Alerte médaille, patinage de vitesse : Erin Jackson sacrée championne olympique de 500 m à Beijing 2022

Les sprinteuses de patinage vitesse étaient en lice sur la distance reine de la discipline : le 500 mètres.

Sur l'anneau national de patinage de vitesse, l'Américaine Erin Jackson, leader du classement général de Coupe du monde, s'est imposée en 37 s 04 devant la Japonaise Takagi Miho, déjà médaillée d'argent au 1 500 mètres à Beijing 2022, qui s'empare donc d'une deuxième médaille d'argent en 500 m en 37 s 12.

« Je me suis mise en mode "automatique". Je ne me souviens pas grand chose de la course au final. Je sais que j’ai franchi la lignée d’arrivée et que j’étais heureuse », expliquait Jackson, après sa course. « C’est un rêve qui devient réalité. »

La championne du monde en titre, la patineuse du ROC Angelina Golikova complète ce podium en 37 s 21.

Une consécration donc pour l'Américaine qui a réalisé une saison 2021/22 impressionnante. L'histoire est d'autant plus belle que Jackson aurait pu ne pas être présente lors de cette finale olympique de 500 mètres. Lors des essais olympiques américains, qui devaient déterminer qui allait représenter la nation aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, la n°1 mondiale avait chuté, laissant filer ses espoirs de gloire olympique au profit de ses compatriotes Bowe et Goetz. Dans un geste qui respire l'esprit olympique, Brittany Bowe, déjà qualifiée en 1 000 et 1 500 mètres, avait alors cédé sa place à Erin Jackson pour qu'elle se rende aux jeux Olympiques en 500 mètres.

Et elle a bien fait.

« Je n’ai pas les mots. C’était un honneur pour moi d'avoir pu lui donner cette opportunité de venir aux JO et je savais qu’elle pouvait faire quelque chose durant cette compétition. C’est incroyable », a déclaré Bowe qui a finalement eu la possibilité de s’aligner elle aussi sur le 500 m et qui a pris la 16e place avec un temps de 38 s 04.

LIRE AUSSI - Le geste plein de classe de Brittany Bowe envers Erin Jackson

La championne olympique de PyeongChang 2018, la Japonaise Kodaira Nao, termine à la 17e place en 38 s 09.

La Canadienne Marsha Hudey a pris la 21e place en 38 s 79, devant ses compatriotes Brooklyn McDougall 22e en 38 s 84 et Heather McLean, 27e avec un temps de 39 s 31.

La Belge Sandrine Tas a réalisé ses 500 mètres en 39 s 37 et s'est classée 28e de cette compétition olympique.

Voir les résultats complets du 500 m de patinage de vitesse femmes à Beijing 2022

Ne manquez rien des Jeux Olympiques de Beijing 2022 avec notre Live Blog