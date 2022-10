WTT Champions Macao 2022 : Alexis Lebrun élimine le n°3 mondial Chinois Liang et file en quarts, Yuan la suit

Lors du premier WTT Champions à Budapest cet été, la France n'avait eu aucun représentant en quarts de finale. Pour la deuxième épreuve de l'histoire de cette catégorie, elle en aura deux à Macao.

Alexis Lebrun chez les hommes et Jia Nan Yuan chez les femmes se sont imposés en huitièmes de finale ce vendredi 21 octobre. Et en battant des adversaires mieux classés qu'eux au classement mondial ! Alexis Lebrun a dominé LIANG Jingkun (3-2) juste avant que Jia Nan Yuan s'impose face à Chen Szu Yu (3-1).

Le Français a pris le meilleur sur le numéro 3 mondial (3-2) en huitièmes de finale ce vendredi 21 octobre à Macao. Il est parvenu à renverser le médaillé de bronze des derniers Championnats du monde après avoir été mené deux sets à un et avoir sauvé une balle de match (11-9, 4-11, 9-11, 12-10, 12-10).

« C’est incroyable de battre Liang Jingkun, il est très fort. Mais j’ai très bien joué. Je le connais, on a déjà joué une fois ensemble et je savais qu’il y avait quelque chose à faire. J’ai essayé de jouer mon jeu et de prendre du plaisir. C’est dingue », a-t-il réagi pour la WTT.

Ce succès permet au pongiste de 19 ans d’être le numéro 1 français et surtout de rester en course pour une qualification aux WTT Cup Finals, prévus du 27 au 30 octobre à Xinxiang, en République populaire de Chine. Alexis Lebrun a besoin d’atteindre la finale du WTT Champions de Macao pour accéder à l’épreuve réservée au top 16 du classement de la Race WTT.

Il s'était présenté à Macao en tant que 30e planétaire et ultime qualifié pour ce tournoi qui rassemble les 30 premiers du classement mondial, débutant la compétition avec un succès sur Jang Woojin de la République de Corée (3-1).

Au prochain tour, Alexis Lebrun affrontera Lin Yun-Ju. Le représentant de Chinese Taipei a dominé Tomisla Pucar (3-2) en huitièmes de finale. Il est le 7e mondial et avait été médaillé de bronze en doubles mixtes aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021.

Alexis Lebrun, une année à se rapprocher des sommets

Alexis Lebrun a connu une progression exceptionnelle depuis le début de l'année 2022. Il a atteint le dernier carré du WTT Contender Doha et du WTT Feeder Düsseldorf II et même la finale du WTT Contender Tunis pour grimper rapidement dans le classement mondial.

Le Français postule à une place aux WTT Cup Finals alors qu'il était encore classé au-delà de la 200e place au début du printemps et à la 1050e place au début de l'année. Durant cette saison remarquée, il même décroché une médaille dans un grand championnat.

Aux Championnats d'Europe Munich 2022, il était associé à son petit frère Félix, 88e mondial à 16 ans que certains considèrent comme le pongiste le plus prometteur de la famille, en doubles hommes. Ensemble, ils ont décroché la médaille de bronze.

Jia Nan Yuan confirme après son succès sur Wang Manyu

Jia Nan Yuan a aussi fait tomber la numéro 3 mondiale au WTT Champions Macao 2022. Mais c'était au premier tour ! La Française a dominé Wang Manyu en cinq manches pour son entrée en lice (3-2).

Après ce succès face à une pongiste championne olympique en titre par équipes, la championne d'Europe de doubles mixtes a pris le meilleur sur Chen Szu Yu (11-8, 5-11, 11-7, 13-11). Accompagnée par Alexis Lebrun sur la chaise de coach, elle n'a pas tremblé face à la représentante de Chinese Taipei. Prochain rendez-vous en quarts avec la Japonaise Ishikawa Kasumi, triple médaillée olympique par équipes. Un défi de taille sur lequel la pongiste de 37 ans est déjà concentrée.

« J’ai joué le match point après point. Je suis contente de gagner cette rencontre et je ne réfléchis pas trop. Je suis concentrée sur le prochain match. »

Jia Nan Yuan est aussi en course pour une qualification aux WTT Cup Finals. Comme pour Alexis Lebrun, une qualification en finale à Macao assurera sa place dans le top 16 du classement mondial.

L'an passé, Simon Gauzy avait participé à l'ultime rendez-vous de l'année. Cette saison, la France peut encore espérer y envoyer deux représentants.

Voir les résultats complets du WTT Macao 2022