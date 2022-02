Alerte médaille : l'Italie championne olympique de curling double mixte 

Les curleurs italiens Stefania Constantini et Amos Mosaner auront eu une parcours sans faute, durant tout le tournoi olympique de curling double mixte à Beijing 2022.

Ce mardi 8 février, dans le Ice Cube de Pékin, ils ont remporté la finale 8 à 5, face aux Norvégiens Kristin Skaslien et Magnus Nedregotten, médaillés de bronze de PyeongChang 2018 et donc vice-champions olympique cette année à Pékin.

« J’avais joué aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Innsbruck 2012 et c’était vraiment très cool. J’avais gagné l’argent en double mixte et aujourd’hui, dix ans après, je gagne l’or, c’est vraiment cool », a déclaré Mosaner à Olympics.com.

« Mon expérience aux JOJ de Lillehammer 2016 était incroyable, même si cela ne s’est pas passé comme prévu. Je pense que cela nous a bien préparé pour les Jeux Olympiques, c’est assez similaire », a ajouté Constantini.

Les Italiens n'ont pas perdu une seule rencontre en 11 matchs ! Une démonstration de force pour le duo, alors 13e au classement mondial de double mixte. En plus de devenir champions olympiques, ils ont remporté la toute première médaille olympique de curling de l'Italie. De quoi faire rêver les supporters Azzuri, quatre ans avant d'accueillir les Jeux d'hiver chez eux, à Milano Cortina en 2026.

Un peu plus tôt dans la journée, la petite finale opposait la Suède et la Grande-Bretagne. Un match remporté 9 à 3 par les Suédois.

Les temps forts de la finale olympique de curling double mixte à Beijing 2022

Le duo Constantini/Mosaner aura été impérial de bout en bout de la compétition. Avec 11 victoires en 11 matchs, une première mondiale, l’Italie s’offre son tout premier titre olympique en curling.

Pourtant, le premier end de la finale a été solidement remporté par la Norvège des époux Skaslien et Nedregotten. Ils ont pris deux points, tandis que le binôme italien avait du mal à communiquer sur la glace.

Un petit écart que les Azurri ont très vite oublié en marquant six points consécutifs lors des trois end suivants. En tête 6 à 2 à mi-match, le retour de la Norvège semblait compliqué. Les médaillés de bronze de PyeongChang ont tout de même grappillé trois points supplémentaires, dont deux durant l’avant dernier end.

Mais l’Italie, en possession du marteau lors de la dernière manche et surtout, avec un jeu irréprochable durant toute la compétition, n’a eu aucun mal à marquer un dernier point pour s’imposer 8 à 5 et devenir les nouveaux champions olympiques. Ils succèdent aux Canadiens Kaitlyn Lawes et John Morris.

Le curling à Beijing ne s’arrête pas là. Les tournois hommes et femmes débuteront respectivement le 9 et le 10 février pour s’achever le dernier week-end de cette quinzaine olympique.

