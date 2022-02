Résumé du biathlon à Beijing 2022 - les résultats, les meilleurs moments et les records

Le biathlon aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 a délivré toute l'excitation et la dramaturgie possible. Le leader de la Coupe du monde, le Français Quentin Fillon Maillet, est entré de plein pied dans l’histoire olympique avec ses cinq médailles médailles en autant de courses.

La Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland a, pour sa part, été la reine du biathlon à Pékin. L’athlète de 31 ans a remporté trois médailles d’or ainsi que deux médailles de bronze. L’aîné des frères Boe, Tarjei, âgé de 33 ans, a vécu les Jeux Olympiques les plus réussis de sa vie. En or à Sotchi 2014 et en argent à PyeongChang 2018 dans le relais masculin, il a fait mieux à Beijing 2022, d’où il repart avec deux médailles d’or en relais, ainsi que le bronze et l’argent en courses individuelles. Le cadet de la fratrie, Johannes Thingnes Boe, a fait encore mieux en décrochant quatre médailles d’or, dans les relais et deux en courses individuelles, en sprint 10 km et en mass start 15 km, sans oublier le bronze de l’individuel 20 km.

La poursuite féminine sur 10 km a produit l’un des moments les plus dramatiques de la compétition de biathlon, quand la Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold, à qui la médaille de bronze semblait promise, n'avait plus d'énergie dans le dernier tour. Elle s’est effondrée sur la ligne d’arrivée à la 14e place, où elle a reçu des soins médicaux.

Le relais masculin a également été mouvementé. En tête pendant la grande partie de la course, le ROC avait l’or en main, jusqu’à ce que Eduard Latypov manque quatre de ses cinq tirs dans la dernière phase debout, l’obligeant ainsi à compléter deux tours de pénalité, pour finalement se contenter du bronze. Les biathlètes norvégiens ont fait parler l’esprit #StrongerTogether envers Latypov, le vainqueur de la course Tarjei Boe volant au secours de l’athlète du ROC sur Instagram. Le biathlète à la retraite Emil Hegle Svendsen, qui avait connu une situation similaire à Sotchi 2014, a tweeté : « Mes pensées et sensations pour Ed Latypov, je suis passé par là (en 2014). Que le peuple russe prenne bien soin de lui ».

Les 3 meilleurs moments

1.Succès historique pour Quentin Fillon Maillet

Après avoir remporté sa quatrième médaille en quatre courses (argent du relais mixte et du sprint 10km, or du 20km et de la poursuite 12,5km), le Français a admis qu’il ne s'était jamais prépare à un tel résultat. Son objectif était de repartir des Jeux avec une médaille en relais et une autre en individuel. Mais il a fait bien mieux en décrochant une cinquième breloque (en argent) avec le relais masculin, devenant ainsi le premier biathlète de l’histoire olympique à réaliser cet exploit. Fillon Maillet est le premier homme à s’adjuger cinq médailles dans une même édition des Jeux d’hiver depuis 1980. Il devient également le premier athlète français à décrocher cinq médailles en une seule édition olympique depuis 1924.

Lors du dernier jour de compétition, Marte Olsbu Roeiseland et Johannes Thingnes Boe sont devenus les deuxième et troisième athlètes, derrière Fillon Maillet, à remporter cinq médailles en biathlon lors d’une même édition des Jeux d’hiver.

Le Français Quentin Fillon Maillet Photo de 1 Getty Images

2. La domination de la Norvège

Les biathlètes norvégiens ont remporté des médailles dans chacune des courses de Beijing 2022, à la seule exception du relais féminin, pour un total de six médailles d’or, deux d’argent et six de bronze. Mais quelle est la raison de cette domination sans partage ? Pour Sturla Holm Laegreid, cela doit beaucoup à l’esprit de corps de l’équipe et à la volonté de s’entraider vers les succès.

« Savoir que vos coéquipiers vous soutiendront quoi qu’il arrive est un grand motif de confiance. Que tu traverses une bonne ou une mauvaise journée, ils t’encourageront toujours et te soutiendront. Et nous partageons aussi beaucoup de choses. Par exemple, ma spécialité est le tir, alors j’essaye d’aider les autres à s’améliorer dans ce domaine. Et ils peuvent m’apprendre à skier plus vite, on se pousse toujours les uns les autres. Au final, nous formons une équipe formidable qui se pousse tout en s’amusant ».

Les Norvégiens Marte Olsbu Roeiseland, Tarjei Boe,Tiril Eckhoff et Johannes Thingnes Boe Photo de 2022 Getty Images

3. Des fratries sur le podium

Les frères Boe ont partagé à trois reprises le podium à Beijing 2022 : l’or en relais mixte et relais masculin, l’or pour Johannes et le bronze pour Tarjei en 10 km sprint. Partager ce podium a probablement fait d’eux les frères les plus heureux de ces Jeux.

Mais ils ne sont la seule fratrie médaillée de ces Jeux. Âgée de 22 ans, la Suédoise Elvira Oeberg a réussi des débuts olympiques en fanfare en remportant l’agent du sprint 7,5 km et de la poursuite 10 km. Sa soeur aînée, Hanna Oeberg, 26 ans, championne olympique 2018 de de l'individuel 15 km, n’a pas décroché de médaille en solitaire à Pékin, mais elle a été un maillon essentiel du relais féminin. Les soeurs Oeberg, accompagnées de Linn Persson et Mona Brorsson, ont réussi un brillant effort d’équipe pour remporter la première médaille d’or olympique de leur pays dans cette épreuve.

Les Suédoises Hanna Oeberg et Elvira Oeberg Photo de 1 Getty Images

Ils vous racontent

« Pour être honnête, je ne sais pas comment c’est arrivé. Mon objectif était de remporter une médaille d’or. Maintenant, j’en ai trois et deux en bronze. C’est juste incroyable. Je suis très fière. »

Marte Olsbu Roeiseland après avoir remporté sa cinquième médaille à Beijing 2022.

« C’est facile de dire du bien de Quentin. Il a été fantastique toute la saison et aujourd’hui son tir était parfait. C’est sa seconde médaille d’or, je suis très impressionné par ce qu’il fait. Il n’est pas qu’un grand athlète mais il est également une bonne personne. C’est l’un de nos bons amis et il mérite tout ce qui lui arrive.

Johannes Thingnes Boe sur la seconde médaille d'or de Quentin Fillon Maillet après la poursuite du 12,5km où le Français a réussi un 20 sur 20 au tir.

« J’étais très fière d’elle, une grande soeur très fière, et je suis heureux pour elle après ses médailles d’argent en individuel. Mais faire cela ensemble, maintenant, signifie beaucoup. C’est énorme. »

Hanna Oeberg sur la médaille d'or remportée en relais féminin avec sa soeur, Elvira

Liste des médailles de biathlon à Beijing 2022

Relais mixte 4 x 6k m (F & H)

Or : Norvège

Argent : France

Bronze : ROC

Épreuves féminines

Individuel 15 km (F)

Or : Denise Herrmann (GER)

Argent : Anais Chevalier-Bouchet (FRA)

Bronze : Marte Olsbu Roeiseland (NOR)

Sprint 7.5 km (F)

Or : Marte Olsbu Roeiseland (NOR)

Argent : Elvira Oeberg (SWE)

Bronze : Dorothea Wierer (ITA)

Poursuite 10 km (F)

Or : Marte Olsbu Roeiseland (NOR)

Argent : Elvira Oeberg (SWE)

Bronze : Tiril Eckhoff (NOR)

Relais 4 x 6 km (F)

Or : Suède

Argent : ROC

Bronze : Allemagne

Mass Start 12.5 km (F)

Or : Justine Braisaz-Bouchet (FRA)

Argent : Tiril Eckhoff (NOR)

Bronze : Marte Olsbu Roeiseland (NOR)

Épreuves masculines

Individuel 20 km (H)

Or : Quentin Fillon Maillet (FRA)

Argent : Anton Smolski (BLR)

Bronze : Johannes Thingnes Boe (NOR)

Sprint 10 km (H)

Or : Johannes Thingnes Boe (NOR)

Argent : Quentin Fillon Maillet (FRA)

Bronze : Tarjei Boe (NOR)

Poursuite 12.5 km (H)

Or : Quentin Fillon Maillet (FRA)

Argent : Tarjei Boe (NOR)

Bronze : Eduard Latypov (ROC)

Relais 4 x 7.5 km (H)

Or : Norvège

Argent : France

Bronze : ROC

Mass Start 15 km (H)

Or : Johannes Thingnes Boe (NOR)

Argent : Martin Ponsiluoma (SWE)

Bronze : Vetle Sjaastad Christiansen (NOR)