Le geste plein de classe de Brittany Bowe envers Erin Jackson

La classe !

Brittany Bowe a mis en pratique l’esprit olympique ce week-end : qualifiée pour l’épreuve du 500 m aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, la star américaine du patinage de vitesse a laissé sa place à Erin Jackson afin que cette dernière puisse participer elle aussi aux JO.

Jackson, n° 1 mondiale, était la grande favorite lors des essais olympiques des USA à Milwaukee. Mais la patineuse de 29 ans a terminé troisième après avoir glissé lors de la course du vendredi 7 janvier. Une erreur qui lui a coûté sa place aux Jeux, les deux places qualificatives revenant à Bowe, qui a fini première de cette course, et à Kimi Goetz, deuxième.

Mais Brittany, déjà qualifiée pour les épreuves du 1000 m et du 1500 m, ne se voyait pas participer aux Jeux de Beijing 2022, sans son amie Erin. Elle a donc décidé de lui laisser sa place sur le 500 m.

« Je savais au plus profond de moi que j’aurais fait tout ce qu’il fallait – si j’avais mon mot à dire – pour qu’Erin puisse participer aux Jeux Olympiques. J’espère qu’on aura trois places au moment des Jeux, mais pour l’instant, le seul moyen qu’Erin participe aux JO, c’est que l’une d’entre nous lui laisse notre place », a expliqué Bowe (33 ans) qui évoque la possibilité que les quotas des autres nations soient redistribués, ce qui leur permettrait de participer au 500 m toutes les deux.

« J’espère que nous allons pouvoir régler ça en interne et que nous puissions aller toutes les trois à Pékin », a-t-elle ajouté. Jackson a répondu être « plus que reconnaissante et vraiment touchée ».

En novembre 2021, Jackson est devenue la première athlète noire à remporter une épreuve de Coupe du monde en patinage de vitesse. Elle a ensuite remporté quatre courses de 500 m sur les huit disputées cette saison-là et est aujourd’hui l’une des favorites pour l’or à Beijing 2022.

Jackson devrait donc participer à sa deuxième édition des JO. Elle a terminé 24e sur le 500 m à PyeongChang 2018.

« J’ai reçu ce cadeau de la part d’une amie très proche », s’est réjoui l’ancienne patineuse sur route. « Ce serait formidable si nous pouvions toutes les deux monter sur la plus haute marche du podium dans nos courses et ainsi partager ce moment fort. »

