront une place de quota d’équipe pour Paris 2024.

3 - Classement mondial - une équipe

Le CNO le mieux classé (et pas encore qualifié) du classement mondial par équipes publié immédiatement après les finales des Championnats du monde de tennis de table par équipes 2024 (le classement mondial par équipes de mars 2024) recevra une place de quota d’équipe.

4 - Pays hôte - une équipe

En tant que pays hôte, la France recevra une place de quota d’équipe si elle ne s’est pas encore qualifiée par le biais des qualifications.

Qualification pour le double mixte

Il existe quatre façons pour un CNO de décrocher une place de quota pour le double mixte :

1 - Événements qualificatifs continentaux - six paires

Le CNO le mieux classé de chaque événement qualificatif continental (pour l’Afrique, l’Asie, l’Europe et l’Océanie) recevra une place de quota pour le double mixte, à l’exception de l’évènement qualificatif continental panaméricain, qui attribuera deux places de quota pour le double mixte.

2 - Épreuve qualificative en mars ou avril 2024 - quatre paires

Les paires demi-finalistes en double mixte d’une épreuve de qualification désignée en mars ou avril 2024 obtiendront une place de quota pour le double mixte.

Seules les paires éligibles (athlètes du même CNO) des CNO pas encore qualifiés peuvent participer à cette épreuve, avec un maximum d’une paire par CNO.

3 - Classement mondial - cinq paires

Les cinq paires éligibles les mieux classées (pas encore qualifiées et provenant d’un CNO différent de ceux déjà qualifiés) dans le classement mondial de double mixte lors de la 19e semaine de 2024 (mardi 7 mai 2024) obtiendront une place de quota pour le double mixte.

4 - Pays hôte - une paire

Le pays hôte est assuré de recevoir une place de quota en double mixte, s’il n’est pas déjà qualifié par le biais des qualifications.

*Pour les CNO qui possèdent une place de quota d’équipe :

Si une place de quota en double mixte est acceptée par un CNO qui a déjà obtenu une place de quota d’équipe, tout athlète qualifié en double mixte sera inscrit comme membre de l’équipe.

Pour que la paire de double mixte puisse participer aux Jeux Olympiques, tout athlète qualifié dans l’épreuve de double mixte doit également faire partie de la compétition de l’équipe, à condition que le CNO ait déjà qualifié une équipe.

Qualification en simple

Il existe quatre façons pour les CNO de décrocher des places de quota pour les épreuves en simple.

1 - Place de quota d’équipe - 32 athlètes (sur 16 places de quota d’équipe)

Chaque CNO dont une équipe est qualifiée par le biais des qualifications par équipes obtient deux places de quota pour les épreuves en simple.

Les deux athlètes les mieux classés de chaque CNO avec une équipe qualifiée via le classement mondial lors de la 25e semaine de 2024 (mardi 18 juin 2024) seront inscrits sur la liste des qualifiés pour les épreuves en individuel.

2 - Événement qualificatif continental ou Classement mondial en simple - 22 athlètes

Comme déterminé par chaque continent, 22 athlète obtiendront une place de quota, que ce soit par le biais d’un événement qualificatif continental ou par le biais du classement mondial en simple.

Le nombre de place de quota en simple que chaque continent possède est comme suit :

Afrique : quatre places de quota, Asie : six places de quota, Europe : six places de quota, Panaméricain : cinq places de quota, Océanie : une place de quota.

3 - Classement mondial en simple - jusqu’à 15 athlètes

Jusqu’à 15 athlètes obtiendront une place de quota par le biais du classement mondial en simple de la 25e semaine (mardi 18 juin 2024), tout en respectant les quotas maximums autorisés par CNO et les quotas continentaux susmentionnés.

*Le nombre de quota maximum sera de 15, selon le nombre de places de quota disponibles après la répartition des places de quota en double mixte.

4 - Places pour l’universalité - un athlète

Une place pour l’universalité sera attribuée à un CNO éligible.

Pour les places de quota pour l’universalité, les athlètes doivent avoir figuré dans la liste du classement ITTF entre le 1er juillet 2023 et le 23 juin 2024.

Quel est le format et le calendrier des compétitions de tennis de table de Paris 2024 ?

Cinq épreuves décernant des médailles seront disputées à Paris 2024 : simple hommes, simple femmes, équipe hommes, équipe femmes et double mixte. Le format à élimination directe sera appliqué des tours préliminaires jusqu’aux finales.

La compétition de tennis de table de Paris 2024 se tiendra du 27 juillet au 10 août 2024, la première finale ayant lieu le mardi 30 juillet.

Le site de la compétition de tennis de table est l’Arena Paris Sud 4, un centre d’exposition et de convention qui sera l’un des pôles majeurs des Jeux de Paris 2024.

Les Chinoises Chen Meng, Sun Yingsha et Wang Manyu posent avec leur médaille durant la cérémonie après avoir remporté la finale du tennis de table par équipe féminine lors du treizième jour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au Tokyo Metropolitan Gymnasium Photo de 2021 Getty Images

Les pongistes à suivre sur la route de Paris 2024

Les athlètes de la République populaire de Chine forment la grande force dominante de ce sport, eux qui ont remporté 32 médailles d’or sur les 37 possibles dans l’histoire olympique du tennis de table. Au total, ils totalisent 60 médailles depuis 1988, avec 32 en or, 20 en argent et huit en bronze.

L’équipe masculine, emmenée par MA Long (quintuple champion olympique), FAN Zhendong (numéro 1 mondial) et WANG Chuqing, ainsi que l’équipe féminine, portée par CHEN Meng (championne olympique), SUN Yingsha (numéro 1 mondiale) et WANG Manyu (numéro 3 mondiale), ont chacune remporté à 22 reprises le titre de champion du monde par équipes.

L’équipe de Chine a ainsi ramené de Tokyo 2020 toutes les médailles d’or disponibles, à l’exception de celle du double mixte. À Paris 2024, elle visera une nouvelle fois le plein de titres.

Le Japon a ajouté de nouveaux et plus jeunes athlètes à ses équipes actuelles, mais le niveau reste élevé. Numéro 4 mondial, Harimoto Tomokazu, vainqueur du duo chinois Wang et Fan en demi-finale des Championnats du monde par équipes 2022, est un bon exemple du rajeunissement de l’équipe. Le Japon a également remporté le premier titre olympique de double mixte à Tokyo 2020, tandis qu’ITO Mima sera une fois de plus à suivre de près en vue des prochains Jeux.

Des pongistes européens ont également brillé dans ce sport. QIU Dang (Allemagne), Benedikt Duda (Allemagne), Truls Moregard (Suède) et les frères Lebrun (France) ont tous les talent pour être en haut de l’affiche à Paris 2024.

Alexis Lebrun, l'ainé de 19 ans, et son frère Felix, de trois ans son cadet, ont remporté la médaille de bronze européenne en double en 2022, et représentent l'avenir de la discipline.

Des athlètes des puissances traditionnelles que sont la République de Corée, le Chinese Taipei et Hong Kong China viseront également le podium à Paris.

Le Suédois Truls Moregard sert face au Chinois Fan Zhendong lors de la finale du simple masculin des Championnats du monde ITTF de Tennis de Table 2021 Photo de 2021 Getty Images

Calendrier des qualifications du tennis de table pour Paris 2024

À confirmer : Événement qualificatif continental par équipes et double mixte en Afrique, Asie, Europe, Panaméricain et Océanie

Événement qualificatif continental par équipes et double mixte en Afrique, Asie, Europe, Panaméricain et Océanie 16-25 février : Championnats du monde de Tennis de table par équipe, Busan, Corée (Événement qualificatif continental)

Championnats du monde de Tennis de table par équipe, Busan, Corée (Événement qualificatif continental) WTR tout juste après WTTTC : Publication du classement mondial par équipes en mars et sélection des équipes selon le classement mondial

Publication du classement mondial par équipes en mars et sélection des équipes selon le classement mondial À confirmer en mars - avril 2024 : Événement qualification mondial en double mixte

Événement qualification mondial en double mixte 7 mai 2024 : Publication du classement mondial de double mixte (semaine 19) et sélection double mixte via le classement mondial

Publication du classement mondial de double mixte (semaine 19) et sélection double mixte via le classement mondial Semaine 19 de 2024 (6-12 mai 2024) : Événements qualificatifs continentaux en simple sur les cinq continents

Événements qualificatifs continentaux en simple sur les cinq continents 18 juin 2024 : Publication du classement mondial en simple (semaine 25) et sélection en simple via le classement mondial

Publication du classement mondial en simple (semaine 25) et sélection en simple via le classement mondial Dans les deux jours après ces événements : L’ITTF confirmera par écrit aux CNO les places de quota obtenues

L’ITTF confirmera par écrit aux CNO les places de quota obtenues Une semaine après ces événements : Les CNO confirmeront à l’ITTF l’utilisation des places de quota attribuées

Les CNO confirmeront à l’ITTF l’utilisation des places de quota attribuées Dans les cinq jours après l’étape précédente : L’ITTF réattribuera toutes les places non-utilisées

L’ITTF réattribuera toutes les places non-utilisées Dans les deux jours après la publication du classement mondial : L’ITTF confirmera par écrit aux CNO les places de quota obtenues

L’ITTF confirmera par écrit aux CNO les places de quota obtenues Une semaine après chaque événement : Les CNO confirmeront à l’ITTF l’utilisation des places de quota attribuées

Les CNO confirmeront à l’ITTF l’utilisation des places de quota attribuées Dans les cinq jours après ces étapes précédentes : L’ITTF réattribuera toutes les places de quota non-utilisées

L’ITTF réattribuera toutes les places de quota non-utilisées Date à confirmer : La commission tripartite confirmera par écrit l’attribution des places pour l’universalité aux CNO (le cas échéant)

La commission tripartite confirmera par écrit l’attribution des places pour l’universalité aux CNO (le cas échéant) 30 juin 2024 : L’ITTF réattribuera toutes les places non-utilisées

L’ITTF réattribuera toutes les places non-utilisées 8 juillet 2024 : Date limite d’inscription pour les sports de Paris 2024

Date limite d’inscription pour les sports de Paris 2024 26 juillet - 11 août 2024 : Jeux Olympiques de Paris 2024

