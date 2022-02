Martin Fourcade sur le biathlon à Beijing 2022 : « Un grand bonheur de voir cette belle tradition du biathlon français perdurer  »

Bien sûr, il reste le roi, le maître. Martin Fourcade, du haut des sept gros globes de cristal consécutifs et de ses cinq titres olympiques, est LA légende du biathlon français et international, trônant aux côtés d'Ole Einar Bjoerndalen.

Mais le Catalan n'est plus le seul tricolore sur les sommets de son sport. À ses côtés se dresse désormais la silhouette de Quentin Fillon Maillet. Quatrième de la mass start ce vendredi 18 février, le Jurassien a glané un total de 5 médailles dont deux en or à Beijing 2022.

« J’ai été très surpris des résultats de Quentin », a commenté Martin Fourcade lors d'une interview avec Olympics.com. « Bien sûr, c’était le favori pour un titre ou pour une médaille. Il y a une part de surprise, Quentin a traversé ces Jeux avec une légèreté, une confiance en lui rarement vue. Il rêvait d’être champion olympique depuis tout gamin, et il a réussi à avoir son objectif sur la première compétition. Le reste, ce n’était que du positif. »

À LIRE AUSSI : Quentin Fillon Maillet, historique à plus d'un titre

« Promouvoir le biathlon faisait partie de ma responsabilité »

Immense star du biathlon qu’il a marqué de son empreinte entre 2007 et 2020, Martin Fourcade a été fondamental dans le développement de la pratique en France. Il a assisté à la transformation d’un sport confidentiel en rendez-vous populaire.

« J’ai couru pendant plus de 10 ans, et je l’ai beaucoup fait pour moi-même. J’avais des choses à me prouver, et je voulais devenir champion olympique. C’était très profond chez moi. Mais je ne l’ai pas fait uniquement pour ça. Je suis un passionné de ma discipline et la promouvoir faisait partie de ma responsabilité. »

« Pendant 10 ans, j’ai fait en sorte de faire découvrir le biathlon à mes compatriotes, et c’était une vraie fierté de voir que c’était enfin diffusé en clair. Que l’audience devenait énorme, que la Coupe du monde du Grand-Bornand devenait un classique du circuit et arrivait à rassembler plus de 80 000 personnes sur une semaine. Ce sont des objectifs qui m’ont nourri et m’ont permis de m’épanouir à travers mon sport. »

Martin Fourcade : « Faire perdurer cet amour du public français pour le biathlon »

Après avoir pris sa retraite sportive en 2020 sur un ultime succès à Kontiolahti en Finlande, il est resté actif dans le monde du sport. Il préside la commission des athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024, et vient d’être nommé à la commission des athlètes du CIO, le 17 février. Le quintuple champion olympique regarde désormais d’un œil bienveillant la génération emmenée par Fillon Maillet mais aussi Émilien Jacquelin.

« En 2018, après mes trois titres olympiques, je me suis posé la question d’arrêter ma carrière. Mais une des choses qui m’a poussé, c’est que derrière moi j’avais une équipe naissante, mais pas encore suffisamment mature pour porter ce flambeau. Mais quand j’ai arrêté en 2020, la première chose que je leur ai dit a été qu’ils n’avaient plus besoin de moi pour être champion olympique. Quentin l’a été, et ils ont fait médaille d’argent sur les relais. »

« Cela voulait dire qu’ils allaient continuer à faire perdurer cet amour du public français pour le biathlon, cet intérêt que suscite cette discipline. Ça aurait un déchirement pour moi de voir ma discipline redescendre doucement vers l’anonymat que j’ai connu pendant le début de ma carrière. C’est un grand bonheur de voir mes coéquipiers continuer cette belle tradition du biathlon français. »

Avec sept médailles pour les biathlètes français lors des Jeux de Beijing 2022, dont trois en or et quatre en argent, Martin Fourcade prendre ses nouvelles fonctions le cœur léger.

Revivez le biathlon à Beijing 2022