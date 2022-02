Martin Fourcade : « Si une personne peut le faire, c’est bien Quentin Fillon Maillet »

L’histoire est en marche. Elle a déjà été écrite par Quentin Fillon Maillet, qui est devenu le premier Français à remporter cinq médailles lors d’une même édition des Jeux Olympiques d’hiver.

Après l’argent en relais mixte, le biathlète français avait décroché l’or en individuel, l’argent en sprint puis l’or en poursuite avant une nouvelle médaille d’argent avec le relais hommes.

Ce vendredi 18 février à 17h, il aura l’occasion de porter ce total à 6. Il serait ainsi le premier olympien à remporter 6 médailles lors des Jeux d’hiver.

Un exploit qui serait donc inédit pour le Jurassien de 29 ans, qui n’avait jusqu’alors jamais remporté de titre mondial ni de globe de cristal. Mais depuis trois saisons, il a fait preuve d’une constance exemplaire en Coupe du monde.

Si le Norvégien Johannes Thingnes Boe a remporté les trois derniers gros globes de cristal, Quentin Fillon Maillet a obtenu la troisième place pendant ces trois saisons consécutives. En 2019/2020, l’un des plus grands biathlètes de tous les temps figurait devant lui : Martin Fourcade.

C’était sa dernière saison de Coupe du monde et il terminait à deux petits points de Johannes Boe et plus de 60 points sur son compatriote.

Fraîchement élu à la Commission des athlètes du CIO, jeudi 17 février, le quintuple champion olympique Martin Fourcade connaît bien son compatriote. Et il estime que ce 18 février, Fillon Maillet a toutes les chances de réussir ce défi inédit.

« Si une personne peut le faire, c’est bien Quentin Fillon Maillet », a-t-il confié lors d’un entretien exclusif avec Olympics.com à Beijing.

La mass-start, Martin Fourcade connaît bien. C’est lors de cette épreuve qu’il a remporté sa première médaille olympique, à Vancouver 2010 avec l’argent, mais c’est aussi en mass-start qu’il a connu l’une de ses plus grande déceptions, lorsqu’il a terminé deuxième, à quelques centimètres du Norvégien Emil Hegle Svendsen, à Sotchi 2014.

Mais c’est aussi en mass-start qu’il a décroché sa deuxième médaille d'or à PyeongChang 2018, sur les trois titres qu'il à ramenés de République de Corée, devenant le premier olympien français à remporter trois breloques d'or depuis Jean-Claude Killy (ski alpin - slalom, slalom géant et descente à Grenoble 1968).

Il connaît donc bien les difficultés de cette course, où les 30 meilleurs biathlètes se retrouvent pour un départ groupé de 15 km avec le premier arrivé déclaré vainqueur.

Selon Fourcade, il faudra que Fillon Maillet conserve la forme qu’il a montrée pendant toute cette quinzaine.

« Le gros défi pour lui sera de conserver cette fraîcheur, nécessaire pour aller chercher une médaille olympique sur la mass-start, sans doute l’épreuve la plus ouverte de biathlon. »

Rendez-vous à 17h pour le bouquet final du biathlon hommes aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 !

Avec peut-être une nouvelle page de l’histoire qui s’ouvrira.

