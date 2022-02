Margot Boch et Carla Sénéchal dans l'histoire - Moment de la journée aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 - 19 février

Tous les jours, un florilège de moments historiques a lieu aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, mais nous vous sélectionnons le meilleur à la fin des épreuves, quand Pékin ferme ses portes. Aujourd’hui, le premier équipage français de bob à deux femmes, Margot Boch et Carla Sénéchal, a réalisé son premier rêve de participer aux Jeux Olympiques et regarde déjà vers le futur, dans quatre ans, à Milano Cortina 2026.

Margot Boch et Carla Sénéchal.

Retenez bien ces deux noms car vous allez les revoir dans quatre ans aux Jeux Olympiques de Milano Cortina 2026 et les deux premières bobeuses françaises de l'histoire aux Jeux Olympiques auront une envie débordante de montrer de quoi elles sont capables.

Cette année, le tout jeune équipage tricolore composé de la pilote Margot Boch, 22 ans, et de sa pousseuse Carla Sénéchal, 25 ans, s'est classé 13e de la compétition de bob à deux femmes de Beijing 2022.

« Il y a beaucoup de fierté, de la joie d'avoir réussi de belles descentes et de la déception d'avoir fait des fautes. J'ai pris beaucoup d'expérience, 13e en bob à deux on visait autre chose mais c'est déjà beau pour une première participation. »

Malgré une petite pointe de déception pour les Françaises qui visaient un top 10, cette première expérience olympique restera un très bon souvenir pour l'équipage et surtout une très belle page de l'histoire du bobsleigh français.

Désormais, les deux bobeuses sont pleinement tournées vers leur prochain objectif : les Jeux Olympiques de Milano Cortina en 2026.

« On a fait le plein de motivation pour enchaîner avec la prochaine olympiade. On sera prêtes pour la suite », poursuivait-elle.

« On a appris beaucoup en une semaine. Dans quatre ans on sera prêtes, on ne sera plus surprise par l'évènement, les détails seront réglés », ajoutait Carla sénéchal.

Ce projet plein de succès de monter un équipage de bob à deux femmes en France est une idée de la pilote Margot Boch. Fille et petite fille de bobeur, la Plagnarde a grandit près des pistes de bob et a toujours voulu écrire elle aussi l'histoire de sa discipline. Dès son plus jeune âge, elle a commencé par la luge, avant d'atteindre 14 ans, l'âge limite pour commencé le bobsleigh. De fil en aiguille, l'idée de participer aux Jeux Olympiques a fait son chemin, si bien qu'elle a commencé à chercher une pousseuse qui serait prête à l'accompagner dans cette aventure. C'est ainsi que Carla Sénéchal, qui pratiquait auparavant le sprint en athlétisme, a rejoint le projet "Bob Team Boch".

Les "Twins Sisters" (sœurs jumelles) du bob français continuent de monter en puissance et de faire grandir la famille du bobsleigh femmes en France, puisqu'elles ont été rejointes par quatre nouvelles pousseuses.

« Nous prendrons toutes les deux notre premier départ olympique et le premier pour un équipage féminin français, mais c’est bien toutes les filles qui ont fait partie de cette aventure qui s’élanceront sur la piste avec nous », écrivait Margot sur ses réseaux sociaux.

Margot Boch et Carla Sénéchal ont donc lancé un mouvement dans le bobsleigh et ont inscrit leur nom dans l'histoire en devenant les toutes premières Françaises à participer aux Jeux Olympiques d'hiver en bob à deux.