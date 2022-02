Alerte médaille, combiné nordique : Vinzenz Geiger sacré champion olympique de tremplin normal/10 km hommes

À l'issue d'un finish incroyable, l'Allemand Vinzenz Geiger s'est imposé lors du combiné nordique tremplin normal/10 km à Beijing 2022.

Pourtant parti 11e avec 1 min 26 de retard sur l'homme de tête, le Japonais Yamamoto Ryota, le champion olympique par équipes de PyeongChang a été magistral sur le 10 km et a remonté tous ses concurrents pour s'adjuger l'or olympique en individuel.

À 24 ans, celui qui pointe actuellement à la 3e place du classement général de Coupe du monde est donc le tout nouveau champion olympique de cette épreuve Gunderson tremplin normal / 10 km hommes en 25 min 07 s 7 et avec un saut à 98 mètres pour 111,4 points.

Derrière lui, le Norvégien Joergen Graabak, double champion olympique de Sotchi 2014 (grand tremplin et par équipes) a remporté sa toute première médaille olympique en tremplin normal avec l'argent, à 0,8 s de Geiger et avec un saut de 98,5 mètres pour 114,1 points.

L'Autrichien Lukas Greiderer complète ce podium à 6,6 secondes de l'homme de tête. Lors du saut à ski, Greiderer a réalisé la deuxième meilleure performance avec un saut à 103, mètres pour 123,4 points.

Le Français Mattéo Baud termine son combiné à la 18e place avec un 10 km en 27 min 09 s et un saut à 97,5 mètres pour 111,3 points.

Ne ratez aucun moment des Jeux grâce au Liveblog de Beijing 2022 en cliquant ici

Le film du 10 km du combiné nordique tremplin normal / 10 km à Beijing 2022

Qui aurait pu imaginer un tel scénario ?

Alors qu’il partait avec une avance de 38 secondes, le Japonais Yamamoto Ryota n’aura tenu qu’un tour (de 2,5 km) en tête de cette deuxième épreuve de combiné nordique.

Voir les résultats du saut à ski du combiné nordique tremplin normal / 10 km hommes à Beijing 2022

Rattrapé par les cadors du ski de fond, l’Autrichien Lukas Greiderer et les Allemands Schmid et Rydzek, le 10 km de cette finale olympique se transformait peu à peu en une chasse entre les hommes de tête et le groupe de poursuivant.

À mi-parcours, les quatre hommes skiaient toujours ensemble avec 30 secondes d’avance sur le groupe de chasse mené par le Norvégien Graabak, actuel n°4 au classement général de Coupe du monde.

Au sixième kilomètre, Yamamoto a complètement lâché le groupe de tête. Il pointait alors à 51 secondes de Schmid, soit 50 secondes de plus qu’au kilomètre précédent et était alors 10e de la course. Devant, les deux skieurs allemands et Greiderer menaient le train avec une bonne avance sur le reste des athlètes, dont la figure de proue avait alors changé.

L’Allemand Vinzenz Geiger a tout donné pour remonter sur ce groupe de tête, réduisant l’écart de 30 secondes à 18, à un tour de la fin.

Schmid, qui avait mené sur trois kilomètres, a craqué et laissé passer son compatriote Geiger, exceptionnel sur ce dernier tour. La bataille s’annonçait féroce entre Geiger, initiateur de cette splendide remontée et Graabak, 0,6 seconde derrière lui. Mais à ce stade, tout le monde pensait qu’ils se battraient pour le bronze olympique.

La dernière ligne droite restera dans les annales du combiné nordique.

Geiger, qui en avait garder sous les skis, a attaqué comme un boulet de canon pour finalement dépasser tout le monde et conserver la tête jusqu’à la ligne d’arrivée. Dans son sillage, Graabak a tenu bon pour s’adjuger l’argent, suivi de Greiderer.

Voir les résultats complets du combiné nordique tremplin normal / 10 km à Beijing 2022