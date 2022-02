Alerte médaille, biathlon : Justine Braisaz-Bouchet championne olympique de mass start à Beijing 2022

Justine Braisaz-Bouchet est championne olympique de mass start !

Quelle course fantastique de la française qui était pourtant mal partie avec deux tours de pénalité sur son premier tir couché. Mais la biathlète des Saisies n'a rien lâché et s'est imposée en 40 min 38 s, battant au passage deux légende de la discipline, les Norvégiennes Tiril Heckhoff, médaillée de bronze de la poursuite, qui a donc remporté l'argent en mass start et Marte Olsbu Roeiseland , n°1 mondiale et triple championne olympique à Beijing 2022, qui a remporté sa cinquième médaille lors de cette même édition olympique.

La Française Julia Simon a pris la 6e place à 1 min 22 s de sa compatriote.

Anaïs Chevalier-Bouchet et Anaïs Bescond ont respectivement pris la 19e et la 29e place.

Le film de la mass start femmes à Beijing 2022

Il faisait froid, mais il faisait beau au dessus du parcours de biathlon de ces Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Les 30 meilleures biathlètes du monde se sont élancées pour les 12,5 km de cette mass start, la toute dernière épreuve de biathlon pour les femmes, à Beijing 2022.

Lors du premier tir, Julia Simon réalise une belle performance en faisant le plein avec un tir rapide. Elle est sortie en 4e position de ce premier pas de tir, derrière Tiril Eckhoff, Hanna Oeberg et Marte Olsbu Roeiseland. Anaïs Bescond a aussi bien maitrisé son premier tir avec zéro faute et une 8e placée à 7 secondes de la tête de course.

Anaïs Chevalier-Bouchet et Justine Braisaz-Bouchet ont eu moins de réussite et ont tourné deux fois sur l’anneau de pénalité.

Le deuxième tir couché a fait du dégâts dans le groupe de tête. Hormis les deux Norvégiennes Eckhoff et Roeiseland, toutes sont parties à la faute. Julia Simon, qui n’a fait qu’un seul tour de pénalité, pointait à 22 secondes des meneuses et avec 20 secondes d’avance sur la sa première poursuivante, l’Autrichienne Katharina Innerhofer. Avec deux fautes, Anaïs Bescond a rejoint les autres Françaises aux alentours de la 15e place. La Suédoise Elvira Oeberg a blanchit toutes ses cibles du deuxième tir pour revenir à la 7e place et à 50 secondes de la médaillée de bronze de la poursuite, Eckhoff.

Le tir debout a été compliqué également. Alors que Roeiseland et Eckhoff avaient une bonne avance, du vent a gêné les deux biathlètes qui ont pris beaucoup de temps pour lâcher leurs premières balles et sont parties à la faute deux fois. Julia Simon a fait le choix de tirer plus vite mais a fait trois tours de pénalité pour sortir en 7e position. La très bonne opération de ce tir debout fût le plein de Justine Braisaz-Bouchet qui est remontée de la 10e à la 2e place, juste derrière Roeiseland. Elvira Oeberg pointait alors en troisième position à 5 secondes de la Norvégienne.

L’une des forces de Braisaz-Bouchet est clairement sa vitesse sur les skis. Elle a pris 15 secondes d’avance sur ses concurrentes après 9 km de course.

La Française a décidé de tirer vite sur son dernier tir debout. Avec une faute, elle a avalé son tour de pénalité à une vitesse folle et derrière ses concurrentes ont également fait des fautes.

Elle a continué de creuser l’écart pour s’imposer en 40 min 18 s devant Tiril Eckhoff et Marte Olsbu Roeiseland.

