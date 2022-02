Biathlon : tout ce qu'il faut savoir sur la mass start hommes, le 18 février à Beijing 2022

Le biathlon va pouvoir tirer le rideau en beauté. Les mass start hommes et femmes seront les dernières épreuves du biathlon aux Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Les hommes seront les premiers à s'élancer, vendredi 18 février à 17h (heure de Pékin), sur la piste du Centre national de biathlon de Zhangjiakou. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette épreuve.

L'historique de l'épreuve

La mass start est au programme olympique depuis les Jeux de Turin 2006.

À Pyeongchang 2018, c’est le Français Martin Fourcade qui avait remporté l’épreuve, devant l’Allemand Simon Schempp et le Norvégien Emil Hegle Svendsen.

Qui participent à l'épreuve de mass start ?

Aux Jeux Olympiques, les médaillés des courses individuelles, de sprint et de poursuite ainsi que les 15 meilleurs biathlètes du classement général de Coupe du monde, prennent part à la mass start. Les places restantes sont attribuées en fonction des performances réalisées lors des précédentes épreuves.

Inséparables lors de ces Jeux Olympiques, Quentin Fillon Maillet et Johannes Thingnes Boe partiront respectivement avec les dossards 1 et 2 !

Le Français pourrait compléter un inédit Grand Chelem, en remportant une 6e médaille en 6 courses, après l'or en individuel et la poursuite, l'argent en sprint, relais mixte et relais hommes.

Quant au Norvégien, il vise une 5e médaille à Beijing 2022 et un quadruplé en or après ses titres en sprint, relais mixte et relais hommes.

Tous les cadors sont présents avec bien sûr les Français Émilien Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude. Parmi les favoris, Anton Smolski, Tarjei Boe, Eduard Latypov ou encore Sebastian Samuelsson seront à surveiller.

L'Allemand Benedikt Doll, qui partira avec le dossard n°12, est en tête du classement de la spécialité lors cette saison de Coupe du monde (devant Quentin Fillon Maillet).

Le Canadien Jules Burnotte est le dernier qualifié et partira avec le dossard 30. Il sera accompagné de ses compatriotes Christian Gow et Scott Gow.

Retrouvez la liste de départ de la mass start de Beijing 2022

Quelles sont les règles de la mass start ?

La mass start, ou départ groupé, est sans doute la course la plus spectaculaire du biathlon. Et pour cause, les athlètes s'élancent tous ensemble sur la piste !

Comme la poursuite, c’est donc une course à affrontement direct. Les athlètes réalisent cinq tours de 3 km entrecoupés par quatre séquences de tir, selon le modèle suivant : couché - couché - debout - debout. Chaque erreur au tir entraîne un tour de pénalité sur un anneau de 150 mètres.

Le classement final s'effectue en fonction de l'ordre de passage sur la ligne d'arrivée au terme des 15 km. Dernière précision : un athlète qui prend un tour de retard est éliminé.

Quand suivre la mass start de Beijing 2022 ?

La mass start hommes est prévue le vendredi 18 février à 17h, heure de Beijing (10h en France).

Ne ratez aucun moment des Jeux grâce au Liveblog de Beijing 2022 en cliquant ici