Les biathlètes français, copains d'abord - Moment de la journée aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 - 15 février

Tous les jours, un florilège de moments historiques a lieu aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, mais nous vous sélectionnons le meilleur à la fin des épreuves, quand Pékin ferme ses portes. Aujourd’hui, les Français du biathlon, très amis dans la vie, ont tenu à partager leur podium avec toute l'équipe tricolore.

La fête continue pour le biathlon français à Beijing 2022.

Ce mardi 15 février, Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet ont décroché l’argent dans l’épreuve du relais hommes. Cette médaille est la 5e de Quentin Fillon Maillet dans ces Jeux (après l’or en individuel et en poursuite, l’argent en relais mixte et sprint).

Elle vient aussi concrétiser les espoirs d'une équipe de France très dense et soudée, dont les quatre membres du relais sont présents dans le top 12 de la Coupe du monde. Le collectif tricolore hommes attendait cette médaille depuis Turin 2006.

Mais surtout, cette breloque d'argent constitue la récompense ultime pour une bande d’amis.

« Je leur ai lancé l'invitation pour se retrouver à chaque Jeux lorsqu'on sera tous retraités, et regarder le relais ensemble pour se remémorer ce merveilleux moment », a lancé Emilien Jacquelin au micro de France TV. « Ça fait quatre ans que je suis dans cette équipe et quatre ans que je passe des merveilleux moments, ce sont vraiment devenus des amis. »

« On est tous différents mais on s'entend super bien. Cette médaille-là, elle symbolise toutes ces années passées. C'est pour ça qu'elle me tenait à cœur : pas juste pour aller chercher une médaille olympique mais pour concrétiser cette amitié, tous ces beaux moments qu'on passe ensemble depuis des années, cette belle génération. »

Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet ont fait venir les autres membres de l'équipe de France sur le podium, afin de célébrer cette médaille avec tous ceux qui y ont contribué.

Rivaux lors des courses individuels, mais amis dans la vie, les quatre mousquetaires vont pouvoir profiter de cette médaille de l'amitié... avant de penser à la mass start hommes, le 18 février !