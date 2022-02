Alerte médaille : La Suède s’adjuge le bronze en double mixte de curling

Si j’avais un marteau, ce serait le bonheur !

La Suède a profité au maximum du marteau – l’avantage de tirer la dernière pierre dans une manche d’un match de curling – pour remporter la médaille de bronze du double mixte de curling aux Jeux Olympique de Beijing 2022 après un succès 9-3 face à la Grande-Bretagne.

Dans cette petite finale olympique, les Britanniques Jennifer Dodds/Bruce Mouat, pourtant champions du monde 2021, ont souffert de la précision des Suédois Almida de Val/Oskar Eriksson sur leur dernière pierre du deuxième end et peuvent regretter leur propre inexactitude alors qu’ils ont eu le marteau à chaque end par la suite.

Dodds a fini avec 56 % de précision dans cette petite finale alors qu’elle tournait à 72 % depuis le début du tournoi. Mouat a atteint les 85 % et Eriksson les 82 %. Mais c’est De Val qui a été impressionnante avec tout simplement 100 % de réussite sur ses lancers.

De Val remporte sa première médaille olympique. Eriksson, déjà décuple champion du monde de curling chez les hommes, gagne sa troisième médaille olympique après le bronze à Sotchi 2014 et l’argent à PyeongChang 2018 dans le tournoi hommes.

L’épreuve de double mixte olympique a vu le jour à PyeongChang 2018. Les Canadiens Kaitlyn Lawes/John Morris avaient remporté la médaille d’or devant la Suisse et la Norvège. La Suède et la Grande-Bretagne n’avaient pas qualifié d’équipe en double mixte dans le tournoi 2018.

Toutes les infos sur la petite finale de Beijing 2022 dans quelques instants…

Un deuxième end difficile à digérer

Pourtant, tout était bien parti pour les Britanniques qui ont marqué le premier point, dans le premier end. Mais s’en est suivi un vrai désastre pour Jenn et Bruce, les curleurs d’Edimbourg et amis d’enfance, et particulièrement dans le deuxième end où la Suédoise Almida de Val a réalisé un véritable coup de maître.

Lançant la dernière pierre donc (puisque son équipe avait perdu la manche précédente), De Val a réussi à sortir deux pierres adverses tout en en laissant quatre pour son équipes dans la maison. Quatre points en une seule fois et voilà que la Suède portait un gros coup au moral des Britanniques.

Surtout que le troisième end se terminait pratiquement de la même manière. Sauf que cette fois, Jenn Dodds avait la possibilité de dégager des pierres suédoises de la maison sur la dernière pierre de la manche, mais ratait son coup pour offrir trois nouveaux points à ses adversaires. Difficile de remonter un 7-1 après seulement trois ends !

Les Britanniques n’ont d’ailleurs pas accompli cette mission impossible et les Suédois ont continué de grapiller un point par end jusqu’à atteindre le 9-1 au terme de la cinquième manche. Si les Britanniques avaient un sursaut d’orgueil dans le sixième end où ils inscrivaient deux points, l’écart était trop important pour revenir. Ils concédaient la défaite avant le bout du match (normalement 10 ends si besoin), comme le veut la coutume dans ce sport extrêmement fair-play où les équipes s’arbitrent elles-mêmes.

La suite

À 20h05, la Norvège (Kristin Skaslien and Magnus Nedregotten) et l’Italie (Amos Mosaner/Stefania Constantini) s’affrontent en finale pour la médaille d’or. Les deux équipes avaient dû passer par le tournoi de qualification olympique de décembre 2021 pour se rendre à Pékin. L’Italie n’a jamais remporté de médaille en curling. Les Norvégiens sont vice-champions du monde.

Le tournoi hommes de curling démarre mercredi 9 février. La compétition femmes jeudi 10. Découvrez le programme complet du curling ici.